Во Франции после Нового Года сразу без раскачки стартовал протестный сезон.Несмотря на заклинания мейнстримовых медиа о том,что протесты выдохлись, сегодня по крупным городам Франции прокатился "Акт №8".Сценарий уже шаблонный – между городами люди пытались блокировать трассы, в городах происходили стычки с полицией с поджогами мусорок, автомобилей и новогодних елок, битьем стекол, применением водометов и слезоточивого газа.Несколько десятков человек задержано. По разным оценкам в протестах по всей Франции приняли участие до 35 тыс. человек.Армия с народом!"Акт №9" обещают в следующую субботу и так до упора, пока злочинный режим Макрона не уйдет.Диктатура Макрона падет. Франция будет свободной! Геть от Брюсселя!

Источник: colonelcassad.livejournal.com