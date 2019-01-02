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Авторские новости 28.12.2018

12:42. 2 января 2019 Просмотров - 148 2 коммент. Опубликовал:

Топ-1: В России могут вырасти пособия по безработице

Анатолий Вассерман: В России могут вырасти пособия по безработице. Для этого в 2019 году в правительстве будет обсуждаться переход на страховую модель их формирования. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой и в Минтруде пояснили, что компании будут делать отчисления в специальный фонд, из которого граждане смогут получать выплаты в случае потери работы.

На мой взгляд, это очередная попытка самоустранения экономического блока правительства из экономики. И вообще, по моему мнению, экономический блок правительства раз за разом ставит перед гражданами один и тот же вопрос. Если он ничего не пытается делать, если живет сам-по себе, а экономика – сама-по-себе, то граждане вправе заинтересоваться: а зачем нам такое правительство?

Топ-2: Половина трудоспособного населения Украины уехала из страны на заработки

Анатолий Вассерман: Половина трудоспособного населения Украины уехала из страны на заработки. Экономика страны во многом держится на деньгах, которые трудовые мигранты переводят на родину. Об этом заявил директор украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник.

На мой взгляд, Бортник несколько преувеличивает: пока, все-таки, большая часть трудоспособного населения Украины занята внутри страны. Но продолжается разрушение промышленного и сельскохозяйственного потенциала, созданного еще в советское время. Разрушаются экономическое связи с Российской Федерацией. Так что, если сейчас положение дел лучше, чем уверяет Бортник, то это очень ненадолго.

Топ-3: Военные фильмы лидируют в списке предпочтений российских кинозрителей

Анатолий Вассерман: Военные фильмы лидируют в списке предпочтений российских кинозрителей в уходящем году. Кино данной тематики предпочитают 27% респондентов, в основном в возрасте от 45 лет и старше, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Во-первых, на эту тему научились снимать более-менее вменяемо. Ну и во-вторых, к сожалению, сейчас идет очередная война. Пока, в основном, в экономическом и информационном пространстве, но в любой момент может перейти в открыто кровавую форму. Наши люди если это не осознают, то, по крайней мере, ощущают. И, соответственно, морально готовятся.

Источник – http://nsn.fm/

Авторские новости 28.12.2018

Источник: vassermans.ru

Метки: мировоззрение
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2 коммент.»

  • 5313 4538
    Леонид Петрович Плотников 2 января 2019 в 14:16 Ссылка Пометить
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    Согласен по существу: “А зачем нам такое Правительство?”. Правительство обслуживает интересы чужого дяди, на граждан России – наплевать! А нам это надо?

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  • 3114 1380
    XAPOH 2 января 2019 в 15:55 Ссылка Пометить
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    Согласен с Анатолием! Сейчас идёт экономическая война РФянского правительства со своим народом, которая в любой момент может перерасти в кровавую бойню!

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