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Китайцы на обратной стороне Луны

10:43. 3 января 2019 Просмотров - 489 7 коммент. Опубликовал:


Китайский аппарат Chang'e-4 осуществил первую в истории человечества мягкую посадку на обратной стороне Луны, откуда передал первые снимки.









Станция была запущена в начале декабря. Сегодня рано утром миссия достигла успеха. Теперь начинается работа по сбору и передачи информации на Землю.

Важная веха для Китая, который продолжает уверенно нагонять США и Россию в освоении космоса.
Пилотируемый корабль на Луну Китай намеревается отправить в 20х годах.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Китай, космонавтика, космос, луна
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