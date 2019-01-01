Музыка, которую знают все. 10 фактов из истории Государственного гимна СССР

3. В 1943 году в Советском Союзе было объявлен конкурс на создание нового гимна страны, который должен был отвечать реалиям времени. Главой правительственной комиссии по создании гимна был назначен Климент Ворошилов. Каждому композитору за участие в конкурсе выплачивалась премия 100 тысяч рублей, плюс дополнительно 4 тысячи за каждый вариант. В открытом конкурсе приняло участие 170 композиторов, которые представили 223 варианта гимна. Поэтов, представивших свои произведения, было значительно меньше, всего 19 человек.

4. Среди участников конкурса на создание гимна СССР была песня «Да здравствует наша держава!» Это произведение было написано поэтом Александром Шиловым и композитором Борисом Александровым в 1942 году под впечатлением от разгрома гитлеровцев под Москвой. Борис Александров — родной сын Александра Александрова, в итоге стал музыкой нового гимна. Но и музыка его сына тоже в итоге стала гимном — в 2000 году произведение Бориса Александрова было утверждено в качестве гимна Приднестровской Молдавской республики.

5. В ноябре 1943 года из всех вариантов музыки к гимну комиссия выбрала музыку композитора Александра Александрова, созданную на основе мелодии другого его произведения — «Гимн партии большевиков». Текст к музыке написали Сергей Михалков и Габриэль Уреклянц, известный под псевдонимом Эль-Регистан. Третьим соавтором текста гимна можно считать Иосифа Сталина, который лично вносил поправки. Окончательный вариант был утвержден 14 декабря 1943 года постановлением Политбюро ЦК ВКП(б).

6. Впервые новый гимн Советского Союза прозвучал в ночь на 1 января 1944 года в редакции для хора и симфонического оркестра Сергея Василенко. Однако высшее руководство страны осталось не в восторге от такой трактовки, поэтому была выполнена вторая редакция оркестровки, автором которой стал Дмитрий Рогаль-Левицкий. В этом варианте гимн впервые прозвучал по радио в ночь с 17 на 18 апреля 1944 года.

7. Гимн Михалкова, Эль-Регистана и Александрова поначалу пришелся по душе далеко не всем. Работу поэтов коллеги называли «жалкой», а у композитора даже пытались найти следы плагиата. Со временем, однако, страсти улеглись. Но после смерти Иосифа Сталина новое руководство в лице Никиты Хрущева, решило отказаться от версии текста 1944 года. Прежде всего не устраивало, что Сталин упоминается в гимне. В результате на протяжении более 20 лет гимн исполнялся вообще без слов.

8. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 мая 1977 года была утверждена новая версия текста гимна Советского Союза, автором которой стал Сергей Михалков. Из нее были исключены упоминания о Сталине, армии и еще некоторых моментах, и добавлены слова о партии и коммунизме. В таком виде гимн СССР просуществовал до 26 декабря 1991 года, когда он был в последний раз исполнен официально.

9. В 1990 году гимном РСФСР была выбрана мелодия, созданная на основе незавершённого произведения Михаила Глинки, и известная под названием «Патриотическая песня». После распада СССР «Патриотическая песня» стала гимном Российской Федерации. При этом попытки создать для него текст завершились неудачей — ни один из предлагавшихся вариантов не находил широкого одобрения.

10. В 2000 году президент России Владимир Путин выступил с идеей вернуться к музыке Александра Александрова. Новый вариант текста было предложено написать автору слов советского гимна Сергею Михалкову. В декабре 2000 года музыка советского гимна и новые слова были утверждены Федеральным конституционным законом «О Государственном гимне Российской Федерации». В ночь на 1 января 2001 года новый старый гимн впервые прозвучал по телевидению.