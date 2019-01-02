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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 января 2019

19:23. 2 января 2019 Просмотров - 443 Нет комментариев Опубликовал:

Разгром в Сабрине



Очередной погром интервентов в Йемене. В районе Сабрина хуситы развалили моторизованную группу саудовских наемников.
Куча уничтоженной техники, брошенные покойники (осторожно, видео 18+), различные трофеи. Захваченную технику по традиции сожгли.



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

СРОЧНО: главная ударная сила Коалиции США договорилась с Асадом и покидает фронт в Алеппо (ФОТО)

СРОЧНО: главная ударная сила Коалиции США договорилась с Асадом и покидает фронт в Алеппо (ФОТО) | Русская весна

Как на днях сообщала «Русская Весна», ещё недавно главная ударная наземная сила Коалиции США в САР — проамериканские Сирийские демократические силы попросили защиты у Асада и достигли соглашения с Дамаском: сирийские войска при помощи России обеспечат безопасность региона Манбидж (Мембидж) в провинции Алеппо от захвата войсками Эрдогана и протурецкими бандформированиями, готовыми к наступлению.

Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник из САР, предоставивший кадры с места событий.

«С 1 января 2019 года, согласно ранее достигнутым договорённостям с сирийским правительством, начался отвод курдских отрядов самообороны из района города Мембидж», — рассказал офицер.

«Более 30 автомобилей одного из курдских боевых отрядов направились из города Мембидж на восточный берег реки Евфрат, в город Кара-Козак. 

По последней, поступающей с места, информации, Мембидж покинуло около 400 бойцов курдских вооруженных формирований», — добавил собеседник РВ.

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СРОЧНО: главная ударная сила Коалиции США договорилась с Асадом и покидает фронт в Алеппо (ФОТО) | Русская весна
СРОЧНО: главная ударная сила Коалиции США договорилась с Асадом и покидает фронт в Алеппо (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Отвод отрядов YPG из Манбиджа



В рамках ранее достигнутых договоренностей с сирийской стороной по налаживанию мирного процесса на севере Сирийской Арабской Республики с 1 января 2019 г. начался отвод курдских отрядов самообороны из района Манбидж.
Колонна в составе более 30 автомобилей одного из курдских боевых отрядов направилась на восточный берег Евфрата через населенный пункт Кара-Козак (25 км северо-восточнее Манбидж). По предварительным данным район Манбиджа покинуло около 400 курдских бойцов.







Процесс очевидно растянется, но Асад должен прийти.

PS.На заглавной фотографии танк 1-й танковой дивизии САА к западу от Манбиджа.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Ситуация в Сирии: Сражение за Манбидж только впереди

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Как Турция воевала с ИГИЛ



Турецкая инфографика посвященная войне Турции с ИГИЛ.
По понятным причинам, война с ИГИЛ начинается с 2016 года, про политику до 2016 года сейчас в Турции вспоминать не принято.

Что касается цифр.

1. Отмечается операция "Щит Евфрата", которая продолжалась 217 дней (большая часть из которых пришлась на штурм Аль-Баба).
2. Освобождено от ИГИЛ 2015 квадратных километров территории Северной Сирии и 243 населенных пункта.
3. Погибших солдат и офицеров турецкой армии – 71 человек. Погибших боевиков СCА и аффилированных группировок – более 600
4. Убито более 3000 боевиков ИГИЛ и Курдской Рабочей Партии.



Далее идут цифры по активности ИГИЛ и борьбе с ИГИЛ на территории самой Турции.

1. Количество атак и нападений ИГИЛ – 20.
2. Количество погибших – более 300.
3. Арестовано членов ИГИЛ – 4378
4. Запрет на въезд в Турцию из-за связей с ИГИЛ или подозрения о наличии связей – более 61 000.
5. Пресечено проникновение на территорию страны – 8526.
6. Выслано с территории Турции через репатриационные центры – более 1000.

В итоге, суммарно получилось достаточно прилично, но конечно на фоне усилий тех же Сирии или Ирака, общий вклад Турции достаточно скромен, что опять же объясняется тем, что реальная борьба с ИГИЛ в Турции началась лишь в 2016 году, когда в Турции поменялась государственная политика в отношении Сирии и Турция вышла из анти-асадовской коалиции. Оппортунизм Эрдогана в конечном итоге позволил ему не только выгодно сменить сторону в сирийской войне, но и войти в число победителей Халифата, хотя в 2015-м году ничего не предвещало.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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