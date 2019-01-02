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Взрыв маршрутки в Магнитогорске

00:03. 2 января 2019 Просмотров - 438 Нет комментариев Опубликовал:


В Магнитогорске недалеко от дома, где 31 декабря произошел взрыв и обрушение подъезда, взорвалась маршрутка.
По предварительной информации погибло 3 человека. Причины взрыва пока внятно не разъяснены.


В начале видео подозрительный звук.


Другой ракурс.








Еще одно видео с места. Говорят о том, что бегали вооруженные люди и была стрельба.



В местных соц.сетях раскручивается версия, что взрыв маршрутки связан с попыткой задержания лиц причастных к взрыву в жилом доме (якобы взрыв произошел в квартире, где таджики хранили гексоген с целью устроить теракт в торговом центре, но что-то пошло не так). При этом следователи СК заявили, что на месте обрушившегося подъезда следов взрывчатки не обнаружено.

Следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СК России продолжает расследование причин трагедии, произошедшей на проспекте Карла Маркса в городе Магнитогорске.
Как уже сообщалось, следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего. В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено. Работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется следственно-оперативной группой в круглосуточном режиме.
Официальный представитель СК России С. Петренко, официальный сайт СК РФ

Вскоре после появления заявления СК РФ, статья "про таджиков" стала недоступна на сайте Знак.Ком.
Как и в случае с "Зимней вишней" идет поток мусорной информации с территории Украины, так что относитесь к поступающей информации внимательно – реальная фактура может быть перемешана с различными вбросами.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, магнитогорск
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