В Конгрессе США требуют объявить Трампу импичмент
12:37. 4 января 2019 Просмотров - 204 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Конгресс США внесена резолюция с требованием объявить импичмент Трампу.
Для демократов это первая проба сил после промежуточных выборов, где они смогли получить большинство в палате представителей.
Мотивировка для импичмента – воспрепятствования Трампом расследованию о связях Трампа и России, а также угрозы в адрес бывшего директора ФБР Джеймса Коми, от которого Трамп требовал в угрожающей форме прекратить расследование о связях генерала Флинна с Россией, а потом уволил, чтобы помешать расследованию.
Более подробно автор резолюции об импичменте раскрыл ее смысл еще осенью https://www.huffingtonpost.com/entry/the-case-for-impeaching-donald-j-trump_us_59a5e4a3e4b08299d89d0a9b
На текущий момент, даже по мнению демократов, объявление импичмента Трампу выглядит маловероятным. Но ужас осознания того, что агент Дональд еще как минимум 2 года будет руководить США, толкает оппонентов на подобные демарши.
Источник: colonelcassad.livejournal.com