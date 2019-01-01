Главная » История, Политика, Творчество

Музыка, которую знают все. 10 фактов из истории Государственного гимна СССР

20:21. 1 января 2019 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: www.aif.ru
В ночь на 1 января 1944 года по радио впервые прозвучал новый государственный гимн СССР.

1. Первым неофициальным отечественным гимном в конце XVIII века стал «Гром победы, раздавайся!», написанный поэтом Гавриилом Державиным и композитором Осипом Козловским. Первым официально утвержденным гимном в 1816 году стала «Молитва русских», слова которой были написаны Василием Жуковским. При этом музыкой стал напев британского гимна «Боже, храни короля». Лишь в 1833 году официальным гимном Российской империи стал гимн «Боже, Царя храни!», со словами Жуковского и музыкой композитора Алексея Львова. Государственный гимн СССР, впервые прозвучавший в 1944 году, был пятой или шестой по счету, если учитывать произведение Державина, главной песней нашей страны.

2. Предшественником советского гимна, написанного Сергеем Михалковым и Эль-Регистаном, являлся «Интернационал». Произведение французского поэта-анархиста Эжена Потье и композитора Пьера Дегейтера было сначала гимном РСФСР, Дальневосточной республики, Белорусской и Украинской ССР, а в 1922 году стало гимном Советского Союза. Кроме того, в 1930-х годах «Интернационал» был гимном Китайской Советской республики. Автор музыки «Интернационала» Пьер Дегейтер в 1928 году удостоился пожизненной пенсии от Совета Народных комиссаров СССР.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
На смерть поэта. История двух дуэлей
...в одноименном стихотворении. Пишет «Историю Пугачевского бунта», работает с...музыкой, певцами и проч. Вдруг в среду гондол влетает ялик, на котором... году. Вот какие факты приводит в своем исследовании..., которые знают голую правду. Я заверяю тебя, что все это...
Новости Украины и Новороссии 06 февраля 2018
... республики. «Указанные факты наращивания сил и ...заробитчан. «Если вспоминать историю 100, 200 лет назад...наполнена музыкой и неугасаемым патриотическим оптимизмом, который продолжает ... Минобороны сидят «толстопузики», которые «знают все лучше всех». «Вам ...
АНЕНЭРБЕ. Тёмная Тайна Третьего Рейха
...но это я создал ему музыку», – скажет Эккарт на... военное кладбище, на котором все покойники имели треугольное отверстие...называемые Зрячие – только они знают, кто стоит во главе ...объясняется стремление скрыть некоторые факты истории Третьего рейха. Насколько ...
Книги старины глубокой – подделка! Доказательство и обоснование
... приходило вдохновение, писал музыку даже на столовых салфетках... приведу современный пример. Все знают, что раньше мужчины брились..., на которых и была построена подложная история. Остромирово ... 1). Требовалось скрыть факт недавнего единства всемирной культуры...
Фальшивая древность Японии современного образца, или как "порвало" остров Йапан в 17-м веке.
...сомнений в истинности факта, Герард Меркатор, ... к официальной науке истории, которая оплачивается из нашего... деле, искусстве, музыке, строительстве, ткацком деле..., они не знают своей собственной культуры...быдловчане "выгрызли" все богатства недр, принадлежащее...
Неразгаданные тайны Николы Тесла
...восемь языков, разбирался в музыке и философии. Это был ... самим ученым. Любопытный факт: вся документация и инженерные... тоже сбылось. Или история "Титаника", которая всем известна. Тесла ...(А чем закончился эксперимент - знают все: члены команды или погибли,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>