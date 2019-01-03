Откуда традиция — поминальный стакан и кусок хлеба сверху?

Разговор с православным священником Московской патриархии игуменом Филиппом (Жигулиным).

- Что скажете по поводу поминальной традиции: стакан с водой или с водкой, накрытый куском хлеба?

- Это пережитки язычества. Как и то, что на могилы приносят вино, водку, хлеб, колбасу и оставляют вроде как для умершего. Получается, что пища земная может быть необходима в жизни загробной. Продолжив этот ряд, мы придём к тому, что вместе с мужем в гроб надо класть и жену, и домашних животных, и утварь, как это делали во времена египетских фараонов.

- С поминками вообще связано немало обычаев: завешивать зеркала, не подавать к столу вилки, ставить стакан с водой, "чтобы душа ополоснулась, вылетая из дома". Всё это тоже языческие пережитки?

- Я бы сказал, народный фольклор. Обычаи. Канонически не подкреплённые, но благочестивые. Не то чтобы они не одобрялись церковью, просто к православию все это не имеет никакого отношения. Впрочем, в некоторых монастырях к поминальному столу действительно не подают ни ножей, ни вилок — только ложки. Источник.

Получается, если священник Филипп в данному случае сказал правду, данная поминальная традиция исходит из языческой старины и к православию не имеет никакого отношения. При этом русские люди, которые по вере своей причисляют себя к православию, всё равно, когда умирает их родственник, придерживаются этой древнейшей языческой традиции. Вот такая загогулина!

Однажды мне захотелось узнать всё об этой древней традиции и понять заодно, почему с точки зрения православия, язычество — это нечто плохое, дикое, варварское?

Откуда узнать правду о язычестве? — это самый первый вопрос, который я задал самому себе. Затем я открыл электронную версию Библии и стал через поиск смотреть все варианты употребления в ней слова "язычник". Оказалось, что фраз со словом "язычник" в Библии аж 182 штуки!

И самое интересное, неприязнь к язычникам, буквально ненависть к ним начинается с первой части Библии — "Ветхого завета". По мнению составителей и сочинителей этого иудейского писания, язычников ненавидит и борется с ними прежде всего сам Господь, Бог иудеев, а потом уже все иудеи, как избранный этим Господом народ (или племя).

Вот тому подтверждение: "Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его — в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, — племя, которое Он избрал в наследие Себе". (Псалом 32: 10).

Я стал искать дальше и нашёл в Библии вот такой иудейский псалом:

"Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих: есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них". (Псалом 134: 15).

Я глазам своим не поверил! Иудеи смеют обвинять язычников в том, в чём сами превосходят всех! Серебро и золото, имеющее разнообразную форму, наполненную тем или иным смыслом — "дело рук человеческих" — давно называется "ювелирными украшениями", по английски — "jewelry". Это английское слово содержит корень jew. Таким образом его самый точный смысловой перевод — "еврейские (или иудейские) поделки"!

На фото вверху справа современные идолы Православия, изготовленные из золота и серебра.

Прикольнуло, что существительное jew — еврей, иудей, а если jew — глагол, то значит — обманывать, торговаться! И это, между прочим, говорит лучший из существующих электронных переводчиков — PROMT.

Дальнейшие поиски на страницах Библии чего-нибудь интересного про язычников привели меня к любопытной находке:

"Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чём свидетельствует СОВЕСТЬ их и мысли их..." (Римлянам, 2: 14-15).

И после этого кто-то смеет сегодня говорить плохо о язычниках, которые всегда отличались от иудеев наличием совести — самого главного человеческого качества?!

Кстати, я выяснил попутно, что в "Ветхом завете", который чуть ли не через страницу призывает иудеев к истреблению язычников, слово совесть отсутствует напрочь, как будто иудеям такое человеческое свойство или качество неведомо или запрещено их Господом Богом!

