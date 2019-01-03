1945. Первый послевоенный спортивный парад в Сталинграде

Первый послевоенный парад в Сталинграде состоялся в мае 1945 года. Он представлял собой шествие физкультурников с элементами акробатики.1.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.

Источник: humus.livejournal.com