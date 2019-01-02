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Происшествия «Идёт утренний штаб»: работы на месте трагедии в Магнитогорске продолжались всю ночь

07:54. 2 января 2019 Просмотров - 457 3 коммент. Опубликовал:

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Ни ФСБ, ни полиция, ни СК пока не комментируют происходящее. Но в 23:31 по местному времени появилась официальная информация по итогам совещания под руководством главы Следственного комитета России. В пресс-релизе сообщалось, что в Магнитогорск стянули более 100 (!) следователей и криминалистов. Очевидно, что на бытовой взрыв газа такую группу не создают.

Оригинал материала: https://74.ru/text/incidents/65805211/

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Метки: противостояние
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