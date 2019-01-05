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РЕДКАЯ СКОТИНА

21:40. 5 января 2019 Просмотров - 436 Один комментарий Опубликовал:

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Текст с ресурса /cont.ws  автор: Василий Вереск.

Адаптирован для Ящика Пандоры.

 

Сероять Зеленый не жалея сил бился в сетях за свою страну. Один только был узкий момент в его деятельности: ту страну, на языке которой выражался, он «своей» не считал вовсе.

Своя для Сероятя Зелёного страна существовала только внутри его черепа, и именно это обстоятельство и держало Сероять Зеленого всё время в злобно-боевом расположении его  духа. Мечтаемая Прекрасная «Своя Страна» отсутствовала, падла, как факт, а жить приходилось не в Своей, а в нехорошей «Этой».

Был, правда, момент, когда Сероятю Зеленому показалось, что Своя Страна реально существует, и она находится на этом же глобусе, но просто где-то в другом месте. И Сероять Зелёный даже засобирался, и даже съездил на эту благодатную землю, но и там, как оказалось, был один обман, всё не то, не так, и при ближайшем рассмотрении, вылезла куча разных недостатков, не позволявших утолить Сероять Зелённого  жажду Родины, успокоиться бы и просто жить в найденной уже, наконец, Своей Стране. Нет, ни одно место на глобусе из реально существующих  мечте не соответствовало.

Сероять Зелёный, было, даже приуныл, но начал анализировать и быстро понял, - кто же конкретно виноват в этой проклятой ситуации. По всему выходило, - за то, что Сероять Зелёный не родился и не живёт именно в Своей Родной Стране, виноватая была та самая «Эта» страна, поскольку именно она и была изначально не такой, какая надо. Если б она была, какая надо Сероятю Зелёному, - ведь и не было бы тогда к ней и никаких вопросов!? А так, - есть.

Надо ли говорить, что с тех пор Сероять Зеленый все силы своей пылающей творческой натуры бросил на борьбу с «Этой Страной», поскольку именно она, гадина, стояла на пути к исполнению Сероять Зеленой мечты. Он погрузился в Сети и принялся мужественно и твёрдо обличать её, подлую, за не такие дороги, не такую какую надо социальную сферу и за не такое руководство.

Аргументы нашего Сероять Зелёного были тверды как сталь, базировались зачастую на международном опыте и разили наповал. Когда же Серояти Зелёной пытались возражать некоторые незрелые типы, и, тоже на базе сравнения международного опыта, демонстрировали, что в «Этой Стране» на общем фоне вовсе не так всё и ужасно, Сероять Зелёный мгновенно обличал их гнусную сущность, нещадно крыл их матом на языке оригинала и сакраментально припирал к стенке фразой типа «А чо ты всё время других приплетаешь?! Что у других, - мне плевать, меня что здесь беспокоит!».

А иногда и того хлеще, - некоторые бестолочи робко пытались возразить Сероятю Зелёному, что в «Этой Стране» иногда даже бывает что-то явно хорошее. Что-то ремонтируют, что-то строют, что-то где-то делают доброе, как-то иногда искореняют плохое. Мимо ушей пропускать такое возмутительное хамство Сероять Зелёный не мог по определению, и тут же клеймил таких гадов «защитниками проворовавшейся вертикали», «провластными подстилками», и «мудаками на содержании», что сразу сводило на ноль все их жалкие потуги как-то посветлей отразить окружающую действительность.

Да, в «Этой Стране» были не такие дороги, не такое руководство, не такие правоохранители и много ещё чего было не такое, как в правильной Стране Сероятя Зелёного Мечты.

Но, главное, - не такой был пока в «Этой стране» народ. Прямо сказать, - дрянь, а не народ, поскольку народ этот к Сероятю Зелёному рекомендациям пока прислушивался плохо, и реагировал, надо сказать, - не очень-то чутко.

Ведь, - почему бы этому гадостному народу не взять, да не разрушить до основанья эту нехорошую гадостную страну, а затем мгновенно волшебным образом не построить по Сероять Зелёному заказу такую, чтоб Сероять Зелёный остался полностью доволен?! Сероять Зелёный, - он же не требует чего-то невозможного, или, допустим, плохого! У него-то внутри, в воображённой им «Своей Стране», - всё прекрасно, отлично, ничего плохого быть не может и все-все-все очень даже довольны!

А единственным препятствием на пути к этому Светлому Будущему, как на зло, опять является именно располагающаяся пока что прямо на нужной для реализации мечты территории гнусная и неудовлетворительная «Эта Страна». Не какая-то другая, а именно, понимаешь, - эта. Стоит на пути, и её, конечно, надо снести, смести, стереть, обратить в ничто.

Трудная это задача, одному не справиться, и был бы полный швах, если бы не верные ловкие союзники, готовые всегда подставить своё твёрдое плечо. Правда, живут и работают многие из них вовсе не в «Этой Стране», а в совсем других, обсуждать которые они вовсе не спешат. Да и не надо. Ведь общая-то цель, - угробить эту. А ради такой цели ничего не жалко. То есть здесь. А чего жалеть? Будет-то лучше! Обязательно.  

Источник: cont.ws

Метки: общество, противостояние
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Один комментарий»

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    Ирбис 6 января 2019 в 14:19 Ссылка Пометить
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    СКАМАРОХ! Ты поднял очень важную тему! О пламенных диванных революционерах! Они всё знайки и во всём разберайки и вроде грамотные и образованные, но по сути своей тунеядцы! По тому во всех их проблемах виновата страна и естественно плохой царь! Вот больше ста лет нет царя. около тридцати нет ген сека, но холуйская генетика говорит, по чему нет в стране порядка? и тут же сам себе отвечает, царь плохой, вот бы мне власть то я то ужо то навёл бы в стране порядок. Но он ни на что неспособен по определению и самое смешное что он это сам прекрасно понимает, по тому то у него и народ ленив и страна неправильная. Часто ссылаюсь на опыт Украины. Плохие были мол старые депутаты Рады и после майдана призвали новых из числа революционеров! Почитайте биографию Константина Гришина, до майдана и после его превращения в Семена Семенченко. Но до Сероять Зеленого это не дойдёт. Для него вот эта скотина и есть герой. Это же как классно из мелкого воришки и мошенника, превратится в миллионера и депутата. Вот их мечта, урвать от жизни по больше и повкуснее. Ну а народ и страна, так они недостойны, что Сёмы, что Сероять и тут уже ничего не поделаешь, это лечит только гулаг.

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