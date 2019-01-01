Кружок диалектики (2018-2019). 06. «Тотальность моментов суждения». М.В.Попов.

25 декабря 2018 г. под руководством доктора философских наук профессора Михаила Васильевича Попова состоялось шестое в 2018-2019 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме “Тотальность моментов суждения”. Показано, что целым является не только суждение, но и субъект, и предикат.



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Источник: www.youtube.com