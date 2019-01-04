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Г.И. Царёва. Мир, уничтожаемый по плану

10:02. 4 января 2019 Просмотров - 508 3 коммент. Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: американцы, оружие, планета, Ротшильд, США, Царёва
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3 коммент.»

  • 21137 13768
    Ликвидатор 4 января 2019 в 12:44 Ссылка Пометить
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    https://pandoraopen.ru/2019-01-04/politiki-iz-bezdny/

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    Леонид Петрович Плотников 4 января 2019 в 15:02 Ссылка Пометить
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    Посмотрел с большим вниманием и интересом! Благодарность Г.И. Царевой за то , что сумела показать изнанку нашей видимости. Выходит, – русский народ в большой опасности! Давят извне, душат изнутри. Не любят русские вражды, противостояний и кровопролитий, но когда идет речь о жизни и смерти – нужно выходить из окопов на смертный бой!

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    Goodworld 4 января 2019 в 17:21 Ссылка Пометить
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    Что делать, пока ещё есть некоторая свобода действий?
    Прежде всего – учиться дружить, учиться Любить каждого, в ком вижу способность Любить. Начиная с себя. Любовь вытесняет Собой из сердца страх, корысть, зависть, отделённость.
    Строить желаемое, наилучшее будущее в настоящем. Начиная с личности. Усиленно растить в себе Человека.

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