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1945. Первый послевоенный спортивный парад в Сталинграде

15:21. 3 января 2019 Просмотров - 258 2 коммент. Опубликовал:

Первый послевоенный парад в Сталинграде состоялся в мае 1945 года. Он представлял собой шествие физкультурников с элементами акробатики.

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Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Россия, сталинград, фото
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2 коммент.»

  • 2204 532
    Слава 3 января 2019 в 15:43 Ссылка Пометить
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    На втором фото очень плохая растяжка у девочек. Нога в колене не выпрямлена.

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  • 2204 532
    Слава 3 января 2019 в 15:49 Ссылка Пометить
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    Больше похоже на парад арийце. Светлые волосы, голубые глаза. А где представители других наций воевавших за победу СССР?

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