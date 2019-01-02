Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 января 2019

Разгром в Сабрине

Очередной погром интервентов в Йемене. В районе Сабрина хуситы развалили моторизованную группу саудовских наемников.Куча уничтоженной техники, брошенные покойники (осторожно, видео 18+), различные трофеи. Захваченную технику по традиции сожгли.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

СРОЧНО: главная ударная сила Коалиции США договорилась с Асадом и покидает фронт в Алеппо (ФОТО)

Как на днях сообщала «Русская Весна», ещё недавно главная ударная наземная сила Коалиции США в САР — проамериканские Сирийские демократические силы попросили защиты у Асада и достигли соглашения с Дамаском: сирийские войска при помощи России обеспечат безопасность региона Манбидж (Мембидж) в провинции Алеппо от захвата войсками Эрдогана и протурецкими бандформированиями, готовыми к наступлению. Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник из САР, предоставивший кадры с места событий. «С 1 января 2019 года, согласно ранее достигнутым договорённостям с сирийским правительством, начался отвод курдских отрядов самообороны из района города Мембидж», — рассказал офицер. «Более 30 автомобилей одного из курдских боевых отрядов направились из города Мембидж на восточный берег реки Евфрат, в город Кара-Козак. По последней, поступающей с места, информации, Мембидж покинуло около 400 бойцов курдских вооруженных формирований», — добавил собеседник РВ. Читайте также: Новая Сирия: главная ударная сила Коалиции США молит Асада о спасении

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Отвод отрядов YPG из Манбиджа

В рамках ранее достигнутых договоренностей с сирийской стороной по налаживанию мирного процесса на севере Сирийской Арабской Республики с 1 января 2019 г. начался отвод курдских отрядов самообороны из района Манбидж.Колонна в составе более 30 автомобилей одного из курдских боевых отрядов направилась на восточный берег Евфрата через населенный пункт Кара-Козак (25 км северо-восточнее Манбидж). По предварительным данным район Манбиджа покинуло около 400 курдских бойцов.Процесс очевидно растянется, но Асад должен прийти.PS.На заглавной фотографии танк 1-й танковой дивизии САА к западу от Манбиджа.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Ситуация в Сирии: Сражение за Манбидж только впереди

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Как Турция воевала с ИГИЛ

Турецкая инфографика посвященная войне Турции с ИГИЛ.По понятным причинам, война с ИГИЛ начинается с 2016 года, про политику до 2016 года сейчас в Турции вспоминать не принято.Что касается цифр.1. Отмечается операция "Щит Евфрата", которая продолжалась 217 дней (большая часть из которых пришлась на штурм Аль-Баба).2. Освобождено от ИГИЛ 2015 квадратных километров территории Северной Сирии и 243 населенных пункта.3. Погибших солдат и офицеров турецкой армии – 71 человек. Погибших боевиков СCА и аффилированных группировок – более 6004. Убито более 3000 боевиков ИГИЛ и Курдской Рабочей Партии.Далее идут цифры по активности ИГИЛ и борьбе с ИГИЛ на территории самой Турции.1. Количество атак и нападений ИГИЛ – 20.2. Количество погибших – более 300.3. Арестовано членов ИГИЛ – 43784. Запрет на въезд в Турцию из-за связей с ИГИЛ или подозрения о наличии связей – более 61 000.5. Пресечено проникновение на территорию страны – 8526.6. Выслано с территории Турции через репатриационные центры – более 1000.В итоге, суммарно получилось достаточно прилично, но конечно на фоне усилий тех же Сирии или Ирака, общий вклад Турции достаточно скромен, что опять же объясняется тем, что реальная борьба с ИГИЛ в Турции началась лишь в 2016 году, когда в Турции поменялась государственная политика в отношении Сирии и Турция вышла из анти-асадовской коалиции. Оппортунизм Эрдогана в конечном итоге позволил ему не только выгодно сменить сторону в сирийской войне, но и войти в число победителей Халифата, хотя в 2015-м году ничего не предвещало.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com