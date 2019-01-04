Оборона Петропавловска сорвала планы Англии и Франции

Источник: korvet2.ru

18-26 августа (31 августа — 7 сентября) 1854 года – беспрецедентная по своим результатам оборона Петропавловска на Камчатке.



Объявив в марте 1854 года войну России, Англия и Франция опасались, что находящиеся в Тихом океане русские военные суда могут нанести значительный урон их торговому судоходству. Кроме того, их привлекал богатый промысловый район в северной части Тихого океана. В связи этим они решили захватить Петропавловск и уничтожить находившиеся там русские военные суда. Однако эта операция англо-французских правящих кругов потерпела полный провал.

В Англии и Франции известие о результатах нападения на Петропавловск вызвало настоящий шок. Это было воспринято как самое тяжелое и позорное поражение. Для России героическая оборона Петропавловска стала ярким и славным эпизодом Крымской войны. На фоне неудач нашей армии под Севастополем эта победа на самой отдаленной окраине империи, в пункте, считавшемся почти беззащитным, стала для нас ободряющим коротким проблеском надежды.

Русские решили оборонять Петропавловск до последней крайности

В России знали, что нашим тихоокеанским владениям угрожает опасность. Губернатор Восточной Сибири и Дальнего Востока Н.Н. Муравьёв в июле 1849 года прибыл в Петропавловск и приказал готовиться к обороне города. Он сам определил места будущих артиллерийских батарей, и назначил генерал-майора Василия Степановича Завойко военным губернатором Камчатки (смотрите статью «День Тихоокеанского флота – большой морской праздник»).

Известие о начале Крымской войны и о возможном нападении на Камчатку пришло в Петропавловск на исходе мая 1854 года. В.С. Завойко немедленно обратился к населению Камчатки с воззванием, в котором заявил: «Я пребываю в твёрдой решимости, как бы ни многочисленен был враг, сделать для защиты порта и чести русского оружия всё, что в силах человеческих возможно, и драться до последней капли крови. Убеждён, что флаг Петропавловского порта будет свидетелем подвигов чести и русской доблести!»

Почти два месяца круглые сутки, небольшой гарнизон и всё население (в целом около 1600 человек) возводили укрепления, вырубали в скалах площадки для орудий и вручную по крутым склонам сопок перетаскивали на них пушки. Из добровольцев формировались стрелковые отряды и отряды пожарных. В результате этого защитники города успели завершить основную часть работ по созданию главных укреплений и организовать достойную оборону.

В июле 1854 года в Петропавловск, пришёл фрегат «Аврора» под командованием капитан-лейтенанта И.Н. Изыльметьева. По предложению Завойко он решил остаться здесь, чтобы усилить оборону города. В конце июля военный транспорт «Двина» доставил в Петропавловск 350 солдат и шестнадцать крупнокалиберных орудий. К исходу июля гарнизон порта вместе с экипажами кораблей насчитывал 988 человек. Фрегат «Аврора» и транспорт «Двина» поставили на якоря левыми бортами к выходу из гавани. Орудия правых бортов сняли с кораблей для усиления береговых батарей. Вход в гавань закрыли боновым заграждением. К 10-му августа все батареи были построены и вооружены. Петропавловск подготовился к обороне.

Береговые батареи Петропавловска. Рисунок 1883 года

Береговые батареи охватывали Петропавловск полукольцом. На скалистой оконечности мыса Сигнальный, располагалась батарея № 1, состоявшая из пяти орудий. Она защищала вход на внутренний рейд. На перешейке между Сигнальной и Никольской сопками стояла батарея № 3, тоже из пяти орудий. Для предотвращения высадки десанта и атаки на город с тыла у северного конца Никольской сопки, на самом берегу соорудили батарею № 7 — пять орудий. Батарея № 6 была возведена к северо-востоку от Петропавловска. Ей предстояло держать под огнём дорогу от Никольской сопки, если неприятелю удалось бы подавить батарею №7.

Батарея № 5 имела пять 3-фунтовых медных пушек без прислуги и в бою не участвовала. Батарея № 4 стояла на горе Красный Яр и имела три 24-фунтовых орудия. Батарея № 2 на песчаной косе Кошка имела девять 36-фунтовых и одно 24-фунтовое орудие. Боезапас для всех батарей составлял 37 выстрелов на орудие. Но к этому надо добавить ещё непоколебимую решимость каждого жителя Петропавловска сражаться до конца и не отдать врагу ни пяди русской земли.

Первый штурм города

Для нападения на Петропавловск была сформирована союзная англо-французская эскадра из шести кораблей (218 пушек), под командой английского контр-адмирал Дэвида Прайса. Поразительно, но противник был настолько уверен в лёгкой победе, что не спешил к русским берегам. Наконец, утром 17 августа 1854 года наши передовые посты обнаружили шесть военных судов, которые шли курсом на Петропавловск. В городе объявили боевую тревогу. Небольшой гарнизон немедленно приготовился к обороне. Женщин и детей вывезли в безопасное место. Но неприятель проявил нерешительность. Только к вечеру следующего дня эскадра вошла в Авачинскую губу и после короткой перестрелки встала на якорь вне досягаемости наших пушек.

Союзники планировали подавить артиллерийским огнём батареи № 1, 4 и 2, войти в гавань, уничтожить фрегат «Аврора» и транспорт «Двина». После чего десант должен был захватить Петропавловск. Утром 19 августа корабли начали обстрел наших позиций. Защитники не отвечали, поскольку противник находился слишком далеко. В этот день английский адмирал Прайс покончил жизнь самоубийством. В командование эскадрой вступил французский контр-адмирал де Пуанте. Первый решительный штурм начался утром 20 августа. Пароход «Вираго», взяв на буксир три фрегата, повел их к входу в Петропавловскую губу. Здесь они выстроились в линию и открыли сосредоточенный огонь по батареям № 1 и № 4. Всего 8 наших пушек в течение полутора часов отвечали на огонь 80 корабельных орудий.

