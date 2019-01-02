Трезвый новый год в день Ильи Муромца: в 50 городах встретили 1 января спортом и молебнами (ФОТО)

Москва, Россия, 01 января 2019 г. Движение «Сорок Сороков» при поддержке Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта провело 1 января духовно-спортивную акцию «Муромская дорожка», в рамках которой состоялись пробежки, открытые тренировки с известными спортсменами и молебны преподобному Илье Муромцу.

Более 50 городов России, СНГ и Западной Европы приняли участие в акции.

Подробности «Русской Весне» рассказали организаторы мероприятия.

«”Муромская дорожка” была задумана именно как народный спортивный праздник, неотъемлемой частью которого является празднование 1 января Дня преподобного Ильи Муромца. Дело это большое и благородное.

Смысл в том, чтобы посреди узаконенного и общепринятого разврата в период Рождественского поста дать благоразумным и здравомыслящим людям точку опоры.

Спасаться в миру нужно вместе. В соборности мелкие личные лень, слабость, уныние как бы сгорают, зато сильные стороны личности раскрываются и приумножаются. Люди преображаются, когда делают дело, угодное Богу.

Наша задача — миссия. Православный — значит мужчина, а не бессмысленная квашня. А самое главное, что для “Муромской дорожки” требуется только волевое усилие», — прокомментировали в Движении.

Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта была создана по решению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2018 г. Её члены оказывают активную поддержку «Муромской дорожке»-2019: чемпион мира по боксу Николай Валуев, олимпийские чемпионы Александр Карелин и Светлана Журова, чемпион России и Европы по боксу и координатор Движения «Сорок Сороков» Владимир Носов, 1-й зампред Госдумы и экс-глава ОКР Александр Жуков, депутат Госдумы и известный российский хоккеист Владислав Третьяк.

С призывом к подписчикам поддержать «Муромскую дорожку» у себя в Instagram выступил известный боксер и депутат Госдумы, участник Патриаршей комиссии Николай Валуев.

Его поддержал в Instagram известный российский боец и чемпион мировых турниров по смешанным единоборствам Александр Волков. Другие известные российские бойцы смешанных единоборств, Алексей Олейник и Александр Яковлев также выступили с поддержкой международной акции.

Во многих регионах священники Русской Православной Церкви лично участвовали в организации 5-й международной «Муромской дорожки», сотрудничая с именитыми российскими спортсменами, которые провели тренировки 1 января.

«1 января — хоть и начало календарного нового года, но это и день Рождественского поста, и русская молодёжь встречает его молитвенно и трезво, а не лицом в салате!» — прокомментировал акцию Владимир Носов, координатор Движения «Сорок Сороков» и член Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта, который сам провел «Муромскую дорожку» в Москве, в школе бокса «Торпедо».

«Мы живем в то время, когда наши дети разбираются в смартфонах и интернете лучше взрослых, но зачастую не знают, кто такие Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Пересвет, что такое Куликовская битва и Ледовое сражение. Так и про Илью Муромца многие из них знают по одноименному мультфильму, и совсем не знают, что русский богатырь Илья — Святой Русской Православной Церкви, преподобный Илья Муромец Печерский, мощи которого покоятся в Киево-Печерской Лавре в г. Киеве. И если мы не хотим, чтобы наши дети превратились в манкуртов с гаджетами в руках и иванов, не помнящих родства, то должны сделать всё, чтобы они знали, что 1 января — день великого русского богатыря, преподобного Ильи Муромца Печерского», — говорит Андрей Кормухин, координатор Движения «Сорок Сороков».

Едиными хэштегами для «Муромской дорожки»-2019 в этом году стали: #МуромскаяДорожка, #МуромскаяДорожка2019, #ТрезвыйНовыйГод, #MMD-2019. Другие детали также доступны на сайте Движения «Сорок Сороков» (soroksorokov.ru) и в группе Вконтакте (https://vk.com/sorok_sorokov).

«Муромская дорожка»-2019 прошла в следующих городах России и мира: Уфа, Салават, Улан-Удэ, Петрозаводск, Сыктывкар, Ижевск, Кызыл, Барнаул, Бийск, Краснодар, Ейск, Новороссийск, Красноярский край (с. Сухобузимское), Владивосток, Архангельск, Брянск, Белгород, Погар, Владимир, Муром, Торжок, Волгоград, Вологда, Кириллов, Воронеж, Петропавловск-Камчатский, Кемерово, Курск, Санкт-Петербург, Чаплыгин, Москва, Одинцово, Можайск, Мурманск, Нижний Новгород, Омск, Орёл, Пенза, Пермь, Псков, Аксай, Спас-Клепики, Самара, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Тюмень, Симбирск, Челябинск, Чебаркуль, Бишкек, Минск, Гамбург, Миасс, а также в Крыму.

Камчатка

Уфа

Барнаул

Бийск

Новороссийск

Тольятти

Красноярский край (с. Сухобузимское)

Вологда

Кириллов

Воронеж

Курск

Москва

Нижний Новгород

Орёл

Пермь

Псков

Самара

Южно-Сахалинск

Екатеринбург

Тюмень

Бишкек

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