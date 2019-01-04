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Медитация на унитазе. В шутку и всерьёз. Алексей Орлов и Михаил Ять.

16:52. 4 января 2019 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

Авторы: Алексей Орлов и Михаил Ять

Давно мы не давали простые практики для самосовершенствования. Причём такие практики, которые можно применять повседневно, постоянно и в любом мало-мальски подходящем для этого месте. Чтобы исправить этот изъян была записана эта передача.

Есть хорошая пословица: «Сказка ложь, да в ней намёк, кто познает – тем урок.»

Надеемся, что не все отнесутся к данной практике легкомысленно, ведь бывает в простых и несуразных на первый взгляд вещах, может быть скрыт ответ на важные вопросы.

Ну, а что в итоге из этого получилось – решать Вам, наши уважаемые слушатели!

Нам очень Важно Ваше мнение!
Пожалуйста пишите Ваши отзывы и комментарии:
может остались ещё моменты, которые необходимо осветить?
Может что то требует уточнения?
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Источник: www.youtube.com

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