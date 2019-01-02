Китайские элиты ждут трудные времена. Николай Вавилов
19:17. 2 января 2019 Просмотров - 232 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Как США собираются дробить Китай?
Китаевед Николай Вавилов о том, как начинался и чем закончился 2018-й год в КНР. С какими вызовами столкнулась китайская элита, и что ждёт страну в будущем.
В чём сила и особенности коммунизма по-китайски? На чём основана китайская политическая дисциплина? Как нам строить взаимоотношения с Китаем? Читайте в книге:
Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич===========================================================================
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