Главная » Видео, Мировоззрение, Образование

Кружок диалектики (2018-2019). 06. «Тотальность моментов суждения». М.В.Попов.

10:06. 1 января 2019 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:

25 декабря 2018 г. под руководством доктора философских наук профессора Михаила Васильевича Попова состоялось шестое в 2018-2019 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме “Тотальность моментов суждения”. Показано, что целым является не только суждение, но и субъект, и предикат.

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…
___

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ О БУДУЩЕМ РОССИИ.
Прорицатели, ясновидцы и астрологи о будущем России 1. Предсказания 1996 года ясновидящей Валерии Кольцовой "К 2009 году созреет мощный Мировой Экономический Кризис -  этот кризис потрясёт Америку сильнее, чем Великая Депрессия,  доллар обесценится и ...
Путина сожрёт его собственный монстр
... только на Путина. Ждет подходящий момент. Хватка у него мертвая. Уже...
Азбука русских изобретений
Тысячи и тысячи изобретений и открытий, украденных в России диким Западом иногда вместе с их авторами, сейчас преподносятся всем нам, как неоспоримое доказательство того, что дикая западная цивилизация хоть чуть-чуть разумна... Азбука русских изобретений ...
Предсказания и пророчества о будущем России
11.02.2010 12:14 Интересная  информация  к  размышлению: Пророчества  провидца  14-го  века  Василия  Немчина В  20-м  веке,  когда  будет  шесть  раз  по  15  лет  (С  1990 года)  Русью  станут  править  бесы,  прячущиеся  под  другими  стягами,  но  ...
Алгоритмы открытий. Часть 5
...-то есть». И вот наступает момент, когда та же среда говорит...
ОТКАЗ ОТ ОФОРМЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ - не так это просто, но знать надо.
... и запрашивающей системы. На данный момент устройство устанавливают в основном животным...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>