Первый доклад с конференции 2018

Поздравляю всех с наступившим Новым годом!Наконец-то, благодаря выходным, мне удалось закончить монтаж видео с первым докладом.К сожалению, это заняло намного больше времени, чем я планировал, поскольку, во-первых, это моё первое видео со сложным монтажём, где пришлось сводить видео и звук с разных источников, а также накладывать изображения и различные эффекты.Во-вторых, качество остнятых материалов оказалось ниже, чем я предполагал.В-третьих, пришлось потратить время на изучение программы для монтажа, а также "набить руку", чтобы процесс пошёл быстрее.Кроме того, сам доклад достаточно объёмный, содержит множество фотографий и карт.Надеюсь, что с остальными докладами процесс пойдёт быстрее.Также, если кто пропустил, напоимнаю, что часть докладов в необработанном виде были выложены на канале Олега Томачёва

Источник: mylnikovdm.livejournal.com