Не найдя в Библии ответа на свой главный вопрос: "почему с точки зрения Православия и вообще христианства, язычество — это нечто плохое, дикое, варварское?", я стал искать этот ответ в других местах. И однажды нашёл вот такое утверждение:

"Собственно славянские мифологические тексты не сохранились. Религиозно-мифологическая целостность язычества была разрушена в период христианизации славян. Главный источник сведений по раннеславянской мифологии — средневековые хроники, анналы, написанные посторонними наблюдателями на немецком или латинском языках и славянскими авторами (мифология польских и чешских племён), поучения против язычества ("Слова") и летописи. Ценные сведения содержатся в сочинениях византийских писателей и географических описаниях средневековых арабских и европейских авторов...." Источник.

Получается, когда Русь христианизировали, и не только Русь, но и другие страны, всю историю, все письменные источники, рассказывающие о языческих верованиях славян, тщательно зачистили, чтоб правды о язычестве нельзя было найти! А можно было найти про язычников только иудейскую ложь: обман и клевету.

Но однажды мне-таки повезло. Совершенно случайно я натолкнулся на осетинский сайт www.ossetians.com. (Осетины — небольшой по численности народ, проживающий на Кавказе на территории, входящей в состав Российской Федерации. Причём многие осетины на лицо неотличимы от русских).

Старые фотографии, опубликованные в рубрике: "Осетины в национальных одеждах". Источник.

На этом осетинском сайте www.ossetians.com я нашёл рассказ офицера Русской Армии (ещё царской!), осетина по происхождению, Сослана Гавриловича Темирханова, жившего ещё в позапрошлом веке:

НАРОДНАЯ РЕЛИГИЯ ОСЕТИН

"Хотя осетины официально числятся христианами и мусульманами, но до сих пор они держатся религии своих предков, согласно которой верят в Единого Бога, Творца Мира, в существование души и загробного мира, и в мир духов, подчинённых Богу.

Эта религия осетин не знает ни храмов, ни идолов, ни священнического сословия, ни священных книг. Взамен священных книг она имеет мифологию, полную безыскусственной поэзии, возбуждающей ту святую искру, которая поднимает человека, освещает и греет его душу, заставляет его стремиться к добру и свету, даёт ему мужество и силы безбоязненно бороться со злом и пороком, вдохновляет его к самопожертвованию для блага ближних.

Взамен искусственного храма ей служит храмом Вселенная, прекрасная и необъятная, призывающая человека ввысь к прекрасному и бесконечному. Вот почему осетины совершают свои религиозные праздненства на лоне природы, на горе или в роще, под открытым небом.

(Любопытно, что в Библии, в самом её начале написано: "Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их. Ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа; потому что имя Его — ревнитель; Он — Бог ревнитель..." Исход, 34: 13-14. Комментарий — А.Б.).

Взамен священника выступает старейший семьи или рода, собрания или общества. Он не является носителем каких-либо таинств, не называет себя посредником между Богом и людьми, а лишь является выразителем общих чувств и верований.

Веруя в Бога, Творца Мира, осетины, однако, жертвоприношения делают только покровителям духам, полагая, что от их вмешательства зависит достижение поставленных целей. Не вытекает ли это из наблюдения и разума: из наблюдения потому, что давно замечено, что желание, вокруг которого сосредотачиваются усиленно и мысль и воля, достигается человеком, а из разума потому, что неразумно низводить Бога на степень пристрастного существа, способного из-за жертвоприношений исполнять просьбы, носящие большей частью эгоистический характер; направленные в ущерб другим. Иное дело обращаться к покровителям-духам, обладающим страстями: это ни что иное, как обращение к своему духу, обладающему разнообразными способностями, требующими обращения к себе; чем сильнее желание, т.е. требование, направленное к своему духу, тем более проявляет он свои внутренние способности или свою силу и тем более удается достигнуть человеку, ибо дух такая же реальная сила природы, как и всякая другая сила природы, которой можно пользоваться в своей выгоде, если только уметь обращаться с нею.

