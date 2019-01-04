Призрак бродит по планете, призрак идиотизма.

В понедельник утром я полностью

согласен с предположением,

что все люди созданы идиотами

(Гарри Аллен Смит).

Автор: Александр Дубровский

История человечества – это история войн. А историю, как водится, пишут победители, тщательно зачищая неудобные страницы. Вследствие этого, разобраться в исторических завалах чрезвычайно трудно, а иногда и невозможно. Тем не менее, разбираться надо, хотя бы для того, чтобы в будущем не совершать фатальных ошибок.

Легко сказать, нелегко сделать. Особенно, когда мир захлестнула мания выдавать на гора истории под себя, независимо от того, что современный переписыватель зачастую вообще не отягощён не только статусом победителя, но даже и минимальной субъектностью, только и дающей право на историчность.

Примеры приводить считаю излишним, они все на виду и рядом, да и лишнее упоминание будет только поводом для нездоровых персонажей заявить о своей ничтожной субъекстности, что уже высветило прожектором чудовищное искажение реальности, поставившее всё человечество на грань катастрофы. Память услужливо стёрла все ошибки и вновь подставила грабли, только уже с ядерным зарядом, как будто не было 20-го века с его двумя мировыми бойнями и последующего жёсткого противостояния двух систем. Противостояния, в котором сегодняшние лимитрофы не играли никакой роли, разве что назначенную роль второстепенной массовки. А попытки заявить себя вершителями истории иначе как идиотизмом назвать рука не поднимается.

А что же с теми, кто, всё-таки, однозначно обладает субъектностью вкупе со статусом какого-никакого победителя (по-крайней мере, в определённые исторические периоды)? Понаблюдаем.

«Житель Америки имеет право быть глупым, если это его выбор», произнёс знаменитую фразу Джон Керри 26 февраля 2013 года в Берлине на встрече с немецкими студентами. Мне неизвестна реакция слушателей на данное высказывание бывшего второго лица сверхдержавы, но почему-то кажется, что сказанное было воспринято достаточно благосклонно и без всякой иронии. Между тем, если отбросить политкорректность, а я на этом настаиваю категорически, то подобные перлы иначе, как идиотизмом назвать невозможно. Впрочем, всё больше выясняется, что вирус идиотизма в западной части человечества во многом уже возведён в ранг государственной религии, совершенно не стесняясь своей обнажённой сущности.

Однако так было не всегда. Плохо ли, хорошо ли, но природный иммунитет как мог, затягивал инкубационный период вплоть до конца прошлого века, пока плотину не прорвало окончательно. Стало почётно быть не просто идиотом, а высокопоставленным идиотом с извращениями, набор которых просто обязан пополняться день ото дня.

И вот что я об этом думаю.

Наряду с «добром» и «злом», настоятельно пришло время такого же (около)философского осмысления дуализма «гениальности» и «идиотизма», ибо человечеству давно известно, что грань между этими категориями бытия также хрупка и прозрачна, а порой вовсе отсутствует. В отличии, кстати, от «сумасшествия» и «нормы», которых разделяют вполне осязаемые стальные оконные решётки и не менее стальные двери с массивными хитроумными замками. При этом, «сумасшествие» как-бы однозначно подлежит изоляции (и это правильно), а «гениальность», что характерно, чаще всего не приветствуется, а иногда просто подвергается гонениям, вплоть до сожжения на кострах. «Норма» же, в отношении «человека обыкновенного», доходчиво была сформулирована ещё Фёдором Достоевским:

«Есть люди, о которых трудно сказать что-нибудь такое, что представило бы их разом и целиком, в их самом типическом и характерном виде; это те люди, которых обыкновенно называют людьми «обыкновенными», «большинством», и которые действительно составляют огромное большинство всякого общества».

То есть, по сути, «норма» энергетически нейтральна и семантически тождественна «средней температуре по больнице».

Таким образом, можно констатировать: из вышеобозначенных категорий бытия: «сумасшествие» негативно, «норма» нейтральна, а с «гениальностью» всегда большой вопрос. Кстати, цитата взята из романа «Идиот», что не оставляет выбора и просто подталкивает нас в сторону «идиотизма», с которым ещё сложнее. Например, с «нормой» всё ясно – «обыкновенных» людей всегда большинство, а вот количественные параметры остальных категорий непонятны: кого больше - сумасшедших, идиотов или гениев? Кто из них вреднее или полезнее, с учётом того, что есть такая мутация, как «злые гении»? Ну и так далее.

Тем не менее, именно качественные «гениальность» и «идиотизм» всегда были «товарами» штучными, более яркими и востребованными, чем «норма» и «сумасшествие». Хотя бы в силу выявленной нейтральности «нормы» и физической изолированности большинства носителей «сумасшествия».

Несмотря на изрядные противоречия, предлагаю определиться в стартовых вариантах формулировок, из которых уже каждый может выбрать соответствующую своему вкусу (развитию, образованию, воспитанию и т. д.):

1. Вариант, лежащий на поверхности, но далёкий от истины:

- «гениальность» – это высшее проявление нормы;

- «идиотизм» – высшее проявление сумасшествия.

2. Вариант, менее явный, но имеющий все основания на существование:

- «гениальность» – высшее проявление сумасшествия;

- «идиотизм» - высшее проявление нормы.

3. Вариант, который, как мне представляется, скорее всего является самым близким к истине, особенно с точки зрения персонала соответствующих изолированных заведений, каждое из которых, как известно, обязано иметь своего Наполеона:

- «гениальность» - высшее проявление «идиотизма»;

- «идиотизм» - высшее проявление гениальности.

