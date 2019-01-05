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Акт №8

20:59. 5 января 2019 Просмотров - 166 2 коммент. Опубликовал:


Во Франции после Нового Года сразу без раскачки стартовал протестный сезон.
Несмотря на заклинания мейнстримовых медиа о том,что протесты выдохлись, сегодня по крупным городам Франции прокатился "Акт №8".
Сценарий уже шаблонный – между городами люди пытались блокировать трассы, в городах происходили стычки с полицией с поджогами мусорок, автомобилей и новогодних елок, битьем стекол, применением водометов и слезоточивого газа.
Несколько десятков человек задержано. По разным оценкам в протестах по всей Франции приняли участие до 35 тыс. человек.










Армия с народом!

























































































"Акт №9" обещают в следующую субботу и так до упора, пока злочинный режим Макрона не уйдет.
Диктатура Макрона падет. Франция будет свободной! Геть от Брюсселя!

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Европа, желтые жилеты, макрон, Митинги, Париж, протесты, фотографии, Франция
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2 коммент.»

  • 2238 522
    Слава 5 января 2019 в 21:45 Ссылка Пометить
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    По снимкам – это сборище хулиганов нанятых кем-то. Что там на самом деле происходит неизвестно. Будем ждать развязки и извлекать уроки.

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  • 28517 14039
    Степаныч 5 января 2019 в 23:16 Ссылка Пометить
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    В этот раз смотрю обошлись без голых сисек.)))Ихние пусски видимо змерзли,и решили не рисковать.Армия уже с народом?,да ладно.)))А макрон уже я так понимаю диктатор,ну почти пиночёт.)Хде тогда сотни повешенных желтожилетников на площади для устрашения,хде горящий дворец сальвадора альенде,где сотни расстрелянных во рву.Ребята вы перекройте совсем магистрали,и через пару дней кушать многим станет нечего,и народ сам уже выйдет, и без жилеток,а то вы уже ни туда,ни сюда,неделю исправно работаете на макрона,а в выходной еще и подрабатываете на кукловодов.)

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