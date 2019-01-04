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Китайский рельсотрон

21:38. 4 января 2019 Просмотров - 366 Один комментарий Опубликовал:


Китайский десантный корабль "Хайяншань" на морских испытаниях боевого рельсотрона.
Согласно мнению американской военной разведки, испытанный прототип способен поражать цели снарядом запущенным с гиперзвуковой скоростью на дистанции в 125 морских миль.











Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Китай, оружие, технологии, флот, фотографии
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Один комментарий»

  • 519 -61
    xazzar berlazzar 5 января 2019 в 11:04 Ссылка Пометить
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    обыкновенная гаусс пушка, которую может на коленке собрать любой юнец, посмотревший хотя бы один ролик на ютубе и имеющий в кармане хотя бы 5 000 рублей. это электромагнитное оружие высокоточно, бесшумно, дальнобойно и не даёт световой вспышки. также по причине того, что материал болванки явно твёрже ствола, делает беспомощной климинальную баллистику. то есть вы не определите с какого ствола шмальнули по кому-то. вот по этим причинам сие простейшее эм оружие и не получило распространения. так что не надо тут вводить в заблуждение рядовых юзверей приписывания гаусс пушке какой-то божественности))

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