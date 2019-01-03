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Китайский аппарат «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне Луны: первые снимки поверхности (ФОТО)

09:05. 3 января 2019 Просмотров - 610 2 коммент. Опубликовал:
Китайский аппарат «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне Луны: первые снимки поверхности (ФОТО) | Русская весна

Китайский аппарат для исследования обратной стороны Луны «Чанъэ-4» в четверг успешно прилунился на обратной стороне Луны, это первая в истории человечества успешная мягкая посадка на обратную сторону естественного спутника Земли, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Третьего января в 10.26 по китайскому времени (5.26 мск) аппарат „Чанъэ-4“ осуществил успешную посадку на обратной стороне Луны», — говорится в сообщении телеканала.


На фото: Симуляция посадки.

«Чанъэ-4» является посадочным аппаратом, который состоит из стационарной лунной станции и лунохода, он был успешно запущен 7 декабря с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

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Китайский аппарат «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне Луны: первые снимки поверхности (ФОТО) | Русская весна
Китайский аппарат «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне Луны: первые снимки поверхности (ФОТО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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2 коммент.»

  • 2202 530
    Слава 3 января 2019 в 11:13 Ссылка Пометить
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    Готовятся заселять Луну.

    Вместе со станцией на обратную сторону Луны в герметичном контейнере отправились семена картофеля, резуховидки Таля (растения семейства капустных) и яйца шелкопряда.

    Исследователи планируют проверить, возможно ли создать в космическом аппарате замкнутую экосистему, в которой личинки будут вырабатывать углекислый газ, а растения — преобразовывать его в кислород с помощью фотосинтеза.

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