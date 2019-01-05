Открытым текстом 04.01.2019

Империи бывают двух видов. Континентальная — например, Россия — понемногу срастается из народов, веками соседствующих и веками находящих способы взаимовыгодного взаимодействия. Колониальная — например, Британия — захватывает дальние чуждые земли, и рано или поздно силы на их удержание не окупаются никаким грабежом.

Поэтому континентальные империи, даже распавшись, возрождаются, а от колониальных остаются лишь мечты о воссоздании прошлого великолепия.

Министр обороны Британии заявил, что его страна отказывается от показного миролюбия и становится глобальной державой.

Открытым текстом благодарю Гэвина Александра Рэевича Уильямсона за откровенность: не каждый решится назвать миролюбие собственной родины показным. Но напомню: Великобритания уже была глобальной державой. Более века над нею не заходило солнце. Причём не только летом, как над нашей Россией, а круглый год. Ибо её владения располагались почти во всех часовых поясах. И поглощали всех, кому не находилось места на родине.

Так, первопоселенцы Австралии — ссыльные каторжники. Но Первая мировая война съела тот общественный слой, откуда набирали управленцев для колоний. Пришлось воспитывать местных. Те уже через поколение стали добиваться свободы. Не по доброте утратила Британия глобальное величие. Не от дружелюбия, а от бессилия прекратила воевать. Не от родственных чувств, а от истощения уступила первое место в англосаксонском мире Соединённым Государствам Америки, отделившимся в XVIII веке, чтобы беспрепятственно развивать своё производство.

Теперь СГА львиную долю производства вывели туда, где рабочая сила дешевле, — но и Британия не возродила былую промышленную мощь. Выпали зубы английского льва, стёрся бивень шотландского единорога. Поэтому и в военном министерстве сильнейшая часть — 77-я бригада, сочиняющая фальшивки. Сейчас 1200 её сотрудников врут в Киеве — и, похоже, заразились тамошней привычкой не стесняться неизбежного разоблачения. Неужто и министр подхватил от своих подчинённых неумение соотносить слово и дело?

Открытым текстом напоминаю Киеву с Лондоном и Вашингтону заодно: надо либо базар фильтровать, либо за базар отвечать.

В последний день ушедшего года в Магнитогорске взорвалась квартира на втором этаже десятиэтажного дома. Вся вертикаль рухнула. По последним данным, найдены тридцать семь погибших, ещё четыре тела пока под завалами. Живыми нашли шестерых.

Открытым текстом напоминаю: утечка даже небольшого количества газа порождает тяжелейшие катастрофы — ведь объёмный взрыв куда разрушительнее точечного, а энергия газовоздушной смеси, скопившейся в обычной городской квартире, соответствует десяткам килограммов тротила.

Газ взрывается часто — еще и потому, что система проверок состояния сети сводится к подписи владельца квартиры в журнале осмотра. Ни газовых датчиков, ни автоматики, надёжно пресекающей утечку. Хотя устройства копеечные! Почему их не размещают в наших квартирах? Но ещё важно, как действует наша власть — по крайней мере та, что разбирается с тяжёлыми и опасными обстоятельствами.

Спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций оперативно начали разбор завалов. На место трагедии выехал президент и высшие руководители. Спустя 35 часов после взрыва под завалами нашли живого грудного младенца. Его доставили в Москву спецрейсом.

Открытым текстом объясняю: появлением на месте трагедии Владимир Путин однозначно сигналит всем местным властям, как надо действовать в особых обстоятельствах. Он разгребает завалы не бетонные, а организационные. Выясняет, что ещё нужно здесь и сейчас — и находит ресурсы.

А ведь ещё недавно некоторые губернаторы и мэры “руководили” спасением и выражали соболезнования… не прерывая отпуск, прямо с курортов… Не бросать же море и песочек… В лихие девяностые это было столь распространено, что даже не удивляло.

Страна меняется. Не так быстро, как хочется, но меняется. На место взрыва за считанные минуты прибыли специалисты МЧС, оснащённые новейшей техникой. Завалы освещены, обогреты тепловыми пушками. Всем пострадавшим быстро предоставили всё необходимое. Это — о том, как изменилась жизнь в стране. Ведь чтобы всё так работало, нужны годы самых разных реформ. Что в итоге и спасло жизнь 11-месячного Ивана Евгеньевича Фокина. А ведь ради этой маленькой жизни государство и существует…

В ноябре в Киеве высадился десант британских военных из бригады специального назначения номер семьдесят семь, специализирующейся на информационных диверсиях и массовой дезинформации. По данным британской прессы, 1200 профессиональных клеветников помогают киевским террористам противостоять русской правде. Пока на уровне вбросов фальшивок. Результаты их работы заметили все.

Через интернет-ресурсы Украины массово вбрасывается дезинформация о взрыве в Магнитогорске. В том числе от имени якобы очевидцев трагедии. Появились рассказки, что власть скрывает данные о теракте и даже перехвате подельников минёра. Наши либероидные пресса и блогеры тут же охотно подхватили укрофантазии.

Открытым текстом объясняю: несколько наших ресурсов приняли участие в информационной войне против нашей страны — на стороне противника! Вместо взвешенной позиции и проверки информации — стали сеять панику и распространять откровенную дезу. Причём, скорее всего, не только из любви к искусству лжи! Потому что такое происходит не в первый раз. И что, им ничего не будет? За заголовки типа “Теракт в Магниторске” или “Нас взрывают” опять никого не оштрафуют, не уволят, не лишат лицензии? Или им можно? Потому что на любой штраф распространители дезы со всеми подельниками начинают визжать о “попрании свободы слова”, а какой-нибудь Европейский суд по правам своего человека радостно поддерживает их резолюциями да приговорами… Может быть, хватит с ними нянчиться, товарищи? Закон ведь должен быть един для всех… и для либероидных СМИ тоже… Или я не прав?

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru