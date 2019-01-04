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Первый доклад с конференции 2018

19:05. 4 января 2019 Просмотров - 243 Нет комментариев Опубликовал:
Поздравляю всех с наступившим Новым годом!

Наконец-то, благодаря выходным, мне удалось закончить монтаж видео с первым докладом.


К сожалению, это заняло намного больше времени, чем я планировал, поскольку, во-первых, это моё первое видео со сложным монтажём, где пришлось сводить видео и звук с разных источников, а также накладывать изображения и различные эффекты.
Во-вторых, качество остнятых материалов оказалось ниже, чем я предполагал.
В-третьих, пришлось потратить время на изучение программы для монтажа, а также "набить руку", чтобы процесс пошёл быстрее.
Кроме того, сам доклад достаточно объёмный, содержит множество фотографий и карт.

Надеюсь, что с остальными докладами процесс пойдёт быстрее.
Также, если кто пропустил, напоимнаю, что часть докладов в необработанном виде были выложены на канале Олега Томачёва
https://www.youtube.com/channel/UCgVPNu-0oNgOa-itr2JiKuw/videos

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: доклады 2 конференции, истрия урала, конференция, Челябинск
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