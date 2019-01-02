Глина и здоровье Человека.

Сказительница Зенура Теплухина.

Ведущая Юлона Стоянова.



Передача посвящена вопросу изучения пригодной для человека глины.

Мы узнаем, как правильно принимать глину внутрь, для омоложения организма и насыщения ее микроминералами, и снаружи, в качестве косметологических средств.

Также будет затронута история изучения глины посредством проведения опытов с ней в институте радиационной медицины и последующего ее применения на детях из Чернобыльской зоны. В передаче также будет поведана история из жизни Зенуры Теплухиной, как она пришла к изучению данного вопроса и как глина ей спасла жизнь.



Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com