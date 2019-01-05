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Изобретатель, который родился раньше на 100 лет

08:55. 5 января 2019 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:

В 1896-ом году появился на свет человек, про которого можно сказать, что родился он на век раньше, чем положено. Звали его Лев Сергеевич Термен, и это был абсолютно «универсальный» человек — он занимался технологиями гидроакустики, беспилотников (имея в сотрудниках С.П.Королева), криозаморозки людей, омоложения крови, телевизионной связи (в 26-ом году разработал и собрал опытную модель телевизора, с экраном полтора на полтора метра!), разрабатывал сигнализацию для Алькатраса и Синг-Синга…

Среди разработок Льва Термена были и сверхсекретные системы для подслушивания – «Буран» и «Златоуст» (про последнюю можно прочитать здесь: “Златоуст” в американском посольстве. Шедевры русского шпионажа). Но всемирную известность принесли ему разработки музыкальных инструментов нового класса — «волновые инструменты». Самым же известным из них является терменовокс.

"Златоуст" (эндовибратор) внутри копии Большой печати США

“Златоуст” (эндовибратор) внутри копии Большой печати США

Лев Сергеевич получил профессиональное музыкальное образование – по классу виолончели он закончил Петербургскую консерваторию. И еще одно – физико-математическое. После Первой мировой войны Л.С.Термен продолжил заниматься наукой (а руководителем его тогда был никто иной, как сам А.Ф.Иоффе), и, совершенно случайно, изобрел свое самое известное устройство.

Л.С.Термен играет на музыкальном инструменте, названным в его честь - терменовоксе

Л.С.Термен играет на музыкальном инструменте, названным в его честь – терменовоксе

В 1919-ом году, Лев Сергеевич, для изучения свойств газа, сконструировал прибор, у которого в ходе эксперимента обнаружил свойство: конденсатор, установленный в устройстве, реагировал не только на изменения состояния газа, но и на положение рук проводящего эксперименты человека.

Усовершенствовав устройство, в двадцатом году Термен впервые показал работу готового терменовокса: пара генераторов с присоединенными антеннами – прямая вертикальная отвечала за высоту тона, горизонтальная регулировала громкость, вырабатывали колебания, рождающие звуки инструмента. От движения рук играющего на нем зависело, как будет звучать терменовокс: поскольку ни клавиш, ни струн не было, играющий должен был «чувствовать» музыку, то есть обладать “идеальным” слухом.

Современные модели термоневоксов

Современные модели термоневоксов

В 1922-ом году Термен играл на своем инструменте с Лениным, а чуть позже, когда в конце двадцатых находился в Америке, — с Чаплиным и Эйнштейном. После десяти лет американской жизни Лев Сергеевич вернулся в СССР и почти сразу попал под репрессии. Пройдя магаданские лагеря, работал в «шарашке» (известной ЦКБ-29, где занимались самыми передовыми исследованиями многие известные люди). Главным направлением работы были секретные проекты подслушивающих устройств и систем сигнализации.

В начале 60-х Л.С.Термен работал в Московской консерватории, совершенствуя свои инструменты, но в 1967 году был уволен, после статьи Г.Шонберга о нем в «Нью Йорк Таймс». Тем не менее, до самой смерти продолжал заниматься наукой и музыкой, устроившись в МГУ на должность механика физфака.

Для исполнения своих произведений, терменовокс использовали многие композиторы и музыканты — от Д.Шостаковича до Led Zeppelin (например в песне «Whole Lotta Love»), Жан Мишель Жара и Тома Вейтса… Заглавная тема сериала «Доктор Кто» – угадайте, на чем сыграна?

Источник: www.kramola.info

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