Осетины никогда не говорят о сущности Бога, не изображают его и ничего не утверждают как доподлинно Богом сказанное, но зато часто слышишь у них, как, укоряя бессовестного, говорят: "Бойся Бога, имей совесть!". Не говорят ли они этим, что есть "нечто высшее", которому должен подчиняться человек, что это "нечто высшее" проявляется через совесть, которая, как мы знаем, представляет совокупность лучших понятий, унаследованных от предков, или воспринятых самим человеком. Лучшие же понятия содержат в себе стремление к общему благу, служение которому требует, следовательно, то "нечто высшее", которому должен подчиняться человек.

Глубоко веруя в бессмертие души, осетины полагают, что живущие на земле — тесно, хотя и невидимо, связаны с отошедшими в загробный мир.

Культ усопших носит у осетин глубоко религиозный характер.

Умерший, как дух, жив и не прерывает связи с живущими на земле.

Умершие постоянно вспоминаются на домашних жертвоприношениях, и, таким образом, потомки проникаются духом предков.

Благодаря этому и отцы видят в детях те побеги от себя, которые явятся их продолжением на земле и будут вспоминать их на домашних жертвоприношениях. Вот почему старшие и в особенности старики бережно относятся к детям, к их воспитанию, и хотя и лелеют детей, но не балуют их слащавым отношением, а себе не позволяют в присутствии детей слова и поступки, которые могли бы уронить их в глазах детей, или наложить отпечаток грязи на восприимчивую душу ребенка. Зато и эти, возмужав, окружают родителей и стариков особым почётом, а с престарелых родителей снимают всякую заботу, освобождая их от труда.

Таким образом, благодаря культу предков, осетин в детстве пользуется особенно бережным отношением старших поколений, затем, возмужавший, принимает на себя всю заботу о семье и о родителях и, наконец, на старости лет пользуется покоем, окружённый вниманием и почётом.

Все религиозные празднества осетин служат развитию солидарной общественности и представляют из себя общественные трапезы на религиозной подкладке. За общим трапезным столом садятся все на равную ногу и последний бедняк, и первый богач, и знатный, и простой и во имя покровителей — духов, вкушая хлеб и яства, проводят трапезу в собеседовании о светлых духах — дзуарах, о мифических предках нартах и о подвигах народных героев, а также об общественных и национальных делах.

Все это создает атмосферу общего подъёма и содействует взаимному пониманию и духу единения.

Благодаря этому люди различных общественных положений составляют одно широкое общество, встречаются как равные, бывают друг у друга, и пиршества и увеселения проводят вместе. Это общение поднимает умственный кругозор бедных и необразованных осетин, незнакомых с жизнью культурных центров, а интеллигенции не позволяют оторваться от народа и превратиться в узкий замкнутый круг.

Этим же общением вызывается взаимопомощь, сильно развитая у осетин, и уважение человеческой личности и вообще терпимость к другим, и как следствие всего этого выдержка и такт во взаимоотношениях и общественная дисциплина.

Дух религиозности проникает в обычаи осетин и потому одно уже исполнение их облагораживает отношения людей и придаёт им стройность и красоту.

Вообще религия осетин даёт законы нравственности и учит трудолюбию, мужеству, выдержке и самопожертвованию.

Эта религия — та сила, которая поддерживала несокрушимость духа осетин в их титанической борьбе со стихийными бедствиями гор и их бесплодием, а также и засильем врагов, не дававших им возможности свободно вздохнуть.

Так велико и благотворно влияние осетинской религии, и не удивительно, что при таком могущественном влиянии родной религии, осетины не могли поддаться влиянию чуждых религий, несмотря на то, что иноземные завоеватели всей мощью своего государственного аппарата поддерживали свою религию, понимая хорошо, что только привитием её могут окончательно завоевать осетин.

