Горбачев и «горбачевщина» должны быть осуждены

В условиях «либерального ренессанса» увеличивается опасность прихода в будущем к власти сил, готовых по примеру Горбачева, сдать интересы страны под соусом «нормализации отношений», «снижения напряженности» и «общечеловеческих ценностей». Именно поэтому сегодня крайне важно дать оценку тому, что сотворили Горбачев и его подельники с СССР.

Нужен суд на Горбачевым. Еще больше нужен суд над горбачевщиной, как над опасной формой предательства интересов «большой» России, каковым являлся Советский Союз.

Около семи лет назад общественная организация «Профсоюз граждан России» инициировала возбуждение уголовного дела по 64 статье Уголовного кодекса РСФСР «За измену Родине» в отношении бывшего президента Советского Союза Горбачева М.С.

Мы подали в суд, последовательно прошли все судебные инстанции, в итоге уголовное дело против Горбачева нам возбудить не дали.

Сегодня я вновь получаю письма с призывом осудить действия Горбачева через судебную процедуру. Мы это уже делали – результат известен. В сегодняшней политико-экономической формации уголовное дело против М.С. Горбачева, на наш взгляд, возбуждено не будет.

Поэтому искреннее желая успеха тем, кто готов идти с этим делом в суд, честно предупреждаем их на основе нашего опыта.

Предатель должен называться предателем, мерзость называться мерзостью, а не маскироваться под некое следование каким-то непонятным идеалам, ради чего была принесена в жертву целая страна и сотни тысяч людей.

Общественное осуждение действий Горбачева, создание адекватного мнения у большинства граждан о случившемся во времена перестройки, честный рассказ обо всем этом на страницах ученика истории (хотя Единый учебник истории так и не могут написать вот уже многие годы!!!) – вот средства предотвращения рецидива «горбачевщины».

P.S. Ролик с ресурса «День Тв» от 2014 года на тему Горбачева и «горбачевщины» не был размещен на моем ютуб-канале. Исправляю этот недочет.

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Источник: nstarikov.ru