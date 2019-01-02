Главная » Здоровье, Мировоззрение

Трезвый новый год в день Ильи Муромца: в 50 городах встретили 1 января спортом и молебнами (ФОТО)

04:30. 2 января 2019 Просмотров - 128 3 коммент. Опубликовал:
Трезвый новый год в день Ильи Муромца: в 50 городах встретили 1 января спортом и молебнами (ФОТО) | Русская весна

Москва, Россия, 01 января 2019 г.  Движение «Сорок Сороков» при поддержке Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта провело 1 января духовно-спортивную акцию «Муромская дорожка», в рамках которой состоялись пробежки, открытые тренировки с известными спортсменами и молебны преподобному Илье Муромцу.

Более 50 городов России, СНГ и Западной Европы приняли участие в акции.

Подробности «Русской Весне» рассказали организаторы мероприятия.

«”Муромская дорожка” была задумана именно как народный спортивный праздник, неотъемлемой частью которого является празднование 1 января Дня преподобного Ильи Муромца. Дело это большое и благородное.

Смысл в том, чтобы посреди узаконенного и общепринятого разврата в период Рождественского поста дать благоразумным и здравомыслящим людям точку опоры. 

Спасаться в миру нужно вместе. В соборности мелкие личные лень, слабость, уныние как бы сгорают, зато сильные стороны личности раскрываются и приумножаются. Люди преображаются, когда делают дело, угодное Богу.

Наша задача — миссия. Православный — значит мужчина, а не бессмысленная квашня. А самое главное, что для “Муромской дорожки” требуется только волевое усилие», — прокомментировали в Движении.

Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта была создана по решению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2018 г. Её члены оказывают активную поддержку «Муромской дорожке»-2019: чемпион мира по боксу Николай Валуев, олимпийские чемпионы Александр Карелин и Светлана Журова, чемпион России и Европы по боксу и координатор Движения «Сорок Сороков» Владимир Носов, 1-й зампред Госдумы и экс-глава ОКР Александр Жуков, депутат Госдумы и известный российский хоккеист Владислав Третьяк.

С призывом к подписчикам поддержать «Муромскую дорожку» у себя в Instagram выступил известный боксер и депутат Госдумы, участник Патриаршей комиссии Николай Валуев.

Его поддержал в Instagram известный российский боец и чемпион мировых турниров по смешанным единоборствам Александр Волков. Другие известные российские бойцы смешанных единоборств, Алексей Олейник и Александр Яковлев также выступили с поддержкой международной акции.

Во многих регионах священники Русской Православной Церкви лично участвовали в организации 5-й международной «Муромской дорожки», сотрудничая с именитыми российскими спортсменами, которые провели тренировки 1 января.

«1 января — хоть и начало календарного нового года, но это и день Рождественского поста, и русская молодёжь встречает его молитвенно и трезво, а не лицом в салате!»  прокомментировал акцию Владимир Носов, координатор Движения «Сорок Сороков» и член Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта, который сам провел «Муромскую дорожку» в Москве, в школе бокса «Торпедо».

«Мы живем в то время, когда наши дети разбираются в смартфонах и интернете лучше взрослых, но зачастую не знают, кто такие Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Пересвет, что такое Куликовская битва и Ледовое сражение. Так и про Илью Муромца многие из них знают по одноименному мультфильму, и совсем не знают, что русский богатырь Илья — Святой Русской Православной Церкви, преподобный Илья Муромец Печерский, мощи которого покоятся в Киево-Печерской Лавре в г. Киеве. И если мы не хотим, чтобы наши дети превратились в манкуртов с гаджетами в руках и иванов, не помнящих родства, то должны сделать всё, чтобы они знали, что 1 января — день великого русского богатыря, преподобного Ильи Муромца Печерского», — говорит Андрей Кормухин, координатор Движения «Сорок Сороков».

Едиными хэштегами для «Муромской дорожки»-2019 в этом году стали: #МуромскаяДорожка, #МуромскаяДорожка2019, #ТрезвыйНовыйГод, #MMD-2019. Другие детали также доступны на сайте Движения «Сорок Сороков» (soroksorokov.ru) и в группе Вконтакте (https://vk.com/sorok_sorokov).

