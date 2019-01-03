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Танец стихий. Катерина и Елена Андреева (ЭкоФест 2018. В Миленках).

09:23. 3 января 2019 Просмотров - 154 Нет комментариев Опубликовал:

Что такое «Танец Стихий», как можно в танце расслабиться и обрести гармонию, быть настоящим и довериться Потоку, рассказала участникам фестиваля преподаватель – Катерина.

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Источник: www.youtube.com

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