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О терминах классической политики

12:18. 1 января 2019 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:

Республика, демократия, деспотия – что это?

Сейчас всюду и всеми употребляются как привычные и, как кажется, всем понятные слова: республика, демократия, сенат и сенатор, олигарх и олигархия, аристократ и аристократия, консул, трибун, остракизм… Каков смысл этих слов? Каково их подлинное значение? Рассказывает исследователь Античности Алексей Беляков.

Тысячелетние легенды, которые до сих пор распространяют своё влияние на страны и континенты, в книге:

Древние легенды и мифы народов мира. О лунном хранителе бессмертия, Бондаренко Владимир Григорьевич

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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