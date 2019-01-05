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Кто придумал КАЛЕНДАРЬ и русского КОЛЯДУ? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

08:54. 5 января 2019 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Кто придумал КАЛЕНДАРЬ и КОЛЯДУ? Это выдумки древних римлян или славянских язычников? Какова история происхождения слов КАЛЕНДАРЬ и КОЛЯДА?

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Источник: www.youtube.com

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