Происшествия «Идёт утренний штаб»: работы на месте трагедии в Магнитогорске продолжались всю ночь

Ни ФСБ, ни полиция, ни СК пока не комментируют происходящее. Но в 23:31 по местному времени появилась официальная информация по итогам совещания под руководством главы Следственного комитета России. В пресс-релизе сообщалось, что в Магнитогорск стянули более 100 (!) следователей и криминалистов. Очевидно, что на бытовой взрыв газа такую группу не создают.



Оригинал материала: https://74.ru/text/incidents/65805211/