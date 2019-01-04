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Кто 1-го января отмечал Новый год. Александр Пыжиков

19:11. 4 января 2019 Просмотров - 506 Один комментарий Опубликовал:

Наши предки были далеки от церковно-исторических трактовок

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Новый год в современном сознании давно стал традиционным праздником. Сегодня нам кажется, что все христианской население Российской империи ежегодно 1-го января встречало его наступление. Однако, оказывается еще в первой половине ХIХ это было не совсем так. Берем интересные заметки К. Авдеевой, изданные в Петербурге в 1842 году. Автор – из купеческого сословия, старшая сестра известного литератора той поры Николая Полевого, написавшего “Историю русского народа”. По ее словам, большая часть населения 1-го января никакого нового года не отмечало. Она прямо пишет: “хотя по закону стали считать новый год с 1-го января, но простолюдины этого дня не празднуют…, никак не выделяя этой даты в семейной жизни” (с. 60-61).

Новогодние январские праздники признавались тогда лишь правящей прослойкой: дворянством, церковниками и небольшим кругом интеллигенции. Народ же хорошо помнил, что новый год был и 1-го сентября, а также 1-го марта, причем именно последняя дата пользовалась наибольшим почетом. Ведь она олицетворяла грядущее пробуждение природы, с чем естественным образом ассоциировалось наступление очередного земного цикла. Весенний новый год был глубоко пронизан памятью об умерших родственниках. Целый ряд родительских обрядов приурочен к весеннему просыпанию предков, которые, по крестьянским верованиям, в потустороннем мире зимой тоже спят.

К зимней же новогодней встрече, навязываемой сверху, люди относились по-своему, как к родительским поминам, что являлось для простонародья одним из ключевых обрядовых действий, от которых их и пытались отвлечь празднованием нового года. Аналогичные родительские поминовения в октябре церковь также старалась закрыть так называемой Дмитриевской субботой в честь Куликовской битвы и ее главного героя Дмитрия Донского. Правда, как замечает Авдеева, большая часть народа ни о какой Куликовской битве не подозревала (о ней нет упоминаний и в былинах). Наши предки были далеки от церковно-исторических трактовок. А мы?

Понять смысл народных верований Древней Руси и разблокировать родовую память помогут:

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

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Александр Пыжиков

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 4341 3970
    strelez 4 января 2019 в 22:04 Ссылка Пометить
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    Ну и? Давайте вообще всё забудем!. Может автор выступит инициатором возрождения старых праздников? Можно и сотворения мира или дня соблазнения инфантильного Адама развратной Евой, или дня зачатия безгрешной девой (Марией, кажется).
    Пусть уж Новый год останется хотя бы. 1 января. Никто же толком не празднует мертворождённые 12 июня, 4 ноября, что-то ещё типа рождества.

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