Китайский рельсотрон

Китайский десантный корабль "Хайяншань" на морских испытаниях боевого рельсотрона.Согласно мнению американской военной разведки, испытанный прототип способен поражать цели снарядом запущенным с гиперзвуковой скоростью на дистанции в 125 морских миль.

Источник: colonelcassad.livejournal.com