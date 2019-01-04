Меня, возможно, видели связным Кремля

Источник: newsbalt.ru

Интервью задержанного литовскими спецслужбами публициста Валерий Иванова изданию «Экспресс-неделя».



Информационно-аналитический портал «НьюсБалт» публикует интервью известного в Литве публициста Валерий Иванова, которое он дал главному редактору русскоязычного издания «Экспресс-неделя» Юрию Строганову. Беседа состоялась после задержания Иванова литовскими спецслужбами

— Появление полиции во вторник 18 декабря в 6 часов утра стало для меня совершенной неожиданностью, — рассказывает Валерий. — Каких-либо сигналов или повесток никто мне до этого из полиции вот уже несколько лет не присылал. Каких-либо преступных действий, нарушающих литовское законодательство, за собой даже не предполагал, ибо всецело занимался все минувшие годы творческой деятельностью на поприще русской культуры и искусства в Литве, писал книги по истории и философии, мои статьи публиковались в СМИ Литвы, России, Польши, США и других странах. Поэтому людей, которых увидел сквозь глазок двери, я принял за каких-то неадекватных лиц. Являясь гражданином России, имеющим вид на постоянное жительство в Литве (я родился в Каунасе в 1947 г., моя семья здесь), я послал сообщение о происходящем в посольство России с просьбой прислать представителя консульского отдела, чтобы иметь защиту от возможного произвола в отношении меня.

— Но вроде бы дверь взломали?

— Нет. Когда я услышал звук «болгарки», открыл дверь. Мне представили решение Бюро криминальной полиции Литвы от 3 декабря о проведении обыска (длился до 16.30) в связи с подозрением в «шпионской деятельности».

— Что искали?

— Изъяли компьютер, два автономных жестких диска, телефоны, фотоаппарат, диктофон, записные книжки, визитные карточки, различные записи.

— А пистолет? Писали про пистолет.

— Газовый. В дальнем углу платяного шкафа нашли старый сломанный газовый револьвер, который я не регистрировал из-за его полной непригодности. После подписания протокола обыска и изъятия меня попросили пройти в автомобиль. У входа в подъезд стояли около десятка полицейских. Я сел в машину. Меня привезли в Бюро криминальной полиции по ул. Салтонишкю, 19. После краткого допроса и подписания решения о моем предварительном заключением под стражу на 48 часов меня вывезли в камеру временного содержания по ул. Костюшкос, где я находился до 11 утра 19 декабря. Затем меня снова привезли на Салтонишкю, 19. После допроса мне инкриминировали статью 253 часть 1 УК ЛР – за хранение незарегистрированного «газовика» и больше ничего. И по решению прокурора Вильмы Видугирене в 15.30 меня отпустили под «подписку о невыезде».

— А может быть вы дали повод для подозрений какими-нибудь заявлениями в СМИ, в социальных сетях, которые литовское законодательство криминализовало?

— Нет. Меня ещё раньше, как иностранного гражданина с видом на жительство, предупредили, что не могу участвовать в деятельности политических партий Литвы, участвовать в выборах в органы власти Литвы, кроме самоуправлений, приближаться к военным базам, фотографировать их и т.п. Я не нарушал эти предписания. Меня как историка, философа, искусствоведа, поэта и писателя это и не интересует.

— Но пишут, что обыск проводился в связи с обвинениями в шпионаже. А теперь, когда вас выпустили, в СМИ разночтения: одни сообщают, что это обвинение осталось, другие, что его сняли. Как на самом деле?

— Я и сам до конца не пойму. В инкриминируемом мне преступлении фигурирует только «газовик». Но тем не менее у меня забрали российский паспорт и вид на жительство. Я обязан два раза в неделю посещать полицейский участок, регистрироваться. Вероятно, изучают мои научные работы по истории и философии, статьи, комментарии о жизни в Литве, которые я давал различным мировым СМИ. Всеобщая декларация прав человека ООН, Европейская конвенция по правам человека, да и Конституция Литовской Республики гарантируют мне право на свободное высказывание мнения, в том числе в публичном пространстве. И никаких призывов к «свержению конституционного строя в Литовской Республике», «насильственным действиям в отношении властей Литвы» и т.п. я никогда не высказывал и не собирался высказывать. Добавлю: никаких правительственных документов под грифом «совершенно секретно», «секретно», «для служебного пользования» и т.п. я никогда не имел и не стремился иметь, поскольку этим не интересовался вообще. Повторяю: я занимаюсь традиционной русской культурой Литвы…

— Тогда почему, на ваш взгляд, к вам пришли с обыском?

