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Про арест Уилана

16:34. 3 января 2019 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:


Стали известны некоторые подробности задержания американского шпиона в Москве.

Бывший морской пехотинец Пол Уилан работая под прикрытием в частной компании пытался получить от своего источника в у которого был доступ к секретным документам, список сотрудников некой российской спецслужбы.
Источник (судя по всему работающий в гос.структурах) передал Уилану флешку с информацией в номере гостиницы "Метрополь", после чего Уилана с этой флешкой приняли сотрудники ФСБ. Имел ли место факт предательства или же вся операция была оперативной игрой контрразведки ФСБ пока не сообщается.
К Уилану допустили посла США, а глава Госдепа Помпео заявил, что США ждут доказательств виновности Уилана, а если их нет, то Уилана надо отпустить. Но если его взяли с флешкой с секретной информацией, этого уже более чем достаточно, чтобы впаять ему солидный срок, а потом на кого-нибудь поменять. Возможно увидим и видео задержания.

Также стало известно, что Уилан работал в кадровом агентсве, которое подбирало сотрудников в стратегически значимые российские компании, что позволяло ему продвигать нужных людей или устанавливать контакты с лицами обладающим доступом к секретным документам.
Ожидается, что по итогам этой истории по лицам связанным с Уиланом могут начаться серьезные проверки.

В целом, удачное дело для контрразведки – как с точки зрения пополнения "обменного фонда", так и с точки зрения потенциального выявления других элементов агентурной сети американских спецслужб.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: контрразведка, Москва, разведка, спецслужбы, США, уилан, фсб, шпионаж
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