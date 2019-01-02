Взрыв маршрутки в Магнитогорске

В Магнитогорске недалеко от дома, где 31 декабря произошел взрыв и обрушение подъезда, взорвалась маршрутка.По предварительной информации погибло 3 человека. Причины взрыва пока внятно не разъяснены.В начале видео подозрительный звук.Другой ракурс.Еще одно видео с места. Говорят о том, что бегали вооруженные люди и была стрельба.В местных соц.сетях раскручивается версия, что взрыв маршрутки связан с попыткой задержания лиц причастных к взрыву в жилом доме (якобы взрыв произошел в квартире, где таджики хранили гексоген с целью устроить теракт в торговом центре, но что-то пошло не так). При этом следователи СК заявили, что на месте обрушившегося подъезда следов взрывчатки не обнаружено.Вскоре после появления заявления СК РФ, статья "про таджиков" стала недоступна на сайте Знак.Ком.Как и в случае с "Зимней вишней" идет поток мусорной информации с территории Украины, так что относитесь к поступающей информации внимательно – реальная фактура может быть перемешана с различными вбросами.

Источник: colonelcassad.livejournal.com