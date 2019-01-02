Трезвый новый год в день Ильи Муромца: в 50 городах встретили 1 января спортом и молебнами (ФОТО)
Москва, Россия, 01 января 2019 г. Движение «Сорок Сороков» при поддержке Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта провело 1 января духовно-спортивную акцию «Муромская дорожка», в рамках которой состоялись пробежки, открытые тренировки с известными спортсменами и молебны преподобному Илье Муромцу.
Более 50 городов России, СНГ и Западной Европы приняли участие в акции.
Подробности «Русской Весне» рассказали организаторы мероприятия.
«”Муромская дорожка” была задумана именно как народный спортивный праздник, неотъемлемой частью которого является празднование 1 января Дня преподобного Ильи Муромца. Дело это большое и благородное.
Смысл в том, чтобы посреди узаконенного и общепринятого разврата в период Рождественского поста дать благоразумным и здравомыслящим людям точку опоры.
Спасаться в миру нужно вместе. В соборности мелкие личные лень, слабость, уныние как бы сгорают, зато сильные стороны личности раскрываются и приумножаются. Люди преображаются, когда делают дело, угодное Богу.
Наша задача — миссия. Православный — значит мужчина, а не бессмысленная квашня. А самое главное, что для “Муромской дорожки” требуется только волевое усилие», — прокомментировали в Движении.
Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта была создана по решению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2018 г. Её члены оказывают активную поддержку «Муромской дорожке»-2019: чемпион мира по боксу Николай Валуев, олимпийские чемпионы Александр Карелин и Светлана Журова, чемпион России и Европы по боксу и координатор Движения «Сорок Сороков» Владимир Носов, 1-й зампред Госдумы и экс-глава ОКР Александр Жуков, депутат Госдумы и известный российский хоккеист Владислав Третьяк.
С призывом к подписчикам поддержать «Муромскую дорожку» у себя в Instagram выступил известный боксер и депутат Госдумы, участник Патриаршей комиссии Николай Валуев.
Его поддержал в Instagram известный российский боец и чемпион мировых турниров по смешанным единоборствам Александр Волков. Другие известные российские бойцы смешанных единоборств, Алексей Олейник и Александр Яковлев также выступили с поддержкой международной акции.
Во многих регионах священники Русской Православной Церкви лично участвовали в организации 5-й международной «Муромской дорожки», сотрудничая с именитыми российскими спортсменами, которые провели тренировки 1 января.
«1 января — хоть и начало календарного нового года, но это и день Рождественского поста, и русская молодёжь встречает его молитвенно и трезво, а не лицом в салате!» — прокомментировал акцию Владимир Носов, координатор Движения «Сорок Сороков» и член Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта, который сам провел «Муромскую дорожку» в Москве, в школе бокса «Торпедо».
«Мы живем в то время, когда наши дети разбираются в смартфонах и интернете лучше взрослых, но зачастую не знают, кто такие Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Пересвет, что такое Куликовская битва и Ледовое сражение. Так и про Илью Муромца многие из них знают по одноименному мультфильму, и совсем не знают, что русский богатырь Илья — Святой Русской Православной Церкви, преподобный Илья Муромец Печерский, мощи которого покоятся в Киево-Печерской Лавре в г. Киеве. И если мы не хотим, чтобы наши дети превратились в манкуртов с гаджетами в руках и иванов, не помнящих родства, то должны сделать всё, чтобы они знали, что 1 января — день великого русского богатыря, преподобного Ильи Муромца Печерского», — говорит Андрей Кормухин, координатор Движения «Сорок Сороков».
Едиными хэштегами для «Муромской дорожки»-2019 в этом году стали: #МуромскаяДорожка, #МуромскаяДорожка2019, #ТрезвыйНовыйГод, #MMD-2019. Другие детали также доступны на сайте Движения «Сорок Сороков» (soroksorokov.ru) и в группе Вконтакте (https://vk.com/sorok_sorokov).
«Муромская дорожка»-2019 прошла в следующих городах России и мира: Уфа, Салават, Улан-Удэ, Петрозаводск, Сыктывкар, Ижевск, Кызыл, Барнаул, Бийск, Краснодар, Ейск, Новороссийск, Красноярский край (с. Сухобузимское), Владивосток, Архангельск, Брянск, Белгород, Погар, Владимир, Муром, Торжок, Волгоград, Вологда, Кириллов, Воронеж, Петропавловск-Камчатский, Кемерово, Курск, Санкт-Петербург, Чаплыгин, Москва, Одинцово, Можайск, Мурманск, Нижний Новгород, Омск, Орёл, Пенза, Пермь, Псков, Аксай, Спас-Клепики, Самара, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Тюмень, Симбирск, Челябинск, Чебаркуль, Бишкек, Минск, Гамбург, Миасс, а также в Крыму.
