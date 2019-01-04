Париж в 1959

1. Торговля виноградом2. Без подписи3. Без подписи4. Бульвар Сен-Жермен, газетный киоск на углу улицы л’Ансьен Комеди5. Вид на улицу Фобур Сен-Оноре с балкона дома №1236. Елисейские поля. На углу улицы Колизей кинотеатр «Гомон»7. Лувр. Так называемая «корона Людовика Святого»8. Люксембургский сад9. Мост Александра III10. Мост Руаяль с видом на улицу Бак11. Мост искусств12. Набережная Сены13. Набережная Сены14. Набережная Сены перед Лувром, возле моста Руаяль15. Набережная Сены. Пон-Нёф16. Набережная Сены. Пон-Нёф17. Перекресток улицы Одеон и бульвара Сен-Жермен18. Площадь Оперы19. Площадь Согласия от сада Тюильри20. Площадь Согласия от сада Тюильри21. Площадь Тертр22. Площадь Тертр23. Площадь Тертр24. Площадь Тертр25. Площадь Тертр26. Рисунки на асфальте27. Рисунки на асфальте28. Улица Арп с видом на улицу Сен-Северин29. Улица Норвен на пересечении с улицей Пулбо30. Улица Соль

Источник: humus.livejournal.com