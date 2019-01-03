1945. Первый послевоенный спортивный парад в Сталинграде
15:21. 3 января 2019 Просмотров - 258 2 коммент. Опубликовал: brahman
Первый послевоенный парад в Сталинграде состоялся в мае 1945 года. Он представлял собой шествие физкультурников с элементами акробатики.
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Источник: humus.livejournal.com
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На втором фото очень плохая растяжка у девочек. Нога в колене не выпрямлена.
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Больше похоже на парад арийце. Светлые волосы, голубые глаза. А где представители других наций воевавших за победу СССР?