Ни православие византийское и грузинское, насаждаемые в средние века, ни мусульманство, приносимое с Востока и Севера, ни православие русское, насаждаемое полицейскими мерами, не укоренились в Осетии, и осетины по сию пору продолжают исповедовать веру своих предков, но не хотят быть смешными, как Дон-Кихот и не борются с ветряными мельницами.

От того-то осетины не восставали и не восстают против смехотворной работы пришельцев, насильственно насаждавших свою религию.

Пусть они строят храмы и насылают священников, именем Божьим проповедующих самые нелепые несуразности, но это осетинам не мешает видеть во Вселенной нерукотворный храм Божий, а в своей мифологии наилучшего руководителя и вдохновителя.

Глубоко религиозное мировоззрение осетин, унаследованное ими от предков, не позволяло привиться к ним чуждым религиям. Это и спасло осетин от губительного влияния русского православия, стремящегося пленить и растлить душу покорённых. А на какие гнусные действия способны были служители русского православия и их друзья русификаторы, это видно из истории насаждения православия в Осетии.

По окончательном покорении осетин, царское правительство по плану святейшего синода наслало в Осетию миссионеров, которые, не имея успеха в проповедовании православия, стали подарками приманивать детей и бедняков и явившихся к ним приписывали к православию. Дети, заинтересованные подарками, являлись массами, без ведома родителей, а бедняки, охотники легкой наживы, являлись по несколько раз, называя себя чужими именами. Помимо этого, миссионеры вносили в списки окрещённых и много таких людей, которые к ним вовсе не являлись.

Все таким образом показанные окрещёнными их дети стали считаться царским правительством православными, и оно настроило им церкви и поставило священников. Но осетины эти, не считая себя православными, не посещали церквей и не обращали внимания на священников.

Тогда правительство, через полицейские органы стало насильственно принуждать их к посещению церквей и к исполнению православных обрядов, за уклонение от которых стали подвергать преследованиям, доходящим до лишения свободы и до разлучения мужа с женой (не обвенчанные), хотя бы у них были и дети, и стали распадаться семейства и разоряться хозяйства, но осетины всё по-прежнему продолжали бойкот православной церкви, не посещая её, и не исполняя её обрядов.

В то же время осетины, ещё не приписанные к православию, опасались, чтобы их не приписали, и стали принимать мусульманство. Тогда правительство увидело, что его репрессии мало помогают делу распространения православия в Осетии, и решило перейти к мерам воспитательного характера, и с этой целью стало покрывать Осетию сетью церковноприходских школ и открыло в Ардоне осетинское духовное училище. Осетины, понимая пользу образования, определяли своих детей и в эти школы, но, к счастью, здоровые семена осетинского воспитания, вложенные в детях семьёй, оказались настолько сильными, что их не смог превозмочь мертвящий дух святой Руси и благодаря этому русификаторство не осилило и не растлило душу новых поколений, хотя более слабые и подпали под его влияние и не могут излечиться и по сию пору.

Итак, сами факты говорят за то, что в жизни осетин их родная религия является могущественным фактором, охраняющим их от всех враждебных и растлевающих влияний. В ней, в этой религии все сокровенные верования осетина, составляющие основу его мировоззрения, которое невозможно убить никаким насилием. Она, эта религия осетин, глубоко религиозна, так как побуждает стремиться к добру и свету и бороться со злом и мраком".

Источник.

Конечно, мне, как русскому человеку, было очень неприятно прочесть вот эти строки: "По окончательном покорении осетин, царское правительство по плану святейшего синода наслало в Осетию миссионеров, которые, не имея успеха в проповедовании православия, стали подарками приманивать детей и бедняков...", "К счастью, здоровые семена осетинского воспитания, вложенные в детях семьёй, оказались настолько сильными, что их не смог превозмочь мертвящий дух святой Руси..."

