Китайцы на обратной стороне Луны
10:43. 3 января 2019 Просмотров - 489 7 коммент. Опубликовал: brahman
Китайский аппарат Chang'e-4 осуществил первую в истории человечества мягкую посадку на обратной стороне Луны, откуда передал первые снимки.
Станция была запущена в начале декабря. Сегодня рано утром миссия достигла успеха. Теперь начинается работа по сбору и передачи информации на Землю.
Важная веха для Китая, который продолжает уверенно нагонять США и Россию в освоении космоса.
Пилотируемый корабль на Луну Китай намеревается отправить в 20х годах.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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ха,теперь жёлтые начали байки травить.
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Снимки, где? Только симуляции и красивые мультики. По идее нас должны уже засыпать фотографиями с поверхности! Подозреваю, что этого не произойдёт. Хотелось-бы ошибиться. Но посмотрим.
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Молодцы китаезы.
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Мультики …
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Мультики …Небо бес звёзд…
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И луноход по примеру америкосов фольгой обклеили.
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Сейчас понастроят там домиков, атмосферу создадут, будут овощи выращивать.