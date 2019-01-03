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Андрей Фурсов в люберецкой качалке

16:19. 3 января 2019 Просмотров - 170 Нет комментариев Опубликовал:

Мотивирующее видео

Историк и аналитик Андрей Фурсов предстаёт в неожиданном свете – как человек, регулярно занимающийся в тренажёрном зале на протяжении многих лет. Только для зрителей канала “День” он согласился продемонстрировать свои излюбленные упражнения и рассказал некоторые любопытные факты из истории движения “люберов”.

Хотите нарастить мышцы, увеличить силу и выносливость? Эта методика одинаково хорошо подходит и женщинам, и мужчинам, может быть легко адаптирована для людей среднего возраста и старше:

Тренировки с отягощениями. Сжигаем жир, наращиваем мышцы, увеличиваем силу и выносливость, Хэнкин Джош

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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