Медитация на унитазе. В шутку и всерьёз. Алексей Орлов и Михаил Ять.

Авторы: Алексей Орлов и Михаил Ять



Давно мы не давали простые практики для самосовершенствования. Причём такие практики, которые можно применять повседневно, постоянно и в любом мало-мальски подходящем для этого месте. Чтобы исправить этот изъян была записана эта передача.



Есть хорошая пословица: «Сказка ложь, да в ней намёк, кто познает – тем урок.»



Надеемся, что не все отнесутся к данной практике легкомысленно, ведь бывает в простых и несуразных на первый взгляд вещах, может быть скрыт ответ на важные вопросы.



Ну, а что в итоге из этого получилось – решать Вам, наши уважаемые слушатели!



Нам очень Важно Ваше мнение!

Пожалуйста пишите Ваши отзывы и комментарии:

может остались ещё моменты, которые необходимо осветить?

Может что то требует уточнения?

Вместе изменим Мир к Лучшему!



Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com