Юрий Куклачёв для учителей и родителей

Практический семинар для учителей и родителей от Народного учителя России, профессора Юрия Куклачёва пройдёт 11 января в Москве, Щёлковский проезд, дом 13, в 18:00.



Семинар проводится БЕСПЛАТНО. Регистрация на семинар ОБЯЗАТЕЛЬНА (количество мест в помещении ограничено). Запись по телефону 8-977-920-97-95.

На семинар приходить БЕЗ детей! Кошек не будет. Разговор и занятия только со взрослыми.



Тема семинара: Учимся понимать и чувствовать себя и наших детей. Секреты пробуждения эмоционально-чувственной и волевой сферы ребёнка.



Программа и описание семинара:

- каждый учитель должен научиться влюблять в себя детей и знать, как овладевать вниманием мальчиков и девочек во время занятий.

- каждому педагогу необходимо понимать и чувствовать мир ребёнка, но для этого необходимо научиться понимать и чувствовать свой собственный мир.

- роль импровизации в учебном и воспитательном процессе. Как вызывать интерес у детей к уроку.

- живая работа с аудиторией (ответы на вопросы, представление различных практик и подходов в работе с детьми и с самим собой).

- свободное общение о том, как реально улучшить ситуацию в сфере образования и воспитания детей.



Юрий Куклачёв совершил открытие, которое удивило весь мир. Он нашел возможность выступать с кошками. Ранее знатоки считали, что это невозможно. Оказывается, он не дрессирует кошек, а воспитывает. И этот прием он перенёс на троих своих детей. Посвятив более 50 лет своей жизни работе с детьми как профессиональный артист, Юрий Куклачёв приобрёл уникальный педагогический опыт, позволяющий выявлять и раскрывать в детях их таланты и творческий потенциал.



Уже более 10 лет Юрий Куклачёв на практике реализует разработанный им образовательный проект «Школа доброты», который включает два основных направления:



1. Практические семинары для учителей, воспитателей и родителей. Всем понятно, что с детьми должны работать психически здоровые и уравновешенные люди. Однако, в современных условиях учителя и родители испытывают колоссальное давление внешней среды на их духовное, душевное и чувственное состояние. Как правило, не каждый может справиться с этим, а это не лучшим образом отражается на детях.

На семинарах взрослым даётся комплекс практических упражнений, с помощью которых родители и учителя овладевают навыками и способностями чувствовать детей, более чутко понимать их потребности, мотивировать их активность на постановку и достижение жизненных целей. Кроме того, педагогам и родителям предлагаются практики, позволяющие эффективно управлять своим эмоционально-чувственным состоянием, настраиваться на работу с детьми, преодолевать стрессы.



2. Уроки доброты и самопознания для детей.

Источник: www.youtube.com