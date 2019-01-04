Как русский блогер поучаствовал в митинге жёлтых жилетов во Франции

Только что поучаствовал в митинге жёлтых жилетов прямо напротив городской мэрии славного города Тионвилля, Франция. Он находится недалеко от Люксембурга, Бельгии и Голландии. Машина стояла рядом на парковке, так что и я надел такой жилет.



Суть краткой речи ведущего митинга сводилась к следующему.



Во-первых, минута молчания в память десяти погибших участников движения. Во-вторых, было прилюдно заявлено, что движение жёлтых жилетов… не политическое движение! И тут же последовало в-третьих: требование пересмотра конституции страны, отмены привилегий избранным социальным слоям и вообще – становление следующей по счёту, Шестой республики.



Залётному, а точнее, заехавшему русскому человеку странно слышать подобные взаимоисключающие лозунги: смена конституции и декларация аполитичности. Тем более, что оратор проинформировал о грядущей структуризации движения, чему, например, завтра в регионе будет посвящено специальное собрание. И тут же заявление: это не будет политической партией. В общем, поди разберись в логике западного европейца…

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Поговорил с несколькими стоящими рядом французскими товарищами по митингу. Они вообще не из этого города. Интересно… Далее вопрошаю, мол, как же сочетаются высказанные ранее утверждения об аполитичности с планом действий? Вразумительных ответов, ясное дело, не последовало. Зато у всех твёрдое убеждение, что если они добьются отставки Макрона, то сразу же жизнь рядовых французов будет исключительно достойной и счастливой.После побеседовал с главным оратором. Да, народ возмущён несправедливостью в стране. Те же проблемы, что и в России: отрыв элиты от народа. Ведущий митинга привёл несколько примеров.Не так давно парламентом Франции был принят закон об ответственности родителей за шлепки своим непослушным детям. Оказывается, закон был принят… пятью десятками голосов!Понимаете, во французском парламенте несколько сот депутатов. А закон протащили 50. Странно, сложнообъяснимо, но… факт.Привёл он и другой пример: включение в подсчёт ВВП Франции… стоимости потреблённых наркотиков! Тут пришлось пояснить французским камарадам, что цель этого не столько в завышении объёма ВВП, сколько в более широком открытии окна Овертона. Чтобы люди привыкали, что потреблять героин и прочую отраву – это нормально. Французы моему предположению удивились, но согласились.Конечно, этими двумя примерами антинародные действия властей не исчерпываются. Тут и легализация усыновления педерастами детей, и систематическое из года в год снижение уровня образования, и постоянное повышение различных финансовых поборов, и многое, многое другое.На прощанье мне, как представителю России в их рядах, выразили благодарность за более-менее правдивое освещение мировой и французской новостной тематики нашим РТ. Не скрою, было приятно такое услышать.Подождём, как будут развиваться события, но в любом случае, движение жёлтых жилетов во Франции оставит в их истории определённую метку.Да, получил вот такую листовку. Плохо сделанную, ибо составляющие перевёрнутую пирамиду читаются с огромным трудом. Сумел углядеть нижний блок – "Конституция" и пару самых верхних: "Социальная несправедливость", "Безработица".Может в каком-либо из блоков и содержится негодующая констатация нехватки кружевных трусиков – сложно сказать. Тут лучше получить экспертный ответ от украинских прыгающих европоориентированных деятелей – им видней…Но в любом случае видно с кристальной ясностью: российские проблемы при нынешнем капиталистическом строе – отображение схожих проблем и неурядиц, имеющих место даже в ядре капиталистического мира.И наша надежда на справедливое разрешение этих проблем кроется в факте неоспоримо более высокого уровня миропонимания русским народом по сравнению с обыдленным народом Западной Европы. И мы обязаны не просто не растерять остатки качества советского образования, но и продолжать улучшать его при непрерывном процессе самообразования.