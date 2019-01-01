О терминах классической политики

Концептуал СМИ Республика, демократия, деспотия – что это?

Сейчас всюду и всеми употребляются как привычные и, как кажется, всем понятные слова: республика, демократия, сенат и сенатор, олигарх и олигархия, аристократ и аристократия, консул, трибун, остракизм… Каков смысл этих слов? Каково их подлинное значение? Рассказывает исследователь Античности Алексей Беляков.



Тысячелетние легенды, которые до сих пор распространяют своё влияние на страны и континенты, в книге:



Древние легенды и мифы народов мира. О лунном хранителе бессмертия, Бондаренко Владимир Григорьевич

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