Камчатка
Уфа
Барнаул
Бийск
Новороссийск
Тольятти
Красноярский край (с. Сухобузимское)
Вологда
Кириллов
Воронеж
Курск
Москва
Нижний Новгород
Орёл
Пермь
Псков
Самара
Южно-Сахалинск
Екатеринбург
Тюмень
Бишкек
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Источник: rusvesna.su
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,,,Приветствую Вас,,,
Религиозное “ОКОРМЛЕНИЕ” – России НАВЯЗЫВАЕТСЯ!
ЧТО(поРАБощение)”окормлением” ПРИКРЫВАЕТСЯ…?
во ЧТО(“не” НАВЯЗЧИВО) – Россия(Светская!)Превращается?
РЕЛИГИОЗНЫЙ “ВИРУС”(сознательно)- по РФ распространяется!
Россия,что – в…РЕЛИГИОЗНУЮ Зону ПРЕВРАЩАЕТСЯ…(?!)
Свободная,Светская Страна – религией ЗОМБИруется…!
* Культ поКЛОНения НЕ существующему “богу” – НАВЯЗЫВАЕТСЯ!
“““““““““““““““““““““
~~~ Т.Н.”окормле[оДЕБИЛiва]ние”! ~~~
_Там – куда приходит РЕЛИГИОЗНОЕ “окормление”,
Там НАЧИНАЕТСЯ – Разруха,ДЕГРАДАЦИЯ и…оДЕБИЛивание…
Там РЕЗКО – Социалка С О К Р А Щ А Е Т С Я!
Там…”ЗАСЕЛЕНИЕ” ПОГОСТОВ(КЛАДБИЩ)- РЕЗКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ…
“дУХовными-скрепами” – ВСЁ “ЭТО” называ[МАСКИРУ]ется…!!!
* Народ ТОЙ страны – Сознательно оБОЛВАНивается!
_Школы,библиотеки,дома культуры и пр. СОЦ-учреждения -
Н А Ч И Н А Ю Т там МАССОВО ЗАКРЫВАТЬся,
Где…Древнейший ПАРАЗИТ – Р Е Л И Г И Я,
НАЧИНАЕТ распространять`ся и ВНЕДРЯТЬся…!
* Т.К.ею – БЮДЖЕТ государства – начинает ПОЖИРАТЬся!
Религии НАЧИНАЕТ…(как обычно)- i власть ПОДчiнять`ся…
* Религиозное(ОККУПАЦИОННОЕ) влияние в\по стране,
НАЧИНАЕТ,как…ВИРУС – МАССОВО РАСПРОСТРАНЯТЬся…
ВСЁ Светское – СОЦИАЛЬНОЕ в стране – НАЧИНАЕТ РАЗРУШАТЬся!
*Светская,СОЦИАЛЬНАЯ жизнь в стране -НАЧИНАЕТ УХУДШАТЬСЯ!
_РЕЛИГИОЗНОЕ “окормлеие” = оБОЛВАНивание РФ продолжается!
во ЧТО страна – БЛАГОДАРЯ религии(ВИРУСУ)ПРЕВРАЩАЕТСЯ…
Ах да…ВСЁ “ЭТО” ныне -”дУХовными-скрепами” ПРИКРЫВАЕТСЯ…
Прекрасная Россия(коя Была при СССР)- во “ЧТО” превращается!
“““““““““““““““““`[42-30]““`
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 02-01-19.
P.S. ОПАСНАЯ Тенденция в России НАЧИНАЕТСЯ…
—> ЛЮБОЕ(хорошее)начинание(типа Трезвый образ жизни)-
О Б Я З А Т Е Л Ь Н О(“не” НАВЯЗЧИВО…)- ПОД…
РЕЛИГИОЗНОЕ “окормление” ПОДгоняется(ПРИКРЫВАЕТСЯ)!
* Вот ТАК – “не” ПРИНУДИТЕЛЬНО – РЕЛИГИОЗНЫЙ “ОПИУМ”
по ВСЕЙ России РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ и народ этим оБОЛВАНивается!
“““““““
Светская,Прекрасная Страна – ОСОЗНАННО,ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО -
в…РЕЛИГИОЗНУЮ Зону(православный СТАН…)превращается!
[но ПОКА ещё Россия от арабо-муслимскИХ анклавов Отличается]
` ` ` ` ` ` `
БЕРЕГИТЕ Светскую,Прекрасную Россию от поРАБощения её -
Древнейшим ПАРАЗИТОМ = РЕЛИГИОЗНЫМ Игом!!!
* ОТДЕЛЯЙТЕ религию от государства,если Хотите Сохранить Русь!
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Широко известно в узких кругах: Илья по пришествии во стольный град Куябу (ныне Киев) посшибал все кресты с храмов, будучи противником чуждого русам вероучения.
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Мурманская дорожка… Пока вы не пьёте, дома взрывают и маршрутки!