«Муромская дорожка»-2019 прошла в следующих городах России и мира: Уфа, Салават, Улан-Удэ, Петрозаводск, Сыктывкар, Ижевск, Кызыл, Барнаул, Бийск, Краснодар, Ейск, Новороссийск, Красноярский край (с. Сухобузимское), Владивосток, Архангельск, Брянск, Белгород, Погар, Владимир, Муром, Торжок, Волгоград, Вологда, Кириллов, Воронеж, Петропавловск-Камчатский, Кемерово, Курск, Санкт-Петербург, Чаплыгин, Москва, Одинцово, Можайск, Мурманск, Нижний Новгород, Омск, Орёл, Пенза, Пермь, Псков, Аксай, Спас-Клепики, Самара, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Тюмень, Симбирск, Челябинск, Чебаркуль, Бишкек, Минск, Гамбург, Миасс, а также в Крыму.

Камчатка

Уфа

Барнаул

Бийск

Новороссийск

Тольятти

Красноярский край (с. Сухобузимское)

Вологда

Кириллов

Воронеж

Курск

Москва

Нижний Новгород

Орёл

Пермь

Псков

Самара

Южно-Сахалинск

Екатеринбург

Тюмень

Бишкек

Читайте также:​ Нашли достойного противника: ВМС Украины и СБУ со стрельбой задержали судно под флагом Танзании

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Трезвый Новый Год и Сухой закон в массы!
...так и в последующий день, радуя своих родных и... их жизни. Своим трезвым Новым Годом вы лично можете показать...«гинзбургам» не нужен. Встречайте Новый Год трезво! Источник - http://www.kramola... употреблять алкоголь, табак, или наркотики проходит через три ...
Трезвый Новый Год
...для подобной активности, но встретить Новый Год трезво – под силу каждому. ..., так и в последующий день, радуя своих родных и...их жизни. 4. Своим трезвым Новым Годом вы лично можете показать жирный... не имеет права именоваться или считаться научным… А потому...
Трезвый Новый Год
... так и в последующий день, радуя своих родных и...их жизни. 4. Своим трезвым Новым Годом вы лично можете показать ...не имеет права именоваться или считаться научным… А потому...гинзбургам» не нужен. Встречайте Новый Год трезво! По материалам: kramola.info Источник...
Трезвый новый год в день Ильи Муромца: в 50 городах встретили 1 января спортом и молебнами (ФОТО)
... — хоть и начало календарного нового года, но это и день Рождественского поста, и... русская молодёжь встречает его молитвенно и трезво... не знают, что русский богатырь Илья — Святой Русской Православной Церкви, преподобный...
Что мы празднуем на Новый год?
...с лица я сотру! Пора трезветь и просыпаться, пора за знания...М.З.Х. или по новому стилю в 1699 году лже-Пётр I...ночамъ огни зажигать изъ дровъ или хворосту или соломы, а гдѢ мѢлкіе...разсмотрѢнию быть же».Первый день Нового 1700-го года начался парадом на Красной...
Пропаганда алкоголя, табака и других наркотических веществ в кинематографе
...изделий, будь то похороны, свадьба, Новый год, день рождения и т.д. Человек...достижений этого медиаперсонажа и трезво оценить, что происходит, или нет? Возможно, вы... трезвого проведения праздников. Например, очень много картин снято на тему Нового года...

3 коммент.»

  • 1117 751
    Valeriy Bondarik 2 января 2019 в 11:32 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    ,,,Приветствую Вас,,,

    Религиозное “ОКОРМЛЕНИЕ” – России НАВЯЗЫВАЕТСЯ!
    ЧТО(поРАБощение)”окормлением” ПРИКРЫВАЕТСЯ…?
    во ЧТО(“не” НАВЯЗЧИВО) – Россия(Светская!)Превращается?
    РЕЛИГИОЗНЫЙ “ВИРУС”(сознательно)- по РФ распространяется!
    Россия,что – в…РЕЛИГИОЗНУЮ Зону ПРЕВРАЩАЕТСЯ…(?!)
    Свободная,Светская Страна – религией ЗОМБИруется…!
    * Культ поКЛОНения НЕ существующему “богу” – НАВЯЗЫВАЕТСЯ!
    “““““““““““““““““““““
    ~~~ Т.Н.”окормле[оДЕБИЛiва]ние”! ~~~

