Кто 1-го января отмечал Новый год. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Наши предки были далеки от церковно-исторических трактовок

Новый год в современном сознании давно стал традиционным праздником. Сегодня нам кажется, что все христианской население Российской империи ежегодно 1-го января встречало его наступление. Однако, оказывается еще в первой половине ХIХ это было не совсем так. Берем интересные заметки К. Авдеевой, изданные в Петербурге в 1842 году. Автор – из купеческого сословия, старшая сестра известного литератора той поры Николая Полевого, написавшего “Историю русского народа”. По ее словам, большая часть населения 1-го января никакого нового года не отмечало. Она прямо пишет: “хотя по закону стали считать новый год с 1-го января, но простолюдины этого дня не празднуют…, никак не выделяя этой даты в семейной жизни” (с. 60-61).



Новогодние январские праздники признавались тогда лишь правящей прослойкой: дворянством, церковниками и небольшим кругом интеллигенции. Народ же хорошо помнил, что новый год был и 1-го сентября, а также 1-го марта, причем именно последняя дата пользовалась наибольшим почетом. Ведь она олицетворяла грядущее пробуждение природы, с чем естественным образом ассоциировалось наступление очередного земного цикла. Весенний новый год был глубоко пронизан памятью об умерших родственниках. Целый ряд родительских обрядов приурочен к весеннему просыпанию предков, которые, по крестьянским верованиям, в потустороннем мире зимой тоже спят.



К зимней же новогодней встрече, навязываемой сверху, люди относились по-своему, как к родительским поминам, что являлось для простонародья одним из ключевых обрядовых действий, от которых их и пытались отвлечь празднованием нового года. Аналогичные родительские поминовения в октябре церковь также старалась закрыть так называемой Дмитриевской субботой в честь Куликовской битвы и ее главного героя Дмитрия Донского. Правда, как замечает Авдеева, большая часть народа ни о какой Куликовской битве не подозревала (о ней нет упоминаний и в былинах). Наши предки были далеки от церковно-исторических трактовок. А мы?

Понять смысл народных верований Древней Руси и разблокировать родовую память помогут:

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