Однако, куда ж деваться от правды? Если всё так и было?! Кстати, в "Википедии" описано один-в-один покорение Россией в средние века Сибири, и не просто Сибири, а "Царства Сибирского"!

"Русские казаки" вот с такими нерусскими лицами как у знаменитого Ермака именно покоряли земли и народы, а не желающих покориться — убивали!

На картине изображён Ермак Тимофеевич — казачий атаман, исторический завоеватель Сибири для Русского государства.

А сразу же после завоевания (покорения) новой территории гусскими военными (казаками) к туземцам посылались православные священники, чтобы с помощью специально сочинённых иудейских басен следом покорить и умы людей.

Словарная статья: "Покорение Сибири".

"Процесс покорения Сибири включал в себя постепенное продвижение русских казаков и служилых людей на Восток, вплоть до их выхода к Тихому океану и закреплению на Камчатке. В фольклоре народов Северо-Востока Сибири для обозначения пришельцев с этнонимом «русский» используется слово «казак». Пути движения казаков по преимуществу были водные. Знакомясь с речными системами, они шли сухим путём исключительно в местах водораздела, где перевалив через хребет и устроив новые лодки, спускались по притокам новых рек. По прибытии в местность, занимаемую каким-либо племенем туземцев, казаки входили с ними в мирные переговоры с предложением подчиниться Белому царю и платить ясак, но переговоры эти далеко не всегда приводили к успешным результатам, и тогда дело решалось оружием. Обложив туземцев ясаком, казаки устраивали на их землях или укрепленные остроги (если племя было воинственное), или просто зимовья, где и оставалась обыкновенно часть казаков в виде гарнизона для поддержания покорности и для сбора ясака. Вслед за войсками шли поселенцы, администраторы, духовенство, промысловики и купцы. Местное население облагалось налогом (см. ясак)". Источник.

Так что, христианство вообще, и православие в частности, вовсе "не жёлтое и пушистое как цыплёнок", каким оно пытается казаться! Это религия завоевателей!

В том виде, в каком христианство и православие существует сегодня, оно работает исключительно в пользу одного только "библейского народа"! То есть, бенефициаром всех этих многовековых завоеваний огромных территорий и покорений народов является в конечном итоге один народ, в пользу которого и была написана Библия, где сказано весьма ясно и чётко: "Блажен народ, у которого Господь есть Бог, — племя, которое Он избрал в наследие Себе". (Псалом 32: 10).

Если посмотреть, какое место занимает сейчас в России и мире это "библейское племя", ненавидящее язычников как людей, живущих по совести, то при внимательном рассмотрении мы легко найдём евреев управляющими всеми европейскими государствами, оно же, это "библейское племя" руководит США, а в России оно — не только управляющая надстройка, но и уже — российская элита. И всё это стало возможным в значительной степени благодаря православию и умению священников забалтывать умы людей получше любого мошенника!

Однако, я отвлёкся от темы. Поэтому возвращаюсь к поминальному стакану, покрытому куском хлеба. В рассказе офицера Русской Армии, осетина по происхождению, Сослана Гавриловича Темирханова меня удивили и поразили больше всего вот эти слова, относящиеся как раз к русской языческой традиции ставить для поминания умершего — стакан с водой или с водкой, накрытый куском хлеба:

"Глубоко веруя в бессмертие души, осетины полагают, что живущие на земле — тесно, хотя и невидимо, связаны с отошедшими в загробный мир. Культ усопших носит у осетин глубоко религиозный характер. Умерший, как дух, жив и не прерывает связи с живущими на земле..."

Я родился в советское время, в котором существование Бога высмеивалось как пережиток прошлого, а уж про загробный мир и вовсе говорили, что верить в него — дикость и глупость! В итоге в свои первые 30 лет жизни я был, как принято говорить, "убеждённым атеистом", в том смысле, что меня убедили с детства, что "Бога нет, и никакого "загробного мира тоже нет!".

Однако, времена меняются, разрушенный изнутри СССР уже давно исчез со всех карт мира, но я продолжаю жить, мыслить и развиваться. При этом я пытаюсь разобраться в самых сложных вопросах бытия и философии.

Я давно уже понял, что, в то время, когда в христианстве имеет место обман, выпячивание и восхваление одного только "богоизбранного народа" — еврейского, в фундаментальной науке о природе, призванной формировать мировоззрение всех людей планеты, с некоторых пор имеет место такой же вопиющий обман!

На протяжении 19 веков истории, исчисляющейся от "Рождества Христова", в физике был эфир, мировая среда — то самое "Царствие Небесное, состоящее из частиц, что меньше всех семян", о которром Христос рассказывал, потом вдруг с подачи евреев мирового эфира в науке не стало, его признали несуществующим! Соответственно, осталось без "прописки" и "Царствие Небесное" Христа, в котором, как следовало из его рассказов, пребывают души людей, живших на земле и однажды умерших.

И вот представьте себе, я дожил до появления на российском телевидении, на телеканале "ТНТ" передачи "Битва экстрасенсов", где люди с феноменальными способностями демонстрируют всё то, за что раньше, в средневековой Европе церковная власть сжигала живьём на кострах!

Состоялось уже девятнадцать выпусков передачи "Битва экстрасенсов". Победителем последней по счёту 19-й битвы (она завершилась в конце декабря 2018 года), стал простой парень из посёлка Колывань, что под Новосибирском, Тимофей Руденко.

На фото Тимофей Руденко.

Не подумайте, читатель, что я отношусь к тем людям, которые доверчивы до безумия и которых можно легко обмануть с помощью телевизора! Вовсе нет!

Я даже больше скажу, я прекрасно знаю, что большинство российских развлекательных или шоу-программ пришли к нам с Запада, это тамошние проекты для развлечения "туземцев"!

В их числе и передача "Голос", и "Кто хочет стать миллионером?", и "Поле Чудес"... Разумеется, не является исключением и телешоу "Битва экстрасенсов". Подобные программы об экстрасенсах показываются в США («America’s Psychic Challenge»), в Израиле (Реалити «Коах» — «Сила»), в Болгарии («Ясновидци»), в Азербайджане («Ekstra hiss»), на Украине («Битва екстрасенсiв»), в Монголии («Зөн билгийн тулаан»), в Грузии («Экстрасенста брдзола» — ექსტრასენსთა ბრძოლა), в Казахстане («Қыл көпір»), в Австралии («The One»), в Литве («Ekstrasensų mūšis»), в Эстонии («Selgeltnägijate tuleproov»), в Латвии («Ekstrasensu сīņas»).

При всём этом телевизионное шоу "Битва экстрасенсов" — уникальное явление среди всех развлекательных программ! Оно появилось в мире как отголосок холодной войны между США и СССР.

Ещё в 1970-х годах в недрах ЦРУ США родился план — для добывания секретов военной промышленности Советского Союза и планов высшего политического руководства привлечь людей с уникальными дарами: ясновидящих и телепатов, одним словом — экстрасенсов. Так что, уже поэтому экстрасенсы — это не обман и не какие-то фэйковые артисты. Хотя среди этой публики аферистов и мошенников огромное количество! Это тоже правда! Собственно поэтому телешоу "Битва экстрасенсов" задумывалось на Западе не столько как развлекательная передача, сколько прикладная, нацеленная выявить среди сотен и тысяч мошенников и психически больных людей, выдающих себя за экстрасенсов, единицы настоящих самородков с дарами от Бога.

Несколько лет назад об этом было рассказано в российской печати:

Подробности по ссылке.

Для разведывательной работы на благо США на Западе так и искали сильнейших экстрасенсов, устраивая им подобные конкурсы, какие мы видим сегодня в российской передаче "Битва экстрасенсов". Потом, во времена Горбачёва в СССР появились свои "военные экстрасенсы", группы которых распустили только в 2012 году, то есть уже при Путине, в начале его третьего президентского срока! Про это также рассказано в статье Светланы Сметаниной, ссылка на которую указана выше.

Замечу, что первый сезон телепередачи "Битва экстрасенсов" вышел в эфир 25 февраля 2007 года, когда в Министерстве обороны России была ещё официальная, но секретная должность — "военный экстрасенс".

Таким образом, несмотря на то, что телешоу "Битва экстрасенсов" построено как развлекательное, испытуемые люди показывают на нём свои реальные экстрасенсорные способности.

Я начал смотреть эту телепередачу всего года три назад. Она открыла мне глаза на многое, но наибольший просветительский эффект произвела на меня последняя, 19-я "Битва экстрасенсов" и конкретно работа Тимофея Руденко, победителя 19-й битвы.

Тимофей Руденко стал победителем битвы благодаря имеющемуся у него уникальному Божьему дару — способности общаться с "загробным миром", которого якобы "не существует", как убеждала десятки лет атеистическая пропаганда. Тимофей обошёл всех конкурентов "на поворотах" (и он единственный из троих финалистов, кто безупречно справился с последним заданием) только благодаря тому, что ему приходили на помощь (по его просьбе) умершие люди...

Он единственный из всех участников телешоу "Битва экстрасенсов", кто своей работой перед аудиторией блестяще доказал, вызывая у людей и шок, и слёзы, и восторг, что вокруг нас существует так называемый "загробный мир", что "Царствие Небесное", о котором говорил Христос, реально существует, что души умерших — это "такая же реальная сила природы, как и всякая другая сила природы, которой можно пользоваться в своей выгоде, если только уметь обращаться с нею", как написал в 1922 году офицер Русской Армии осетинского происхождения Сослан Гаврилович Темирханов. И он, Тимофей Руденко, гражданин Земли XXI века, передавая живым информацию с "Того Света", открыл миллионам людей глаза также на то, что души умерших, помимо того, что они всё видят и могут что-то подсказать нам, живым, могут отчего-то предостеречь, от чего-то даже спасти, также могут по своей старой "земной привычке" просить положить им на могилку (на место захоронения тела) что-то очень памятное им. Умершие дети обычно просят подзахоронить рядом с ними их любимую игрушку. Взрослые умершие могут иметь, соответственно, свои "взрослые просьбы".

Отсюда следует, что "языческая традиция" поминать умершего стаканом с водой или с водкой, покрытым куском хлеба — это никакая не глупость. Это древнейшая, идущая из глубины веков традиция, когда люди в массе своей умели общаться со своими умершими родственниками, с их душами. Потом это естественное умение было отбито в людях их покорителями, и сегодня таким даром обладают лишь единицы из миллиардов нынешних жителей Земли.

После того, что я рассказал, понаблюдайте за испытанием на "Битве экстрасенсов" Тимофея Руденко. Он достоин вашего внимания. Простой парень из Сибири доказал, возможно, сам того не желая, что в древнем "язычестве" ничего плохого не было, его оклеветали и оплевали так называемые христианизаторы!

Тимофей Руденко: "Часто у меня спрашивают: «А вот с даром надо родиться? Можно ли этому научиться? И т.д. Не знаю до сих пор! До появления этого дара, я жил абсолютно другой жизнью, мой отец был атеистом, и что скрывать, многие его взгляды отразились на мне. Так что, до определённого момента о каких-то способностях я даже не думал. Потом, когда уже начались мои изменения, у меня появился наставник, зовут её Оксана, многие могут знать этого прекрасного человека в Новосибирске, и она сказала мне, что это у меня не шизофрения, как я думал, а дар. Но нужно его развитие. По словам Оксаны, он был у меня изначально, просто не проявлялся до поры до времени. Оксана объяснила мне, что у любого человека есть свой потенциал, он разный, и не все его развивают. А это важно, развивать в себе Божий дар! Так что, думаю, способности заложены с рождения, но идти по этому пути или нет — выбор каждого. А моей наставнице спасибо за знания, особенно в практическом русле..."

