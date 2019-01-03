Китайцы на обратной стороне Луны

Китайский аппарат Chang'e-4 осуществил первую в истории человечества мягкую посадку на обратной стороне Луны, откуда передал первые снимки.Станция была запущена в начале декабря. Сегодня рано утром миссия достигла успеха. Теперь начинается работа по сбору и передачи информации на Землю.Важная веха для Китая, который продолжает уверенно нагонять США и Россию в освоении космоса.Пилотируемый корабль на Луну Китай намеревается отправить в 20х годах.

Источник: colonelcassad.livejournal.com