Противнику удалось полностью разбить батарею № 1. После этого французский десант, около 600 человек, начал высадку на отлогий берег горы Красный Яр, в районе батареи № 4. Видя невозможность устоять против такого многочисленного десанта, командир батареи приказал заклепать пушки и с 28 матросами орудийной прислуги отступил к Петропавловску. Французы сразу битком набились в брошенные укрепления и подняли свой флаг. Но в это время бомба с английского парохода ударила в самый центр образовавшейся здесь толпы, а затем по десанту открыли огонь наш фрегат и транспорт.

Тем временем на помощь батарейцам Завойко послал подкрепление. Наши моряки и солдаты около 230 человек решительно бросились на десантников, которые в панике побежали к шлюпкам, и ушли к своим кораблям. После этого неприятельские суда открыли огонь по батарее № 2, непосредственно прикрывавшей вход в гавань. Это было самое сильное оборонительное укрепление с хорошими брустверами и укрытиями для канониров. Батарейцы сражались геройски и выдержали многочасовую дуэль с кораблями противника. В 6 часов вечера неприятель прекратил огонь и отошел на безопасную дистанцию.

В этот же день была отбита попытка корвета высадить десант у батареи № 3. Она находилась на низменном перешейке между горами Никольская и Сигнальная. Ее орудия были полностью открыты, но канониры стреляли отлично. Одно их ядро попало в пароход, а второе потопило шлюпку с десантом. Так закончился этот день. Наши потери составили 6 убитых и 13 раненых. К утру следующего дня все укрепления были приведены в полный порядок. Однако 3 орудия восстановить не удалось. Противнику на устранение повреждений потребовалось три дня. Первоначальный план штурма полностью провалился, наша оборона выстояла, а моральный дух защитников Петропавловска укрепился.

Второй штурм и полное поражение противника

Наступило 24 августа — день решающего и самого ожесточенного штурма. По плану, две партии десанта должны были захватить Никольскую сопку, а затем штурмом взять город. Третьей партии предстояло уничтожить батарею № 6 и атаковать Петропавловск с тыла. В 7.30 пароход «Вираго» вывел на боевые позиции три фрегата. Батарею № 3 обстреливал фрегат «Форт», имевший по 30 орудий с каждого борта. Русские канониры вели себя геройски. Ими командовал лейтенант князь Александр Петрович Мактусов.

Батарея Мактусова

Современная реконструкция

Через некоторое время врагу удалось вывести из строя 4 орудия. Решив, что сопротивление русских подавлено, противник начал высадку десанта. Тогда Мактусов сам встал к последней уцелевшей пушке. Выстрел, и большой катер с десантом разбит в щепки. Фрегат дает залп всем бортом. Разбито последнее орудие. Мактусов падает с оторванной рукой. Десанту удается высадиться на берег. В это время второй фрегат громил батарею № 7. Она была защищена земляным валом, поэтому смогла продержаться дольше. В конце концов, и она была полностью разбита.

После этого противник приступил к высадке второй и третьей партий десанта, общая численность которого составила 900 человек. Два отряда десантников начали штурмовать Никольскую гору, а третий пошел к батарее № 6. Четыре небольшие пушки и одно полевое орудие несколькими залпами картечи заставили неприятеля отказаться от продвижения в этом направлении. Третий отряд десанта тоже повернул к Никольской горе.

Штурм Никольской горы

С картины художника В.Ф. Дьякова

Гребень горы в это время был почти пуст, десантники без особого труда овладели им и стали спускаться к Петропавловску. В этот самый трудный для обороны момент Завойко собрал все резервы и бросил их в контратаку. Около 300 человек, которые должны были контратаковать вверх по склону, совершили чудо. Видя стремительный натиск русских, появившихся с разных сторон, десантники дрогнули, смешались и начали отступать, а затем в панике побежали назад к шлюпкам. Потеряв много убитыми и ранеными, десант вернулся на корабли, которые спешно ушли на якорную стоянку.

В 13.00 у нас пробили отбой. В этот день гарнизон потерял более 30 человек убитыми и 65 ранеными. Вечером приступили к восстановлению батарей. Все, что можно было исправить, было исправлено, и к утру гарнизон вновь был готов к обороне. Однако противник решил, что силы его истощились, и 27 августа дождливым пасмурным утром англо-французская эскадра с позором покинула Авачинскую губу. С таким же позором англичане и французы уходили и из Архангельска в 1918 году, потерпев полное поражение в гражданской войне на Севере , правда, тогда с ними были ещё и американцы.

Величие этого подвига, профессионализм, стойкость и самоотверженность гарнизона Петропавловска особенно хорошо видны, если сравнить их с действиями шведского гарнизона крепости Выборг, который сдался без боя нашим войскам в 1710 году. Подробности читайте здесь.

При написании статьи были использованы следующие материалы:

Военная энциклопедия. Санкт-Петербург. 1912 г.

Петропавловский бой и Камчатская эскадра адмирала Завойко. Санкт-Петербург. 1883 г.

Сильницкий А. Адмирал Василий Степанович Завойко и его деятельность в приамурском крае в муравьевскую эпоху. Хабаровск. 1898 г.

Тарле Е.В. Крымская война. Москва. 1950 г.

Некоторые считают оборону Петропавловска всего лишь небольшим эпизодом Крымской войны. А что Вы, уважаемый читатель, думаете о значении этой победы в истории Дальневосточного региона нашей страны?

Автор: Владимир Додонов

Источник: nstarikov.ru