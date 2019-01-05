7 января день Дажьбога и Рождества Христова

Наступает 7 января- Светлое Христово Рождество, один из величайших праздников, входящих в число господних двунадесятых праздников. Ему предшествует 40 дневный Рождественский пост. Празднуется он в ночь на 7 января по юлианскому календарю, всю ночь так, как Пресвятая дева Мария родила Младенца ночью, вот и идёт веселье всю ночь. Под ёлку ставят подарки малым дети и тоже не просто так, а в память о том, что к новорожденному Иисусу приходили волхвы с Востока с дарами- золотом, ладаном, миррой.

Но это в христианстве, а, как было до прихода последнего на Русь? Что праздновали наши древние предки до прихода на нашу землю пришлого христианского учения?

А наши мудрые предки в это время чевствовали день Дажьбога, ещё его называли другим именем- Спас или Свет миру, или Солнце истинное.

Дажьбог ведом всем славянским народам и поклонялись ему не только на Востоке, но и на Западе (Дакбог) и на Юге (Дабог) и главное он был известен, как бог распинаемый и воскресаемый.

Интересно, что 7 января (18 студеня) и называли Дажьбожим днём, но больше славили день Рода и Рожениц. Пекли пироги роженицам. Жарили блины и варили каши повивальным бабкам, кое где его так и называют – Бабьи Каши.

Веселье начиналось в ночь на 7 января и продолжалось до «белого дня». Сам же праздник не возникал стихийно, к нему, как и христианстве шла предпраздничная подготовка. Если в последнем, за две седмицы читали места из Ветхого и Нового завета, толковавшие о бог воплощении, то и у нас происходило не, что подобное. Волхвы приготовляли дары и отправлялись в некое путешествии и чтили при этом трёх: Деву Златогорку, Ладу и Богомира, а символами их были золото, ладан и мира, ещё одно совпадение (а может и нет) христианского обычаи и старинного ведического канона.

Но есть и существенные отличия. Если ведический канон лишь указывает на ожидаемое, грядущее и имеющее свершится, в христианстве – это свершившийся факт. Тогда, как наши предки праздновали день Дажьбога, как праздник Чаянья, то христиане, как праздник Похвалы.

Но не будем вдаваться в подробности отличия и сходства таких великих для всех праздников, а подведём некий итог, к которому пришла Русь в духовном плане.

Как утверждает старший преподаватель философского факультета МГУ, религиовед Павел Костылев истинно верующих христиан в Росси примерно 4-8% (12 млн. чел.), но мне кажется, что на много меньше. Я сужу по моему населённому пункту с численностью 10 000 человек, в храм ходят примерно от 60 до 70 человек не считая паломников, а это меньше 1 процента. Думаю, по России картина более или менее похожая, где больше, где меньше, захожан и просто крещённых в православном христианстве я в расчёт не беру. И дело здесь не в вере, а в том, что мы живём в век информации и правду всё стало труднее хранить от людей. Православия в данный момент переживает очередной раскол, что станет с верой ещё не известно так, как на христианстве до сих пор сказываются последствия Никонианского раскола 1660 года

По сути церковь так и не выполнила своей основной задачи, не стала заменителем идеологии, которая существовала в СССР и в современной Росси прижился новый фетиш- деньги. Границы межу добром и злом уже на столько стёрты, что люди для достижения этого фетиша идут на преступления с лёгкостью, не думая о последствиях. А вера, как мерило совести, которая должна стоять на страже добра и зла, ослабла.

Возникает извечно русский вопрос- что делать? Как быть? На какую сторону встать? Где искать смысл бытия?

Этого вам не скажет ни, кто, не президент, не священник. На какую сторону встать- скажет только ваша совесть. Что делать- учиться, учиться, и ещё раз учиться, повышать свой интеллектуальный уровень для того, что иметь понимание в каком мире мы живём. Быть мудрым, слушать свою совесть, как главного своего судью. Совершать добро и не жить кудом, издревле кудом на Руси жили только моральные уроды. Пресекать зло и совсем не важно к какой религиозной конфессии вы принадлежите или на оборот.

С наступающими Вас великими праздниками! Мы внуки Дажьбога и духом сильны!