    _Там – куда приходит РЕЛИГИОЗНОЕ “окормление”,
    Там НАЧИНАЕТСЯ – Разруха,ДЕГРАДАЦИЯ и…оДЕБИЛивание…
    Там РЕЗКО – Социалка С О К Р А Щ А Е Т С Я!
    Там…”ЗАСЕЛЕНИЕ” ПОГОСТОВ(КЛАДБИЩ)- РЕЗКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ…
    “дУХовными-скрепами” – ВСЁ “ЭТО” называ[МАСКИРУ]ется…!!!
    * Народ ТОЙ страны – Сознательно оБОЛВАНивается!

    _Школы,библиотеки,дома культуры и пр. СОЦ-учреждения -
    Н А Ч И Н А Ю Т там МАССОВО ЗАКРЫВАТЬся,
    Где…Древнейший ПАРАЗИТ – Р Е Л И Г И Я,
    НАЧИНАЕТ распространять`ся и ВНЕДРЯТЬся…!
    * Т.К.ею – БЮДЖЕТ государства – начинает ПОЖИРАТЬся!
    Религии НАЧИНАЕТ…(как обычно)- i власть ПОДчiнять`ся…
    * Религиозное(ОККУПАЦИОННОЕ) влияние в\по стране,
    НАЧИНАЕТ,как…ВИРУС – МАССОВО РАСПРОСТРАНЯТЬся…
    ВСЁ Светское – СОЦИАЛЬНОЕ в стране – НАЧИНАЕТ РАЗРУШАТЬся!
    *Светская,СОЦИАЛЬНАЯ жизнь в стране -НАЧИНАЕТ УХУДШАТЬСЯ!

    _РЕЛИГИОЗНОЕ “окормлеие” = оБОЛВАНивание РФ продолжается!
    во ЧТО страна – БЛАГОДАРЯ религии(ВИРУСУ)ПРЕВРАЩАЕТСЯ…
    Ах да…ВСЁ “ЭТО” ныне -”дУХовными-скрепами” ПРИКРЫВАЕТСЯ…
    Прекрасная Россия(коя Была при СССР)- во “ЧТО” превращается!
    “““““““““““““““““`[42-30]““`
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 02-01-19.

    P.S. ОПАСНАЯ Тенденция в России НАЧИНАЕТСЯ…
    —> ЛЮБОЕ(хорошее)начинание(типа Трезвый образ жизни)-
    О Б Я З А Т Е Л Ь Н О(“не” НАВЯЗЧИВО…)- ПОД…
    РЕЛИГИОЗНОЕ “окормление” ПОДгоняется(ПРИКРЫВАЕТСЯ)!
    * Вот ТАК – “не” ПРИНУДИТЕЛЬНО – РЕЛИГИОЗНЫЙ “ОПИУМ”
    по ВСЕЙ России РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ и народ этим оБОЛВАНивается!
    “““““““
    Светская,Прекрасная Страна – ОСОЗНАННО,ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО -
    в…РЕЛИГИОЗНУЮ Зону(православный СТАН…)превращается!
    [но ПОКА ещё Россия от арабо-муслимскИХ анклавов Отличается]
    ` ` ` ` ` ` `
    БЕРЕГИТЕ Светскую,Прекрасную Россию от поРАБощения её -
    Древнейшим ПАРАЗИТОМ = РЕЛИГИОЗНЫМ Игом!!!
    * ОТДЕЛЯЙТЕ религию от государства,если Хотите Сохранить Русь!

    Ответить
    • 0 0
      AlexTarx Valeriy Bondarik 2 января 2019 в 12:10 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Широко известно в узких кругах: Илья по пришествии во стольный град Куябу (ныне Киев) посшибал все кресты с храмов, будучи противником чуждого русам вероучения.

      Ответить
  • 2202 530
    Слава 2 января 2019 в 12:07 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Мурманская дорожка… Пока вы не пьёте, дома взрывают и маршрутки!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>