— Я и сам сначала не понял. Но когда меня выпустили, я узнал, что более месяца назад арестован известный в Литве политический деятель Альгирдас Палецкис, с которым меня несколько лет назад познакомил местный общественник Юрий Субботин. И смею предположить, что меня, возможно, видели «связным» между Кремлем и «шпионской группой А.Палецкиса». Мне кажется, что эти события связаны с предстоящими выборами в Литве – президентскими, в Европарламент, в местные самоуправления. Ищут «руку Москвы». Если уж Кремль «избрал» нынешнего президента США, то хотят помешать ему, чтобы не сделал то же самое в Литве. Грустно…

— Кстати, а как к вам отнеслись представители полиции, прокуратуры?

— Вполне корректно, кроме одной непристойной реплики в мой адрес со стороны незваного «гостя». Все служащие были вежливы.

— Но вообще-то это не первое ваше задержание. Вы попали в своеобразную «антиноменклатуру» и вырваться из нее непросто. За что вы были осуждены?

— Вы правы. Видимо, для Литвы я являюсь знаковой политической фигурой, поскольку никогда не скрывал своих убеждений и высказывал их публично, так как радею за развитие национальных культур в извечно многонациональной Литве, за рост благосостояния своих соотечественников. Все это, считаю, возможно в условиях мирных и нейтральных отношении с соседними государствами. Как лидер общественно-политической организации «Венибе-Единство-Едность», официально зарегистрированной в 1990 г. в Совете министров Литовской ССР, я выступал против развала СССР, и в результате после смены политического строя в Литве был приговорён к 3,5 годам заключения по статье 70 УК ЛР (антигосударственная деятельность). А ведь наша организация не действовала после выхода Литвы из состава СССР. Отсидел 3 года и вышел по амнистии.

— И, как помню, вы снова получили срок, на этот раз по обвинению в клевете в книге «Литовская тюрьма».

— Да, когда вышел на свободу, написал книгу «Литовская тюрьма», в которой, кроме прочего, указал, на то, что конкретных фактов гибели людей в ночь на 13 января 1991 г. в Вильнюсе от рук советских военнослужащих, или под их военной техникой я не нашел. Получил один год колонии строгого режима по статье 126 УК ЛР — клевета.

— А что за история вокруг конфликта с шоуменом Раманаускасом?

— 13 января 2006 г., встречая при выходе из тюрьмы бывшего первого секретаря ЦК Компартии Литвы на платформе КПСС Миколаса Бурокявичюса, отсидевшего 12 лет, я хотел дать оплеуху Раманаускасу, когда тот при всех встречавших обозвал профессора «петухом». За это я получил год условно – «за нарушение общественного порядка».

— И за портрет Сталина вас наказали.

— 9 мая 2013 года я пришел на Антакальнисское кладбище к мемориалу советских воинов, погибших в боях за освобождение Литвы от немецко-фашистских оккупантов, с плакатом, на котором были фотографии советских маршалов Победы: главнокомандующего И.В.Сталина, маршалов Г.К.Жукова и К.К.Рокоссовского, а также коллективное фото других маршалов и генералов Победы. За что получил штраф в 700 литов (200 евро) – за демонстрацию советской символики.

— Ходили слухи, что ваша организация – «Единство» — конфликтовала с компартией. Это правда?

— Абсолютная. До 13 января 1991 года меня не пускали на порог здания ЦК Компартии Литвы на платформе КПСС. Партийные чины, меня всячески публично дискредитировали на своих собраниях, предпринимали действия по разрушению нашей организации, лишили её средств и т.п. Скажу прямо, у меня даже с Терляцкасом получалось легче тогда договариваться о проведении наших пикетов протеста, чтобы не было эксцессов между националистами из его Союза свободы Литвы и нашими активистами-интернационалистами.

