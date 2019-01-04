История тельняшки

Источник: dv.land

Как полосатый «голландский костюм» стал символом мужества.



Необычный праздник отмечается в России 19 августа — День тельняшки. К этой дате, пусть и не носящей какого-то официального статуса, во многих городах, так или иначе связанных с морем, энтузиасты устраивают много интересных мероприятий. На Дальнем Востоке традиции тоже чтят: большая часть региона имеет выход к морю, и поэтому здесь полосатая рубашка — один из основных символов. Редакция DV рассказывает, как в России появилась тельняшка, какие суеверия были с ней связаны и почему её праздник приходится именно на 19 августа

В 1684 году на мысе Пур-Наволок в Архангельске было завершено строительство Гостиного Двора — торгового и оборонительного сооружения, предназначенного для встречи иностранных торговых делегаций, которые тогда зачастили в Белое море. Вместе с купеческим товаром в город проникала и морская культура западноевропейских государств, а портовые кабаки Пур-Наволока часто принимали бесшабашных гостей из Англии или Голландии. Именно тут русские моряки впервые увидели на иностранцах необычную одежду — вязаные нательные рубашки, разлинованные белыми и черными полосами: в них моряки туманного Альбиона красовались в русском порту.

Одежда мертвеца

Иностранцы рассказывали, что полоски на рубашке нужны, чтобы обмануть злых духов моря. Завидев «полосатого» моряка, они должны были принять его за покойника, от которого остались одни рёбра, и обойти «мертвеца» стороной, тем самым сохранив ему жизнь. Так это было или как-то по-другому, сегодня сказать сложно. Если учитывать уровень мистического суеверия, свойственного военным и гражданским морякам, получается, что эта версия вполне правдивая и заслуживает доверия.

Голландский матрос начала XVIII века в новой единой форме Гравюра из альбома Кристофа Вейгеля, 1703 год

Одно было точно известно: в случае, когда моряк по какой-то причине выпадал за борт, его полосатая рубашку можно было разглядеть издалека — и спасти утопающего бедолагу. Иностранных моряков такое свойство полосатой рубашки вполне устраивало, и поэтому её распространение в Старом свете было повсеместным.

Так как полосатые нательные рубахи моряки вязали себе сами, то был разнобой в толковании цветов, размеров и количестве полос — тут единого мнения появиться не могло в принципе. И в какой-то момент это обстоятельство вошло в противоречие с толкованием единой формы одежды, которую стали вводить на флотах многих стран в начале XVIII века. В форме военного моряка, одетого в узкие брюки с чулками, широкополые шляпы и модные кафтаны со «стоечкой», попросту не нашлось места полосатой рубашке, которая, по мнению морского командования европейских стран, нарушала установленный строгий стиль и красоту военно-морского мундира. Отсюда следовало, что тельняшка определенным образом способствовала разложению дисциплины. Тех же, кто продолжал скрытно носить полосатые рубахи, нещадно наказывали — как того требовали уставы за нарушение установленной формы одежды. В итоге полосатые рубахи вышли из обихода и о них на какое-то время забыли.

Взялись за старое

Напомнили о тельняшках голландцы. В середине XIX века они провели реформу военного обмундирования, и своих военных моряков одели не в строгие кафтаны, а в свободные короткие бушлаты, расклёшенные брюки и фланелевые куртки с широким вырезом на груди. Вот как раз в этом вырезе и виднелась возвращенная на флот полосатая нательная рубаха. Удобство новой формы быстро оценили и на флотах других стран, в результате «голландский морской костюм» стал неким эталоном для тех, кто проектировал национальные военно-морские костюмы и элементы морской униформы.

Картина Уильяма Оверенда «Герои Трафальгара». Многие моряки на картине одеты в тельняшки

В это же время обозначился ещё один смысл «полосатости»: боцман, управляя с палубы корабля действиями матросов, находящихся на реях в такой одежде, хорошо видел всех своих подопечных, и особенно тех, кто отлынивал от работы — за что, по старой военно-морской традиции, награждал лодырей отборными морскими словесными оборотами. Сегодня во время швартовых операций, или действий на шлюпках, личный состав военных кораблей или экипажи гражданских судов одеты в ярко-оранжевые спасательные жилеты, которые сложно не заметить в серой унылой воде. В XIX веке достичь такого уровня безопасности не представлялось возможным, и морякам оставалось довольствоваться только полосатыми рубахами.

