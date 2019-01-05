Гражданин мира Пол Уилан
19:56. 5 января 2019 Просмотров - 219 4 коммент. Опубликовал: brahman
1. У задержанного ФСБ американского шпиона Пола Уилана пытавшегося получить доступ к личным данным сотрудников российских спецслужб оказалось сразу 4 (!) гражданства – американское, британское, ирландское и канадское.
2. Персонаж более 10 лет прослужил в морской пехоте на хозяйственных должностях и был уволен якобы за воровство 10 000 долларов. Можно предположить, что это часть его легенды, когда бывший морской пехотинец перешел на работу в ЦРУ или РУМО, а для окружающих была придумана легенда с увольнением.
3. Американские СМИ настаивают, что он не похож на шпиона и требуют от Трампа решительных действий по освобождению Уилана, который "просто обычный человек" и приехал в Москву по личным делам. Примерно также вещала норвежская пресса про Фроде Берга, пока тот не призналися, что был шпионом.
4. МИД РФ уже озвучил позицию, что разговоры про обмен на Бутину пока несвоевремены, сначала должны пройти соответствующие правовые процедуры, читай – суд и приговор. А вот после уже и об обмене речь пойдет, когда шпиона оформят по всем правилам.
Свой срок Уилан с большой вероятностью получит, ну а там уж как пойдет – захотят ли США его вытаскивать или же будут продолжать делать вид, что американские спецслужбы к нему никакого отношения не имеют.
2. Персонаж более 10 лет прослужил в морской пехоте на хозяйственных должностях и был уволен якобы за воровство 10 000 долларов. Можно предположить, что это часть его легенды, когда бывший морской пехотинец перешел на работу в ЦРУ или РУМО, а для окружающих была придумана легенда с увольнением.
3. Американские СМИ настаивают, что он не похож на шпиона и требуют от Трампа решительных действий по освобождению Уилана, который "просто обычный человек" и приехал в Москву по личным делам. Примерно также вещала норвежская пресса про Фроде Берга, пока тот не призналися, что был шпионом.
4. МИД РФ уже озвучил позицию, что разговоры про обмен на Бутину пока несвоевремены, сначала должны пройти соответствующие правовые процедуры, читай – суд и приговор. А вот после уже и об обмене речь пойдет, когда шпиона оформят по всем правилам.
Свой срок Уилан с большой вероятностью получит, ну а там уж как пойдет – захотят ли США его вытаскивать или же будут продолжать делать вид, что американские спецслужбы к нему никакого отношения не имеют.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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…Крутой шпион.Почти Джейсон Борн.У нас очень крутые спецслужбы.Поймали…4-ое гражданство…Брилев,всего лишь двойное.Дочь Путина…тоже имеет гражданство России.Дети Лаврова тоже имеют гражданство России.Мы боремся с “подпиндосовскими шпионами”….КАЖДАЯ ТВАРЬ ИМЕЮЩАЯ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО ДОЛЖНА БЫТЬ КАЗНЕНА,,,,И ТОЧКА.НО…все не так просто…У всех наших правителей есть двойное гражданство .У детей Бога есть,у Лаврова есть…у всех есть,кроме …народа.У нас есть место проживания.Как мне сказала женщина одна…Вы,сибиряки,еб…ые что-ли…Так-то твой дом ссылка,по-нормальному.Тут черножоп..ых пруд-пруди,а вы не едете.Это же тупо.Сибирь-это ссылка..Во подход.С таким подходом и Бог Богов Лавров.Нах… это.Пусть доча нормально развивается.Я…вру,я-америкосовская с.ка.Это нельзя проверить.Я не могу любить Россию,ибо вражеский агент.Это не скрывается,это на виду.
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На перданные покусился! А вот с полгода назад был скандал, что их можно было свободно получить с сайтов соответствующих ведомств. Протормозили в Лэнгли, теперь какого-то бывшего прапорщика заслали.
Любопытно – он собирался просочиться в некую секретную картотеку ФСБ? По канализации или по стенке в окно, как челопук?
Не, ну неплохо на самом деле – нахапать побольше всяких иностранцев, которые где-то там служили лет надцать назад и требовать за них выкуп. Бедным амерам что тогда делать? Наши бывшие прапорщики по Вашингтону не сильно шастают. Придётся им загрести пару наших олигархов, ну там за неуплату налогов, например. Это ХПП получается! Деолигархизация чужими руками!
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А что уже был суд? Его вина доказана? Написано задержанный. Какие личные данные пытался получить и где не понятно. В заголовке указано, что он мирный человек. В тексте нет чёткого указания патриотам, какие-то намёки, додумывайте сами.
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Я так понимаю что это намек пиндосам,что ваших шпиенов можно нагрести целую корзинку,и плевать что он ишшо и британоирландец с канадцем в придачу,дескать пускай и их миды теперь что то блеют про империю зла и прочее.)Есстественно обменяют,только вначале правильно оформят при помощи сыворотки правды,я так понимаю.)))Почему раньше не хватали,а подпускали поближе,в Екатербурхе я так понимаю их кишмя кишит,и у кого то теперь не только голова болит,потому как неприкасаемых слили,и видимо по плану.)