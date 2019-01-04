Россия в 1920

1. Бесплатная раздача молока для детей1. Бесплатная раздача молока для детей2. В.И.Ленин в своем кабинете в Кремле с английским писателем Гербертом Уэллсом 6 октября3. В.И.Ленин, Николай Бухарин и Григорий Зиновьев беседуют во время 2-го съезда Коммунистического Интернационала,4. Воскресник во Дворце труда5. Вход в дом отдыха. Петроград6. Гигантская статуя при входе в дом отдыха рабочих на Каменном острове (Каменоостровский дворец)7. Гимнастические упражнения женской милиции8. Группа УНОВИС («Утвердители нового искусства») в Витебске, 5 июня9. Занятия по ликвидации малограмотности, организованные в Красном уголке Петроградского района10. Лидер левых эсеров Мария Спиридонова прибывает на заседание Всероссийского съезда11. Калинин и Буденный на врангелевском фронте в октябре12. Командный пункт 235 Невельского полка на линии фронта, весна13. Коммунисты перед отправкой на польский фронт. Май14. Красноармейцы 1-й конной армии под командованием Семена Буденного на митинге15. Лагерь беженцев из Поволжья на Кавказ16. Лагерь беженцев на Волге в Самаре17. Лагерь беженцев под Новороссийском18. Люди слушают речь народного комиссара, проигрываемую на граммофоне19. Нестор Иванович Махно20. Отправка мобилизованных коммунистов на польский фронт. Петроград. Май21. Пленные с польского фронта22. Проверка и регистрация милиционерок23. Разгрузка продовольствия, Дом ученых, Петроград24. Солдаты 5-й Красной Армии входят в Иркутск25. Трофеи с польского фронта26. Эмиль Верхарн «Зори» в постановке В. Мейерхольда и Бебутова в Первом театре РСФСР, художественный руководитель В. Дмитриев, премьера 8 ноября

Источник: humus.livejournal.com