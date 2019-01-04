Китайский рельсотрон
21:38. 4 января 2019 Просмотров - 366 Один комментарий Опубликовал: brahman
Китайский десантный корабль "Хайяншань" на морских испытаниях боевого рельсотрона.
Согласно мнению американской военной разведки, испытанный прототип способен поражать цели снарядом запущенным с гиперзвуковой скоростью на дистанции в 125 морских миль.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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обыкновенная гаусс пушка, которую может на коленке собрать любой юнец, посмотревший хотя бы один ролик на ютубе и имеющий в кармане хотя бы 5 000 рублей. это электромагнитное оружие высокоточно, бесшумно, дальнобойно и не даёт световой вспышки. также по причине того, что материал болванки явно твёрже ствола, делает беспомощной климинальную баллистику. то есть вы не определите с какого ствола шмальнули по кому-то. вот по этим причинам сие простейшее эм оружие и не получило распространения. так что не надо тут вводить в заблуждение рядовых юзверей приписывания гаусс пушке какой-то божественности))