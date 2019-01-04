Россия в 1920
19:10. 4 января 2019 Просмотров - 294 Нет комментариев Опубликовал: brahman
1. Бесплатная раздача молока для детей
1. Бесплатная раздача молока для детей
2. В.И.Ленин в своем кабинете в Кремле с английским писателем Гербертом Уэллсом 6 октября
3. В.И.Ленин, Николай Бухарин и Григорий Зиновьев беседуют во время 2-го съезда Коммунистического Интернационала,
4. Воскресник во Дворце труда
5. Вход в дом отдыха. Петроград
6. Гигантская статуя при входе в дом отдыха рабочих на Каменном острове (Каменоостровский дворец)
7. Гимнастические упражнения женской милиции
8. Группа УНОВИС («Утвердители нового искусства») в Витебске, 5 июня
9. Занятия по ликвидации малограмотности, организованные в Красном уголке Петроградского района
10. Лидер левых эсеров Мария Спиридонова прибывает на заседание Всероссийского съезда
11. Калинин и Буденный на врангелевском фронте в октябре
12. Командный пункт 235 Невельского полка на линии фронта, весна
13. Коммунисты перед отправкой на польский фронт. Май
14. Красноармейцы 1-й конной армии под командованием Семена Буденного на митинге
15. Лагерь беженцев из Поволжья на Кавказ
16. Лагерь беженцев на Волге в Самаре
17. Лагерь беженцев под Новороссийском
18. Люди слушают речь народного комиссара, проигрываемую на граммофоне
19. Нестор Иванович Махно
20. Отправка мобилизованных коммунистов на польский фронт. Петроград. Май
21. Пленные с польского фронта
22. Проверка и регистрация милиционерок
23. Разгрузка продовольствия, Дом ученых, Петроград
24. Солдаты 5-й Красной Армии входят в Иркутск
25. Трофеи с польского фронта
26. Эмиль Верхарн «Зори» в постановке В. Мейерхольда и Бебутова в Первом театре РСФСР, художественный руководитель В. Дмитриев, премьера 8 ноября
Источник: humus.livejournal.com