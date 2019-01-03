Пляска на костях: либералы пиарятся на трагедии в Магнитогорске

В преддверии нового года в Магнитогорске произошла ужасная трагедия. Из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. По сей день на месте круглосуточно работают спасатели, разбирая завалы в поисках выживших. А тем временем представители либеральной тусовки, доедая свой новогодний «Оливье», сидя в тепле и уюте, устраивают пляски на костях погибших.

Леша Навальный в соцсетях написал пост о том, что ФСБ дескать борется не с террористами, а с теми, кто «мешает врать о взрыве газа». В своих доводах он ссылается на одиозное издание Znak.com, где была опубликована статья о том, что на месте происшествия якобы были обнаружены следы взрывчатых веществ. Правда пост свой господин Навальный удалил, но интернет, как вы знаете, помнит все!

Точно такой же пост написал Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Михаил Ходорковский, в общем, все в лучших традициях – один дурачок написал, остальные подхватили. При этом Ходорковский называет «Знак» «Серьезным изданием, проверяющим факты». Думаю, что любой, кто когда-нибудь забредал на сайт этого СМИ, может назвать «Знак» откровеннейшей антироссийской помойкой. А если говорить о фактах, то вообще не понятно, откуда это издание может взять информацию о «взрывчатых веществах», если журналистов «Знака» на месте происшествия не было. Они лишь пишут о каком-то «секретном источнике», который и рассказал им о «теракте». Иными словами – это откровеннейший вброс, который понес весь либеральный сброд.

К слову, практически такую же картину мы наблюдали после трагедии в кемеровском ТРК «Зимняя вишня». Те же самые персонажи тогда писали о том, что якобы от народа скрывают реальное число жертв. Что погибших якобы чуть ли не полтысячи человек. И в своих заявлениях они тоже несли откровенный фейк, запущенный блогером-русофобом Евгением Вольновым. Этим идиотам вообще все равно, что говорить – главное пропиариться на фоне трагедии, словить свою долю хайпа. Вот в чем истинная цель либералов с их ублюдскими записями в соцсетях, на саму трагедию и на людей, пострадавшей в ней, им абсолютно плевать.

Вы видели хоть одного либерала, который бы предложил помощь пострадавшим или семьям погибших? Я – нет. Хотя у того же Ходорковского или Навального есть такая возможность – бабло лопатами гребут. Но вместо этого они сидят и пилят посты в соцсетях о том, что власти их, видите ли, «обманывают», что в Магнитогорске якобы был теракт. Хотя СКР уже провел следственные мероприятие и официально заявил, что следов взрывчатки на месте происшествия не обнаружена – версия теракта исключена. Но какое либералам до этого дело? Ведь пока тема горяча, на ней нужно поднимать популярность, так ведь?