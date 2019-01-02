Главная » Видео, Здоровье, Творчество

Глина и здоровье Человека.

15:50. 2 января 2019 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:

Сказительница Зенура Теплухина.
Ведущая Юлона Стоянова.

Передача посвящена вопросу изучения пригодной для человека глины.
Мы узнаем, как правильно принимать глину внутрь, для омоложения организма и насыщения ее микроминералами, и снаружи, в качестве косметологических средств.
Также будет затронута история изучения глины посредством проведения опытов с ней в институте радиационной медицины и последующего ее применения на детях из Чернобыльской зоны. В передаче также будет поведана история из жизни Зенуры Теплухиной, как она пришла к изучению данного вопроса и как глина ей спасла жизнь.

Быть ДОБРУ!

—————————————-
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Питание и физическая дегенерация.  Вестон А. Прайс
... носили с собой шарики глины, которую затем растворяли в... лекарство в виде раствора глины. И оно оказалось очень... активно применять каолин (белую глину) для предупреждении и лечения... еды наносят большой ущерб здоровью человека. Одна из наибольших проблем...
Почему Мед ЖИВЁТ только в колоде?
...природные вещества, любого рода, (вода, глина, травы, настои, масла) теряют свою... больных пчёл - полезным, здоровым, целебным для человека ? Мёд живой продукт, ..., что уровень здоровья человека стал больше, а потребляемый человеком мёд действительно целебный...
Лечение Зоотерапией
...влияние, которое оказывают собаки на человека. По прошествии тысячелетий человечество, ... силы природы: травы, мед, глина, камни и животные. Многие методики... познакомиться с удивительной областью восстановления здоровья человека – лечением улитками в традиции...
Мироведение
... оберегов), медицине (лечение минералами, глиной, солью), науке (использование излучений ... медицине (солевые ванны, лечение глиной и камнями, гомеопатия), искусстве (...оборудование, влияние активности Солнца на здоровье человека), науке (астрономия, химия, ...
Молодильная сила мыльного корня
...на конгрессе «Культурные традиции и здоровье человека на рубеже тысячелетий». Наш корреспондент... моющего средства может служить косметическая глина (каолин высокой очистки). Одну...: – для мытья рук: мыльнянка, глина, песок, потёртые плоды каштана, корень...
ОБЕЗЬЯНА ДАРВИНА. ОТ КОГО ПРОИЗОШЁЛ ЧЕЛОВЕК
... при этом выжить и дать здоровое потомство нескольких поколениях. Уже в..., мы сделаем вывод, что человек сделан из глины (земли) – как и написано... повсюду в земле... Итак, человек вылеплен из глины, как и написано: „взят...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>