— Но почему? Вы же вроде делали одно дело, выступая за сохранение СССР?

— Потому, что генсек ЦК КПСС Горбачёв летом 1988 г. дал установку ЦК Компартии Литвы: «Литва — на выход из состава СССР!». Всё остальное осуществлялось через местное партийное руководство и некоторых руководящих деятелей из правоохранительных структур. Мы мешали им в этой сепаратистской деятельности.

— Вы гражданин России. Посольство РФ предприняло какие-то меры для вашего освобождения?

— Как я потом узнал, сотрудник консульского отдела приезжал ко мне домой, но его не пустили в мою квартиру, где шел обыск. Я был уверен, что наш посол Александр Иванович Удальцов, знающий о ситуации, сделает необходимые шаги, чтобы добиться встречи со мной. Я бывший дипломат – работал в Министерстве иностранных дел Литовской ССР, а также за рубежом, знаю, что Венская дипломатическая конвенция дает мне право общения за рубежом с представителями моей страны. В камере предварительного заключения я написал заявление с просьбой предоставить мне встречу с официальным представителем России, но так и не получил ее. Когда меня выпустили, я сразу пошел в посольство России, оно в 15 минутах ходьбы. Меня очень тепло и радушно встретил Александр Иванович. Потом предоставил посольскую машину, чтобы довезти до дома. Кстати, именно из своей приемной посол позвонил в телекомпанию «Россия 24» и сообщил, что историк Валерий Иванов на свободе и находится в посольстве России.

— Итак, кем вы сами себя считаете? Диссидентом? Недругом Литвы? Просто руководителем организации, объединяющей русских художников и поэтов Литвы?

— Философом-поэтом. Недавно издал брошюру «Нравственный крест» — сборник стихотворений-этюдов, в которых популярно и образно изложил основные критерии той философской системы, над которой сейчас усиленно работаю.

— В чем ее суть?

— Я издал большое философский труд, посвященный развитию диалектического метода познания: «Триалектика – новая философская система». На мой взгляд, он позволит по-новому осмыслить материальные, духовные и метафизические реалии нашего бытия. Этому посвящен и изданный мною недавно философский манифест гуманизма «Принцип ума», во главу которого я поставил принцип не антагонистического сопоставления противоположностей, а системный – математический, способствующий гармоническому развитию цивилизации.

Кроме этого, я пишу статьи по истории, которые опубликованы в выпусках Академии наук Литвы, в научных журналах, как местных, так и зарубежных. К сожалению, литовский язык и польский, которыми я, кроме русского, свободно владею, а также латынь, немецкий и др. языки, не вполне понятны многим историкам из России, что существенно сокращает доступность местных архивных документов для тех, кто интересуется историей ВКЛ, Речи Посполитой, Российской Империи, СССР. Я ведь профессиональный историк, получил академическое образование в Варшавском университете и в Литве – в докторантура Института истории…

— А чем занимается «Рарог»?

— Союз русских литераторов и художников «Рарог» – это официальная зарегистрированная общественная организация российской творческой интеллигенции Литвы, действует более 12 лет. Цель — сохранение и развитие исторических культурных традиций славянских народов Литвы, упрочение и развитие разносторонних связей в области культуры и искусства местных русских и литовцев, между представителями других народов, исстари проживающих здесь. Я являюсь председателем этой творческой организации, а также главным редактором интернет-журнала «РАРОГ». За восемь лет существования этого интернет-журнала я написал и подготовил к печати более 700 публикаций по истории, философии, языкознанию, вопросам культуры, а также о культурных мероприятиях русской диаспоры в Литве. Накануне обыска работал над статьей о костеле Св. Катерины в Вильнюсе – таким образом, как в прошлые годы, хотел традиционно поздравить христиан-католиков с Рождеством по Григорианскому календарю. Но на сей раз не случилось. У меня изъяли оргтехнику…

Источник: nstarikov.ru