Трагедия с привкусом «Зимней вишни» (ФОТО)

Кто и зачем распространяет фейки о происходящем в Магнитогорске, в материале КП.ру.

«Во взорванном доме обнаружили гексоген», «разыскивается подозреваемый в теракте в Магнитогорске», «в городе с боем ликвидировали террористов, перевозивших взрывчатку на Газели»… Только что созданные аккаунты от имени местных жителей в соцсетях разгоняют откровенную ересь, ее подхватывают, раскручивают до уровня сенсации и даже подают как новость отдельные СМИ…

Я работал на десятках терактов и ЧП, знаю по опыту, что любую крупную трагедию сопровождает вал слухов и домыслов от новоявленных «экспертов» и офисных пинкертонов. Раньше, как правило, в этом не было злого умысла — лишь желание словить хайп на громкой теме. Однако в последние годы «фейк-поддержка» — будь то «Зимняя вишня» или расстрел школьников в Керчи — приобретает профессиональный, промышленный масштаб, за которым совершенно отчетливо торчат уши украинских спецслужб.



В последние годы «фейк-поддержка» как, например, при пожаре в «Зимней вишне» приобретает профессиональный, промышленный масштаб

Фото: Лариса Маруцак

Главный лейтмотив — «от нас скрывают правду». Хотя в век, когда письмо с континента на континент доходит за секунду, а видеокамера есть в любой зажигалке, утаить городские бои невозможно. Но профессиональные фейкометы играют на чувствах, а не на фактах, из раза в раз оттачивая новые методы гибридной войны. Схема совсем не затратная. Можно методично «закладывать бомбы» в торговые центры и железнодорожные вокзалы, нанося экономический ущерб. А можно вбрасывать слухи через соцсети. Их с радостью подхватывает русофобствующий сегмент Интернета, клонируя одинаковые сообщения. И в итоге «легализуют» украинские журналисты.



В случае с Магнитогорском в информационной закрытости руководство как силовых, так и спасательных служб упрекнуть сложно.

Фото: МЧС

Курирует такие диверсии 72 Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) украинских сил специальных операций. А учитывая недавние новости о прибытии в незалежную профильных специалистов из британской военной бригады, которая занимается вбросами в Интернете, можно предположить, что к нынешней сетевой вакханалии приложили руку и информбойцы с туманного Альбиона. Цели у таких диверсий могут быть разные — от провоцирования паники до создания устойчивого чувства недоверия к власти. Которая и сама иной раз дает повод к нему. Хотя в случае с Магнитогорском в информационной закрытости руководство как силовых, так и спасательных служб упрекнуть сложно.



Первые жильцы рухнувшего подъезда заходят в свои квартиры

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Александр Коц