Париж в 1959
10:27. 4 января 2019 Просмотров - 348 Нет комментариев Опубликовал: brahman
1. Торговля виноградом
2. Без подписи
3. Без подписи
4. Бульвар Сен-Жермен, газетный киоск на углу улицы л’Ансьен Комеди
5. Вид на улицу Фобур Сен-Оноре с балкона дома №123
6. Елисейские поля. На углу улицы Колизей кинотеатр «Гомон»
7. Лувр. Так называемая «корона Людовика Святого»
8. Люксембургский сад
9. Мост Александра III
10. Мост Руаяль с видом на улицу Бак
11. Мост искусств
12. Набережная Сены
13. Набережная Сены
14. Набережная Сены перед Лувром, возле моста Руаяль
15. Набережная Сены. Пон-Нёф
16. Набережная Сены. Пон-Нёф
17. Перекресток улицы Одеон и бульвара Сен-Жермен
18. Площадь Оперы
19. Площадь Согласия от сада Тюильри
20. Площадь Согласия от сада Тюильри
21. Площадь Тертр
22. Площадь Тертр
23. Площадь Тертр
24. Площадь Тертр
25. Площадь Тертр
26. Рисунки на асфальте
27. Рисунки на асфальте
28. Улица Арп с видом на улицу Сен-Северин
29. Улица Норвен на пересечении с улицей Пулбо
30. Улица Соль
Источник: humus.livejournal.com