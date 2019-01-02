«О подготовке профессиональных управленцев, экономистов, способных прогнозировать мировые кризисы, перевороты, «революции», военные конфликты, «терроризм», эффективно управлять космо-ноосферной экономикой на всех уровнях иерархии от предприятий до правительств, президентов, силовых ведомств, спецслужб в преддверие мировых кризисов, военных конфликтов, переворотов 2019-2021 гг., 2023-2025 гг., 2029 г. и далее»

Целесообразность восстановления экономических спецслужб России, СНГ. На западе спецслужба была известна как экономическая разведка Сталина, а для продвинутых как экономическая разведка Нечволодова (Николая II)

Америка от варварства

«…Они ( австрийская, немецкая, французская, английская экономические школы) в своих «ТЕОРИЯХ»ОДНИ НЕИЗВЕСТНЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДРУГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ»

В.К.Дмитриев, основоположник экономики XX и XXI века, 1895 г.

«Наши лидеры , в т.ч. экономисты, юристы, « революционеры » – это ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ , которых мы производим в таком ИЗОБИЛИИ … Им хоть писай в глаза — им все божья роса »Основатель сионизма, Теодор Герцль, 1897 г.

« Интеллигентишки , лакействующие у капитала, мнящие себя мозгом нации , на самом деле они не мозг нации, а её говно »

В.И.Ленин «Письмо М.Горькому»

Всем известно, что во время Великой Французской революции (1789 г.), Парижской коммуны (1871 г.),

Еврей Ротшильд озолотился , тогда как французы понесли огромные имущественные, людские потери …

Еврейский капитализм завоевал (в 1917г.) для себя огромное богатое государство Россию без всяких издержек …

Под прикрытием организованных русских беспорядков (в 1917г.) еврейские финансисты завладели всеми природными богатствами России …

Г.Форд, «Международное Еврейство» 1920 г.

«…Наша промышленная держава контролируется кредитной системой, и наша кредитная система сосредоточена в частных руках … МЫ БОЛЬШЕ НЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОЙ ВОЛИ, НЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ИЗБРАННОЕ БОЛЬШИНСТВОМ , но ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОД ВЛАСТЬЮ небольшой кучки людей …»

Woodrow Wilson, Президент США, (The Federal Reserve Act, или The Act of December 23, 1913)

« ПРЕЗИДЕНТЫ – это КРЕПОСТНЫЕ , а вот где РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ …

и показал банкноты номиналами свыше тысячи долларов с ПОРТРЕТАМИ Баруха, Шиффа, Лоеба, Куна»

Роберт Рубин, министр финансов США в беседе с руководителем Антиглобалистов

«…Нашлепали экономистов и юристов, завтра нашлепаем АССЕНИЗАТОРОВ , а кто работать, страной управлять будет…»

В.Путин (Совет Федерации 2007 г.)

«…У России, как известно, есть две беды — дураки и дороги. В последнее время к ним прибавилась третья — либеральные ДУРАКИ , КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЮТ ДОРОГИ …»

Акад. Н.Федоренко, акад. Д.Львов, 1995 г.

«Унылая картина… Экономистам стало особенно ясно, насколько ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО отстала их ПРОФЕССИЯ »

Главный редактор Business Week, 1982 г.

«Западное экономическое ОБРАЗОВАНИЕ , это КОНВЕЙЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДУРАКОВ »

В.Леонтьев, Американская ассоциация экономистов, 1972-1981 гг.

«Во время всеобщей ЛЖИ говорить ПРАВДУ — это ЭКСТРЕМИЗМ »

Джордж Оруэлл, 1984 г.

«Умеет воевать тот, кто побеждает без сражения. Умеет воевать тот, кто захватывает крепости без осады. Умеет воевать тот, кто сокрушает государство без армии»

В изложении иезуитов Ватикана «Древнекитайский» полководец Сунь-Цзы, а реально Полководец, философвойны Руси-Орды, Тартарии

Русский космизм, русская финансовая система, русская система межотраслевого моделирования, балансы (технология мягкой силы) – эффективные латентные инструменты военных, спецслужб, революций, военных операций, подавления экономики вероятного противника.

Мы по Достоевскому не должны заниматься политикой миражей, а должны определять здравую экономику, которая и создаст реальную политику Мира. Пора создавать новую парадигму Управления Государством, Обороной, Энергетикой — Технологию «мягкой силы».

А.Нечволодов, А.Череп-Спиридович, П.Дурново, В.Мошков, Л.Чижевский (К.Циолковский, А.Чижевский),В.Дмитриев, В.Вернадский, 1906 г.

Executive Order – Coordinating Efforts to Prepare the Nation for Space Weather Events (Координирующие усилия для подготовки нации к вызовам космической погоды. См. русскую версию, Прогноз солнечной активности до 2070 г., Исследования за период 1700-2099 гг., Открытое письмо РАН и NASA, Центр подготовки кукловодов марионеточных правительств Запада, США)

The White House, Barack Obama, October 13, 2016

«Для того, чтобы эффективно управлять экономикой, необходимо уметь прогнозировать кризисы. Для того, чтобы уметь прогнозировать кризисы, необходимо научиться их планировать и организовывать ».

А.Нечволодов, А.Череп-Спиридович, П.Дурново, В.Мошков, В.Дмитриев 1906 г., С.Е.Дорошко, Г.П.Самарина1993 г.

1.1 История экономической спецслужбы Царской России, СССР (1906-1980 гг.)

В период 1906-1907 гг. у Николая II прошло ряд совещаний с генералами Генерального Штаба Русской Армии (ГШ РА) и ведущими русскими экономистами. Руководителями разведки ГШ РА генералом А.Нечволодовым, адмиралом князем А.Череп-Спиридовичем-Рюрикович, генералами П.Дурново, В.Мошковым, Л.Чижевским-старшим, чиновником по особым поручениям В.Дмитриевым Николаю II была предоставлена совершенно секретная информация.



В разведывательно-экономической аналитике была дана полная информация об основных государственных преступниках на всех иерархических уровнях управления России. Николаю II был предоставлен список основных агентов влияния Ватикана в России .



Кроме этого Николая II ознакомили с разведывательным, экономическим досье на ведущих банкиров-кукловодов марионеточных правительств Европы, США, Китая, Японии и других стран Мира.Отметим основные темы совещаний значимые для материала о целесообразности восстановления экономических спецслужб России, СНГ.

Темы совещаний у Николая II были следующие:

1. «О необходимости проведения согласно списку, разведывательно-экономической информации арестов, судов, казней государственных преступников (пятой колонны) на всех уровнях иерархий от купцов, банкиров, промышленников до премьер-министра России, в т.ч. и ряда приближенных, советников Николая II».



2. «О предотвращении I Мировой Войны, «революций»/развала Германской, Австро-Венгерской, Османской, Русской, Китайской империй и готовящихся государственных переворотов («революций») во многих странах Мира».



3. «О начале работ в недрах ГШ РА по пятилетним планам социально-экономического и военного развития Русской империи в рамках разработанных методик, технологий, моделей русского космизма-циклизма, русской трудовой экономической школы, русской финансово-денежной системы, русской геоэкономики, русской геополитики, в т.ч. по атомной бомбе, атомной/альтернативной энергетике.



Главное по новой парадигме в Управлении Государством, Обороной, Энергетикой».

На совещаниях у царя Русские генералы, в частности, требовали от Николая II: