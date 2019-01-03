Китайский аппарат «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне Луны: первые снимки поверхности (ФОТО)
Китайский аппарат для исследования обратной стороны Луны «Чанъэ-4» в четверг успешно прилунился на обратной стороне Луны, это первая в истории человечества успешная мягкая посадка на обратную сторону естественного спутника Земли, сообщает Центральное телевидение Китая.
«Третьего января в 10.26 по китайскому времени (5.26 мск) аппарат „Чанъэ-4“ осуществил успешную посадку на обратной стороне Луны», — говорится в сообщении телеканала.
На фото: Симуляция посадки.
«Чанъэ-4» является посадочным аппаратом, который состоит из стационарной лунной станции и лунохода, он был успешно запущен 7 декабря с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.
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Источник: rusvesna.su
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Готовятся заселять Луну.
Вместе со станцией на обратную сторону Луны в герметичном контейнере отправились семена картофеля, резуховидки Таля (растения семейства капустных) и яйца шелкопряда.
Исследователи планируют проверить, возможно ли создать в космическом аппарате замкнутую экосистему, в которой личинки будут вырабатывать углекислый газ, а растения — преобразовывать его в кислород с помощью фотосинтеза.
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они туда втихаря ещё контейнер с 200 узкоглазых отправили,коммуну строить.