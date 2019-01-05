Гражданин мира Пол Уилан

1. У задержанного ФСБ американского шпиона Пола Уилана пытавшегося получить доступ к личным данным сотрудников российских спецслужб оказалось сразу 4 (!) гражданства – американское, британское, ирландское и канадское.

2. Персонаж более 10 лет прослужил в морской пехоте на хозяйственных должностях и был уволен якобы за воровство 10 000 долларов. Можно предположить, что это часть его легенды, когда бывший морской пехотинец перешел на работу в ЦРУ или РУМО, а для окружающих была придумана легенда с увольнением.

3. Американские СМИ настаивают, что он не похож на шпиона и требуют от Трампа решительных действий по освобождению Уилана, который "просто обычный человек" и приехал в Москву по личным делам. Примерно также вещала норвежская пресса про Фроде Берга, пока тот не призналися, что был шпионом.

4. МИД РФ уже озвучил позицию, что разговоры про обмен на Бутину пока несвоевремены, сначала должны пройти соответствующие правовые процедуры, читай – суд и приговор. А вот после уже и об обмене речь пойдет, когда шпиона оформят по всем правилам.



Свой срок Уилан с большой вероятностью получит, ну а там уж как пойдет – захотят ли США его вытаскивать или же будут продолжать делать вид, что американские спецслужбы к нему никакого отношения не имеют.





Источник: colonelcassad.livejournal.com