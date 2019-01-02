Новости Украины и Новороссии 02 января 2019

Вашингтон может предоставить Киеву оружие на основе технологий 30-летней давности и ввести новые санкции против РФ в течение двух-трех месяцев. Об этом заявил экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст в интервью Радио Свобода.

«Уже через 2–3 месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией (в районе Керченского пролива — прим. ред.). Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум — двенадцати недель появится этот более сильный ответ США. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине», — заявил он.

По его словам, последние события дают США достаточно аргументов для того, чтобы поставить Украине противокорабельные ракеты, патрульные корабли и прочее военное оборудование.

«В США достаточно крылатых ракет „Гарпун“, в основе действия которых — технологии, разработанные 30 лет назад, — и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты», — сказал экс-посол.

Среди санкций, которые могут ввести США, Хербст назвал целесообразным ограничение против крупнейшего российского банка, или запрет на вход в американские порты российским судам. Кроме того, экс-посол США в Украине подчеркнул, что поддержка Украины в американском Конгрессе на данный момент очень сильна. «И она останется как минимум такой же серьезной, а возможно, еще и усилится», — считает Хербст.

По его словам, Украина уже много сделала, укрепляя свою оборону на востоке, и должна «теперь подумать над усилением своей обороны на юге. И особенно в районе Азовского моря. Возможно, еще и в районе Одессы. И, надеюсь, после президентских выборов и выборов в Раду мы увидим серьезные намерения относительно изменений, серьезные реформы».

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