Как только тельняшка (от слова «нательная») вернулась на флот, модельеры принялись стандартизировать количество и цвет полос. Так, в 1852 году по французскому флоту прошел указ, определявший количество полос в 21 — ровно столько, сколько было крупных побед у Наполеона Бонапарта, некое ежеминутное патриотическое напоминание для французского моряка. Иной подход к количеству полос исповедовали в Голландии и Туманном Альбионе: там число полос равнялось дюжине, что объяснялось древним поверьем, о котором ещё судачили голландские моряки в кабаках Архангельска, — по количеству ребер у человека.

Тельняшка в России

До русского флота «голландский костюм» дошел в 1868 году, когда великий князь адмирал Константин Николаевич Романов в торжественной обстановке принимал героический экипаж фрегата «Генерал-адмирал», только что вернувшийся из Средиземноморского похода, где эвакуировал участников Критского восстания. К великому князю моряки оделись в самое лучшее, что у них было, — полосатые рубахи, купленные ими в Копенгагене, и в ходе беседы высказали восхищение удобством этого атрибута одежды, буквально заразив князя идеей ввести тельняшку в официальное снабжение флота.

Команда императорской яхты «Штандарт», 1914 г. Фотохроника ТАСС

В подтверждение этого мнения выступал успех эксплуатации «голландского костюма» на флотах многих стран. Под фланелевую голландскую рубаху с широким вырезом на груди было положено надевать полосатую тельняшку, которая имела белые и синие полосы — «под цвет Андреевского флага».

В итоге великий князь Романов инициировал разработку новой военно-морской формы, и официальное признание полосатой рубашки состоялось 19 августа 1874 года, когда император Александр II утвердил приказ о введении новой формы одежды. Тельняшка подробно описывалась в «Положении о довольствии команд Морского ведомства по части амуниции и обмундирования»: «Рубаха, вязанная из шерсти пополам с бумагою (имелся ввиду хлопок); цвет рубахи белый с синими поперечными полосами, отстоящими одна от другой на один вершок. Ширина синих полос — четверть вершка. Вес рубахи полагается не менее 80 золотников».

Тут стоит добавить, что вершок в современном метрическом исчислении вмещает 44,45 мм, следовательно, четверть вершка — это 11,11 мм, а 80 золотников — это около 344 граммов. Таким образом, выходит, что синие полосы были заметно уже, чем белые. В кадрах хроники, показывающей русских моряков во время обороны Порт-Артура, хорошо видна тельняшка — с редкими темными полосами и широкими белыми. Лишь в 1912 году ширина полос стала одинаковой — в четверть вершка.

Моряки линкора «Петропавловск» в минуту отдыха, 1914 год

Именно в таких, новых тельняшках русские моряки за день до того, как 1 августа 1914 года Германия официально объявила России войну, вступили в бой, чтобы воспрепятствовать высадке немецкого морского десанта. Отряд минных заградителей Балтийского флота выполнил постановку центрального минного заграждения из более чем двух тысяч морских мин в Финском заливе на линии Нарген — Поркалауд. В ходе морских операций Первой мировой войны русские моряки одержали не одну победу. С тех пор тельняшка приобрела свой окончательный вид, который используется и поныне.

Сочетание шерсти и хлопка в материале позволяло одинаково хорошо чувствовать себя и при жаре, и при холоде. Однако производили также и исключительно хлопковые тельняшки — их носили летом или в южных широтах.