То есть, как и в случае с «добром» и «злом», налицо философский дуализм и, как следствие, невозможность окончательной победы «гениальности» над «идиотизмом», и наоборот – «идиотизма» над «гениальностью».

Однако реальность, как водится, сильно отличается от (около)философских рассуждений, а что касается обсуждаемого дуализма, то в современном мире между реальностью и философией вообще нет ничего общего. То есть, в современной реальности нет никакого дуализма и в помине, а есть полное отсутствие «гениальности» и безраздельное господство «идиотизма».

Поскольку известно, что настоящая «гениальность» в принципе почти никогда не признаётся современниками, что, вероятно, и может быть как раз проявлением факта её отсутствия, не удивительно, что «идиотизм» наконец воспользовался этим свойством «гениальности». Удивительно другое: почему этого не произошло намного раньше?

Для ответа на этот вопрос, вновь обратимся к Фёдору Михайловичу:

«Меня тоже за идиота считают все почему-то, я действительно был так болен когда-то, что тогда и похож был на идиота; но какой же я идиот теперь, когда я сам понимаю, что меня считают за идиота?»

При ситуации, когда Достоевский общепризнан всем «цивилизованным» человечеством в качестве Великого классика, умеющего виртуозно считывать любые человеческие достоинства и недостатки, в том числе и, прежде всего, с самого себя, оказалось, что многим нашим современникам совершенно недоступен взгляд на себя со стороны, что при существующих технических средствах, совершенно, кстати, отсутствующих в 19 веке, могло бы оказать хорошую имиджевую услугу и уберечь от обвинений в «идиотизме». То есть, будучи бесспорным гением, Достоевский оказался способен всю жизнь критически относиться к самому себе, а современные публичные деятели решили, что они свободны от этой святой обязанности. В результате идиотизм (уже совсем без кавычек), став иконой, поддерживаемой всеми институтами - от СМИ до многоступенчатых систем обучения и воспитания, проник во все высшие сферы: политику, дипломатию, экономику и государственное управление. То есть, при том, что ситуация сложилась отнюдь не сегодня, такого количества явных высокопоставленных идиотов ещё лет 20-30 назад совершенно не наблюдалось и ничто особенно не предвещало, что идиотизм так спонтанно начнёт превращаться буквально в оружие массового поражения.

И здесь мы подбираемся к главному.

Сопоставив по срокам два события: исчезновение СССР (что укладывается в рамки 20-30 лет), как альтернативной сверхдержавы, и последующий спонтанный рост идиотизма, я прихожу к единственно возможному выводу: когда Россия сильна – идиотизм не доминирует, находясь в относительном равновесии с гениальностью и, соответственно, слабость России тождественна ослаблению иммунитета человечества, что приводит к спонтанному росту идиотизма в мире.

Вот вам и весь дуализм во всей его голой правде: как только Россия превратилась во второстепенную державу, человечеству немедленно была проведена ментальная операция «свобода быть глупым». При этом, лично я пребываю в сильнодействующих сомнениях, что «последнее тайное оружие Госдепа» под собирательным именем "пресс-секретарь", идиотизм которых, начиная с Псаки, регулярно и невозмутимо вскрывал и продолжает вскрывать консервным ножом уже знаменитый журналист Мэтью Ли, не является, всё-таки, 100%-но виртуальным персонажем, а где-то и в чём-то даже живые люди.

Однако мои сомнения, вероятно, есть отголоски моего советского прошлого, когда мультперсонажи создавались исключительно посредством кукол или рисунков, а не компьютерной графикой, иногда не отличимой от реальности.

Ладно, Бог с ним, с «последним оружием», они седьмая спица в колесе. Главная проблема не в том, что современный идиотизм часто смешон, как Кончита Европы, или непонятен, как та же европейская открытость для миллионов беженцев, чуждых местной культуре и традициям, а в том, что он вооружён до зубов, чрезвычайно опасен и готов на любые чужие жертвы ради утверждения своего безраздельного господства. Кровавые следы его деятельности на наших глазах перестали ограничиваться кабинетами и микрофонами, а стремятся развалить уже не только отдельные страны (Югославия, Афганистан, Ливия, Иран, Сирия, Украина), но и целые регионы (Африка, Ближний Восток, Средняя Азия, Юго-Восточная Азия). Пример российских операций по остановке уничтожения Сирии и молниеносному присоединению Крыма показывает, что противостоять вирусу «цивилизованного» идиотизма вновь и вновь может только российская гениальность.

Остаётся один вопрос вопрос: что делать России дальше в ситуации эпидемии идиотизма? Ответ, к сожалению, уже не лежит в плоскости пространных рассуждений о необходимости модернизации производства, поднятии внутреннего спроса, продолжения тесной интеграции на постсоветском пространстве и активизации финансово-экономических связей с гигантами Юго-Восточной Азии. События развиваются настолько стремительно, что для этого нет главного ресурса – времени. Логика подсказывает, что в создавшейся ситуации единственно правильными шагами могут быть только неожиданные, непредсказуемые и стремительные действия на опережение по всем направлениям: прежде всего на Украине и в Европе, а также в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. При обязательном тесном взаимодействии военных, экономических, политических и дипломатических институтов, что для России, имеющей жёсткую вертикаль власти, вполне по силам. Так, как это было в Сирии и в Крыму. И без малейшей оглядки на пресловутое мировое общественное мнение вкупе с проамериканской структурой ООН.

Третья мировая война уже идёт и объявлена она России. Формы войны изменились и полномасштабного горячего конфликта не будет - Запад воевать не хочет, не может и боится. Поэтому Россия, как и всегда ранее, обречена быть победителем, а Победителей не судят, им дают право писать историю. А если не дают добровольно, они его берут.

Источник: alex-o-mire.blogspot.com