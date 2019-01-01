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Валерий Коровин: Ещё один шанс от Каддафи…

19:12. 1 января 2019 Просмотров - 210 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: izborsk-club.ru
Трагедия Ливии разворачивалась у нас на глазах, не без нашего отрицательного участия, пусть и при другом президенте, а значит, лежит и на нас тоже тяжёлым моральным грузом. Обращение от прямого наследника Каддафи — хороший шанс всё исправить. Произнеся это, мы тут же услышим голоса (уже слышим, как слышали и раньше): «Нельзя ни в коем случае, ведь мы испортим отношения с Западом». Но если тогда это ещё могло затронуть струны сердца особо чувствительных натур, стенающих о благом Западе, то сегодня (после Крыма, санкций, непрерывных скрипалей и иных провокаций со стороны Запада) всхлипывать о каких-то там отношениях с ним было бы как минимум странно.

Не исключено, что участие России во внутренней стабилизации ситуации в Ливии принесёт нам какое-то количество проблем. Но активная внешнеполитическая позиция в принципе подразумевает наличие проблем, в чём мы убедились в результате российской операции в Сирии. Ибо если мы не хотим проблем, тогда надо полностью устраниться из международной политики и перестать вообще каким-либо образом декларировать свои внешнеполитические интересы. Тогда у нас, наверное, проблем станет меньше. А когда у нас вместо большого континентального государства будет компактное, маленькое удельное княжество, наши проблемы станут совсем маленькими и такими же удельными.

Исходить из того, что нужно избежать проблем с Западом любой ценой, — это позиция слабого, уклоняющегося от любой активной позиции субъекта, которому недолго осталось существовать. Именно ради сохранения своего существования в качестве крупного мирового игрока России и нужно активно включаться в ситуацию с Ливией. Да, вмешательство во внутреннюю политику другого государства, да формирование новой структуры ливийской власти в соответствии с нашим видением. Но кого нам там стесняться? Запад, США, НАТО, разбомбивших мирную, процветающую страну с беспрецедентными социальными гарантиями и высоким уровнем жизни, стоявшую стеной на пути бесконечных миграционных волн, смывающих ныне Европу?

Вмешательство во внутренние дела других государств, влияние на их внутриполитические процессы — это удел сильного. Это проявление активной внешней политики, формирование глобальной безопасности на дальних подступах. Так всегда действуют сильные государства, всегда и везде. Так действовал и СССР, и романовская Российская империя, предотвращая конфликты ещё до их начала и упреждая возможные удары по нашему государству на дальних подступах.

О вероломстве и беспринципности (на грани фола) Запада, влезающего во все, даже самые грязные дыры, тут вообще помолчим. Наши «партнёры» действуют повсюду как у себя дома, ничего не смущаясь.

Здесь, в первую очередь, важен мотив. Запад влез на Ближний Восток со своей демократией и вверг некогда относительно стабильное пространство в абсолютный хаос. Всё потому, что демократия — она только для демократов. Нужно быть частью Запада, присягнуть его цивилизационным ценностям и подходам, чтобы ощутить на себе всю прелесть демократии, являющейся исключительным опытом самого Запада. Во всех остальных пространствах, регионах планеты, государствах и обществах за пределами этого маленького пятачка Западной Европы, США и нескольких колоний демократия не работает, потому что там нет демократов — носителей западной системы ценностей — либо их настолько мало, что под лупой не разглядишь.

Если же попытаться насадить демократию силой, как Запад испробовал уже везде, это заканчивается лишь разрушением существующих моделей, хаосом, стагнацией и социальной деградацией. Ещё в 1982 году немецкий этносоциолог Георг Эльверт в своей работе Entwicklungshilfe und ihre Folgen убедительно доказал: «Внедрение западных социально-экономических моделей в незападные общества лишь усугубляет картину и несёт с собой разрушительные последствия», приводя, как правило, к «искусственной провокации межэтнических отношений». Что и произошло в Ливии. Поэтому для устранения последствий уже наделанного Западом следует обратиться не к Западу. Что и сделал Саиф аль-Ислам Каддафи.

Как заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, через которого и был установлен контакт Каддафи-младшего с российской стороной, Ливия — «общество трайбалистское, т. е. большое значение имеет позиция разных племён». И это главный аргумент в пользу того, что западная модель государства-нации с республиканской формой правления, предусматривающей наличие гомогенного гражданского общества атомарных индивидуумов в качестве базы, там точно никогда работать не будет.

Некая пародия на национальное государство там была реализована при Муаммаре Каддафи — и то только поначалу, на волне т. н. национально-освободительного движения. Но держалась она исключительно на режиме «чрезвычайного положения», постепенно трансформируясь в Джамахирию, то есть двигаясь от государства модерна западного образца к традиционному государству. Это ключевой момент: включаясь в ливийскую ситуацию и делая ставку на конкретную фигуру, не стоит идти по тем же граблям, по которым бравым шагом прошагали натовские вояки, лишь разрушив то, что уже было, но ни к какой «демократии» так и не приблизившись.

Ливия — это сложное с точки зрения этнического многообразия пространство, и здесь типовые модели модерна не будут работать никогда. Единственно возможная форма — это традиционное государство, представляющее собой стратегическое единство многообразия, где основным социальным субъектом является не атомарный индивид (т. н. гражданин), а коллективная органическая общность — этнос или племя, религиозная община.

Такая традиционная модель государственности может быть восстановлена только Россией, которая сама является фактически традиционным государством-империей. Этого никогда не примут и не поймут западные стратеги. Поэтому-то Каддафи-младший и обращается именно к России. Никакого мира в присутствии Запада там не будет. Никогда.

Принимая решение о включении в ливийскую ситуацию, не стоит, впрочем, забывать и про моральный аспект. Да, мы совершили ошибку, да проявили слабость, наивность, недальновидность (как ни назови), поддержав резолюцию Совбеза ООН № 1973. Но тогда у нас ещё были иллюзии относительно Запада. Тогда мы были не так сильны и не столь уверенны в себе. Тогда у нас не было сирийского опыта, как не было и Крыма, в конце концов.

Сегодня же без иллюзий. Запад никакой нам не «партнёр» и быть таковым не может. По определению. Ливия — ещё один потенциальный стратегический плацдарм на Средиземном море, а фактор российского присутствия там, во-первых, стабилизирует регион в целом, повысив его безопасность, а во-вторых, создаст надёжный заслон от агрессии против России на дальних подступах, что является важнейшим элементом обеспечения нашей безопасности. Один раз мы уже просчитались, поверили и тем самым предали Муаммара Каддафи. Сегодня у нас есть ещё один шанс от Каддафи искупить свою вину за предательство. Невольное, неосторожное… Возможно. Но мы ещё можем всё исправить. Если хватит политической воли и решимости.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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