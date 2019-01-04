Г.И. Царёва. Мир, уничтожаемый по плану
10:02. 4 января 2019 Просмотров - 508 3 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
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Посмотрел с большим вниманием и интересом! Благодарность Г.И. Царевой за то , что сумела показать изнанку нашей видимости. Выходит, – русский народ в большой опасности! Давят извне, душат изнутри. Не любят русские вражды, противостояний и кровопролитий, но когда идет речь о жизни и смерти – нужно выходить из окопов на смертный бой!
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Что делать, пока ещё есть некоторая свобода действий?
Прежде всего – учиться дружить, учиться Любить каждого, в ком вижу способность Любить. Начиная с себя. Любовь вытесняет Собой из сердца страх, корысть, зависть, отделённость.
Строить желаемое, наилучшее будущее в настоящем. Начиная с личности. Усиленно растить в себе Человека.