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Россия в 1920

19:10. 4 января 2019 Просмотров - 294 Нет комментариев Опубликовал:


Бесплатная раздача молока для детей
1. Бесплатная раздача молока для детей

Бесплатная раздача молока для детей
1. Бесплатная раздача молока для детей

В.И.Ленин в своем кабинете в Кремле с английским писателем Гербертом Уэллсом 6 октября
2. В.И.Ленин в своем кабинете в Кремле с английским писателем Гербертом Уэллсом 6 октября

В.И.Ленин, Николай Бухарин и Григорий Зиновьев беседуют во время 2-го съезда Коммунистического Интернационала,
3. В.И.Ленин, Николай Бухарин и Григорий Зиновьев беседуют во время 2-го съезда Коммунистического Интернационала,

Воскресник во Дворце труда
4. Воскресник во Дворце труда

Вход в дом отдыха. Петроград
5. Вход в дом отдыха. Петроград

Гигантская статуя при входе в дом отдыха рабочих на Каменном острове (Каменоостровский дворец)
6. Гигантская статуя при входе в дом отдыха рабочих на Каменном острове (Каменоостровский дворец)

Гимнастические упражнения женской милиции
7. Гимнастические упражнения женской милиции

Группа УНОВИС («Утвердители нового искусства») в Витебске, 5 июня
8. Группа УНОВИС («Утвердители нового искусства») в Витебске, 5 июня

Занятия по ликвидации малограмотности, организованные в Красном уголке Петроградского района
9. Занятия по ликвидации малограмотности, организованные в Красном уголке Петроградского района

Лидер левых эсеров Мария Спиридонова прибывает на заседание Всероссийского съезда
10. Лидер левых эсеров Мария Спиридонова прибывает на заседание Всероссийского съезда

Калинин и Буденный на врангелевском фронте в октябре
11. Калинин и Буденный на врангелевском фронте в октябре

Командный пункт 235 Невельского полка на линии фронта, весна
12. Командный пункт 235 Невельского полка на линии фронта, весна

Коммунисты перед отправкой на польский фронт. Май
13. Коммунисты перед отправкой на польский фронт. Май

Красноармейцы 1-й конной армии под командованием Семена Буденного на митинге
14. Красноармейцы 1-й конной армии под командованием Семена Буденного на митинге

Лагерь беженцев из Поволжья на Кавказ
15. Лагерь беженцев из Поволжья на Кавказ

Лагерь беженцев на Волге в Самаре
16. Лагерь беженцев на Волге в Самаре

Лагерь беженцев под Новороссийском
17. Лагерь беженцев под Новороссийском

Люди слушают речь народного комиссара, проигрываемую на граммофоне
18. Люди слушают речь народного комиссара, проигрываемую на граммофоне

Нестор Иванович Махно
19. Нестор Иванович Махно

Отправка мобилизованных коммунистов на польский фронт. Петроград. Май
20. Отправка мобилизованных коммунистов на польский фронт. Петроград. Май

Пленные с польского фронта
21. Пленные с польского фронта

Проверка и регистрация милиционерок
22. Проверка и регистрация милиционерок

Разгрузка продовольствия, Дом ученых, Петроград
23. Разгрузка продовольствия, Дом ученых, Петроград

Солдаты 5-й Красной Армии входят в Иркутск
24. Солдаты 5-й Красной Армии входят в Иркутск

Трофеи с польского фронта
25. Трофеи с польского фронта

Эмиль Верхарн «Зори» в постановке В. Мейерхольда и Бебутова в Первом театре РСФСР, художественный руководитель В. Дмитриев, премьера 8 ноября
26. Эмиль Верхарн «Зори» в постановке В. Мейерхольда и Бебутова в Первом театре РСФСР, художественный руководитель В. Дмитриев, премьера 8 ноября


Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Россия, фото
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