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Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

15:33. 3 января 2019 Просмотров - 194 Нет комментариев Опубликовал:

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Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.

Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Удовлетворён запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче… Кузнецова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Кузнецова обвиняют в совершении мошенничества (10 преступлений), растраты (3 преступления) и легализации имущества, приобретённого в результате совершённых преступлений (9 преступлений).

Указывается, что Кузнецовым и сообщниками причинён ущерб на сумму свыше 14 млрд рублей.

 

Ранее в Россию из Германии был экстрадирован россиянин Юрий Белорыбец, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: russian.rt.com

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