20 прекрасных советских новогодних мультфильмов

1.Дед Мороз подготовил лесным зверятам подарки на Новый год, но злой серый волк и черная ворона придумали коварный план, как украсть и подарки, и зайчат. Что же будет делать Дед Мороз и как он спасет зайчат?Этот мультфильм снят по мотивам сказки Гофмана и балета Чайковского, а расскажет он историю о принце, заколдованном злой колдуньей…Продолжение одного из самых любимых мультфильмов детства, в котором Шарик и Матроскин очень сильно поссорились…С приходом зимы медвежонок захотел съесть всё кругом, чтобы зимняя красота была всегда с ним рядом — в его животе. Однако, объевшись снежинками, он заболевает и всю зиму бредит, что он снежинка. На выручку приходит его верный друг — ежик.Добрый мультфильм о том, как дети решили показать Деду Морозу бабочек, зеленую траву, цветочки, словом, лето.Перед Дедом Морозом стоит непростая задача — ему необходимо найти елку с золотыми шишками для деток. Нашел дед елку, а тут Леший не хочет отдавать елку просто так…Потрясающий мультфильм о приключениях кузнеца Вакулы, который пообещал своей возлюбленной Оксане привезти черевички от самой царицы.Одним холодным январским вечером злая мачеха выгоняет свою падчерицу из дома, чтобы та набрала корзину подснежников, дабы угодить капризной и не очень умной принцессе. У падчерицы нет выхода, и она отправляется в лес…Эту сказку помнят все. Ее герои — Кай, Герда и даже Снежная королева — стали каждому очень близки…Этот мультик — замечательная история нарисованного человечка, который в компании зверят готовится отмечать Новый год, а заодно показывает, как на самом деле делаются мультфильмы.Чудище-Снежище — существо, которое бережет и стережет лес, но ему никак не дают уснуть птицы, звери и дети, которые приехали в лес за елкой. Только маленькая девочка сумела подружиться со Снежищем.Хитрый, ленивый, жадный мужик — главный герой мультика. Жена отправляет его в лес за елкой, но в сказочном лесу мужика поджидает множество чудес и, запутавшись в них, он возвращается домой ни с чем.Дети под самый Новый год остались без елки и решили попросить ее у Дедушки Мороза, а для этого они слепили Снеговика, который должен отнести письмо с их желанием Деду Морозу.Дед Мороз спешит доставить подарки детям, но теряет по дороге несколько подарков. Игрушки сами возвращаются к Снегурочке, но успеет ли она привезти их вовремя?Это добрая история о том, как мальчик хотел доставить папе елку на Новый год.Умка — любознательный белый медвежонок, который сдружился с мальчиком-ненцем. Но люди уходят из тех мест, где живет Умка, и наш герой решает найти своего друга.Это история о мальчике и его собаке, которые принесли из леса елку и начали ее наряжать к Новому году. Собачка разбила одну игрушку и мальчик, разозлившись, выгнал ее на мороз, а собачка обиделась и ушла далеко в лес.Герои фильма — Медвежонок и маленький Морозец — выпускают на волю добрый новогодний ветер, разносящий по всему свету елочные игрушки.Были у бабушки две внучки — одна ленивая, а другая работящая. Когда они попали к Морозу Ивановичу, он приказал им обед сварить, пол подмести, рубаху зашить и наградил внучек по их заслугам…О том, как отношения детишек, которые придумали карнавальный костюм слона, чуть не испортила ссора.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com