Признак исключительности

Еще в конце XIX века флотское командование, зная любовь моряков к тельняшке, по-своему эксплуатировало эту привязанность, выдавая «тельники» только тем морякам, которые участвовали в дальних походах, тем самым сильно повышая престиж тех, кто надевал её. Моряку было за что гордиться тельняшкой, выданной ему после длительного плавания, обычно сопряженного с неимоверным физическим трудом и смертельным риском. В одном из интендантских рапортов тех лет отражалась вся суть отношения к тельняшке со стороны моряков: «нижние чины… преимущественно надевали их в воскресные и праздничные дни при увольнении на берег… и во всех случаях, когда требовалось быть щёгольски одетыми…»

В 1893 году получили тельняшки и моряки-пограничники, но бело-синие полосы они носили всего пять лет, затем произошло первое «приказное» изменение цвета полос тельняшки, когда в 1898 году моряки Отдельного корпуса пограничной стражи на Балтийском, Белом, Черном и Каспийском морях согласно высшему указу сменили синие полосы на зеленые — эта традиция жива у пограничников и сегодня.

Символ революции

После революции 1917 года моряк, одетый в тельняшку и обмотанный пулеметными лентами от «Максима», вооруженный винтовкой Мосина и револьвером Нагана, стал символом политических перемен, образом бойца.

Революционный плакат 1905 года

Лозунг «Кто был ничем, тот станет всем» очень четко отражал суть происходящего, а тельняшка олицетворяла собой обычного рядового моряка — человека, стоящего в самом низу военно-морской иерархии. Именно ему предстояло подняться наверх, занять те места, которые, как утверждалось, были его по праву принадлежности к пролетариату. Вскоре беспокойные балтийские моряки, считавшиеся авангардом революции, попали практически на все фронты Гражданской войны, где своей бесшабашностью и решительностью всемерно поднимали престиж тельняшки, с которой, естественно, никогда не расставались.

Годы спустя тельняшка так и осталась в сознании народа как символ революции и тем бы символом оставалась и дальше, если бы не грянула Великая Отечественная война.

Символ мужества и героизма

Так получилось, что сухопутный фронт требовал людей, а их армия дать уже не могла: сказывались большие потери первых дней войны. И тогда на помощь «сухопутчикам» пришёл флот. Из моряков срочно формировались бригады морской пехоты, кроме того, моряки служили основой для создания морских стрелковых бригад.

Они сражались самоотверженно и лихо, чем среди своих заслужили славу бесстрашных бойцов, а среди фашистов приобрели основанное на страхе зловещее прозвище Schwarze Tod — «Чёрная смерть». Когда в атаку шли русские моряки, немцы знали: остановить их невозможно. Завидев полосатые тельняшки, немцы предпочитали отступить, чем вступать в самоубийственный для себя бой. А моряки, в свою очередь, этим пользовались — перед атакой снимали бушлаты и гимнастерки, оставаясь в полосатых тельняшках, ставших настоящим символом бесстрашия и отваги. Часто этот приём помогал одержать победу без боя — до того страх перед тельняшкой мог сковать действия врага!

Немцы прозвали русских моряков «Чёрная смерть»

После окончания войны авторитет тельняшки ещё больше укрепился: ведь демобилизовалось много людей, которые прошли войну в «голландском костюме». Теперь эти люди пришли в народное хозяйство, поднимали разрушенную страну, но и в мирной жизни не снимали «тельник», совершая уже трудовые подвиги.

6 июля 1969 года тельняшка официально вошла в перечень имущества, идущего на снабжение военнослужащих Воздушно-десантных войск. Правда, при этом произошло некоторое изменение: полосы на тельнике ВДВ стали голубыми, тогда как у моряков тельняшки окончательно почернели — превратившись из темно-синих в совсем черные. Теперь и бойцы ВДВ добавили «тельнику» авторитета, выполняя сложнейшие боевые задачи.

К середине девяностых годов XX века свои тельняшки обрели и некоторые другие воинские организации: василькового цвета тельняшки стали носить бойцы Президентского полка и боевых подразделений ФСБ, крапового цвета — внутренние войска (сейчас Росгвардия), оранжевые получило МЧС, зеленые, как и прежде, остались за пограничниками, а черные — за военно-морским флотом.

Автор: Алексей Суконкин

Источник: nstarikov.ru