Закадровый голос диктора: "Столь эмоционального медиума, который слышит голоса мёртвых и передаёт их слова, смысл которых сам часто не понимает, в истории "битвы экстрасенсов" ещё не было. Его метод для героев испытания был в новинку..." И это правда! Такого участника на "Битве экстрасенсов" ещё не было.

Советую начинать смотреть про Тимофея Руденко с 30-й минуты:

http://neptunium.zerocdn.com/79510754/14.mp4

После просмотра этого выпуска "Битвы экстрасенсов" подумалось, если бы нашему народу не отшибли за века родовую "языческую" память и способность принимать помощь умерших родственников, которые видят с "Того Света" всё и многое могут подсказать нам, живым, то сколь сильны мы были бы как народ в противостоянии силам тьмы и зла?!

Сослан Темирханов: "Умерший, как дух, жив и не прерывает связи с живущими на земле".

2 января 2019 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Просьба ко всем неравнодушным читателям поддержать эту статью перепостом или материально. Деньги пойдут на платную рекламу на КОНТЕ и других сайтах. Карты Сбербанка: 639002419008539392 или 5336 6900 7295 0423.

Комментарии:

Сергей Шибаев: сильное впечатление произвела заключительная часть статьи. Благодарю Антона за этот потрясающий материал! Очень убедительно.

Юрий Бубенцов: над культурным наследием руссов, не покладая рук, веками изгаляются полчища враждебных историков. Пишут исторические фальшивки, фальсифицируют и буквально калёным железом выжигают русские исторические артефакты. Зная это, понимаешь, почему великий Михайло Ломоносов рвался набить морды историкам-немцам — Миллеру и прочим. Многие исторические наследия других народов не выдержали и рухнули под натиском "богоизбранных" крыс, а наследие русов всё ещё существует. И не потому, что эти крысы прилагают мало усилий, скорее наоборот, а лишь потому, что исторический пласт русского наследия — настоящая глыба мировой цивилизации. Для того, чтобы извращать русскую историю, русофобам не обязательно её фальсифицировать и искажать, достаточно выдергивать факты и комментировать их в выгодном для себя свете. Антон Благин, которого я безмерно уважаю за пытливый русский ум, в качестве исторического примера отношения язычников к православию, процитировал письмо осетинского офицера-язычника, верою и правдой служившего православному русскому царю, а значит и русскому народу в том числе. Ведь только союз с великим русским народом спас осетин от небытия. Не сомневаюсь, что офицер-осетин об этом знал, а Антону следует об этом напомнить. Также как о факте освоения Сибири русскими первопроходцами. Очень возможно, что в войске Ермака численностью несколько сот человек были авантюристы и бывшие разбойники. Но тот факт, что освоение и объединение разрозненных, вечно враждующих племён Сибири под властью русского царя обошлось малой кровью — факт непреложный и, надеюсь, никто оспаривать его не будет. Более того, многие сибирские народы сохранились и развили свою культуру. Например, малочисленный народ России — шорцы — при царе получили статус «царских детей». С русскими поселенцами шорцы не враждовали, платили царю ясак (налог) пушниной, сохраняли свою культуру и быт в целом. Сразу же, после жидо-большевисткой революции 1917 года комиссары расстреляли несколько десятков шорских шаманов-носителей культуры и духовных традиций. После этого народ стал деградировать и вымирать. При нынешней власти процесс вымирания шорцев ускорился. Страшно представить, что бы осталось от этих народов и племен, если бы за освоение Сибири взялись испанские конкистадоры и английские колонизаторы во главе с иезуитами. Возможно, их бы постигла участь североамериканских индейцев.