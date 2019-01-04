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Париж в 1959

10:27. 4 января 2019 Просмотров - 348 Нет комментариев Опубликовал:


Торговля виноградом
1. Торговля виноградом

Без подписи
2. Без подписи

Без подписи
3. Без подписи

Бульвар Сен-Жермен, газетный киоск на углу улицы л&apos;Ансьен Комеди
4. Бульвар Сен-Жермен, газетный киоск на углу улицы л’Ансьен Комеди

Вид на улицу Фобур Сен-Оноре с балкона дома №123
5. Вид на улицу Фобур Сен-Оноре с балкона дома №123

Елисейские поля. На углу улицы Колизей кинотеатр «Гомон»
6. Елисейские поля. На углу улицы Колизей кинотеатр «Гомон»

Лувр. Так называемая «корона Людовика Святого»
7. Лувр. Так называемая «корона Людовика Святого»

Люксембургский сад
8. Люксембургский сад

Мост Александра III
9. Мост Александра III

Мост Руаяль с видом на улицу Бак
10. Мост Руаяль с видом на улицу Бак

Мост искусств
11. Мост искусств

Набережная Сены
12. Набережная Сены

Набережная Сены
13. Набережная Сены

Набережная Сены перед Лувром, возле моста Руаяль
14. Набережная Сены перед Лувром, возле моста Руаяль

Набережная Сены. Пон-Нёф
15. Набережная Сены. Пон-Нёф

Набережная Сены. Пон-Нёф
16. Набережная Сены. Пон-Нёф

Перекресток улицы Одеон и бульвара Сен-Жермен
17. Перекресток улицы Одеон и бульвара Сен-Жермен

Площадь Оперы
18. Площадь Оперы

Площадь Согласия от сада Тюильри
19. Площадь Согласия от сада Тюильри

Площадь Согласия от сада Тюильри
20. Площадь Согласия от сада Тюильри

Площадь Тертр
21. Площадь Тертр

Площадь Тертр
22. Площадь Тертр

Площадь Тертр
23. Площадь Тертр

Площадь Тертр
24. Площадь Тертр

Площадь Тертр
25. Площадь Тертр

Рисунки на асфальте
26. Рисунки на асфальте

Рисунки на асфальте
27. Рисунки на асфальте

Улица Арп с видом на улицу Сен-Северин
28. Улица Арп с видом на улицу Сен-Северин

Улица Норвен на пересечении с улицей Пулбо
29. Улица Норвен на пересечении с улицей Пулбо

Улица Соль
30. Улица Соль


Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Париж, фото, Франция
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