Музыка, которую знают все. 10 фактов из истории Государственного гимна СССР
Источник: www.aif.ru
В ночь на 1 января 1944 года по радио впервые прозвучал новый государственный гимн СССР.
1. Первым неофициальным отечественным гимном в конце XVIII века стал «Гром победы, раздавайся!», написанный поэтом Гавриилом Державиным и композитором Осипом Козловским. Первым официально утвержденным гимном в 1816 году стала «Молитва русских», слова которой были написаны Василием Жуковским. При этом музыкой стал напев британского гимна «Боже, храни короля». Лишь в 1833 году официальным гимном Российской империи стал гимн «Боже, Царя храни!», со словами Жуковского и музыкой композитора Алексея Львова. Государственный гимн СССР, впервые прозвучавший в 1944 году, был пятой или шестой по счету, если учитывать произведение Державина, главной песней нашей страны.
2. Предшественником советского гимна, написанного Сергеем Михалковым и Эль-Регистаном, являлся «Интернационал». Произведение французского поэта-анархиста Эжена Потье и композитора Пьера Дегейтера было сначала гимном РСФСР, Дальневосточной республики, Белорусской и Украинской ССР, а в 1922 году стало гимном Советского Союза. Кроме того, в 1930-х годах «Интернационал» был гимном Китайской Советской республики. Автор музыки «Интернационала» Пьер Дегейтер в 1928 году удостоился пожизненной пенсии от Совета Народных комиссаров СССР.
Источник: nstarikov.ru