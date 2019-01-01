20 прекрасных советских новогодних мультфильмов
12:23. 1 января 2019 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Волшебная подборка 20 советских мультфильмов, которые знакомы каждому из нас с детства.
1. Дед Мороз и серый волк
Дед Мороз подготовил лесным зверятам подарки на Новый год, но злой серый волк и черная ворона придумали коварный план, как украсть и подарки, и зайчат. Что же будет делать Дед Мороз и как он спасет зайчат?
2. Щелкунчик
Этот мультфильм снят по мотивам сказки Гофмана и балета Чайковского, а расскажет он историю о принце, заколдованном злой колдуньей…
3. Зима в Простоквашино
Продолжение одного из самых любимых мультфильмов детства, в котором Шарик и Матроскин очень сильно поссорились…
4. Зимняя сказка
С приходом зимы медвежонок захотел съесть всё кругом, чтобы зимняя красота была всегда с ним рядом — в его животе. Однако, объевшись снежинками, он заболевает и всю зиму бредит, что он снежинка. На выручку приходит его верный друг — ежик.
5. Дед Мороз и лето
Добрый мультфильм о том, как дети решили показать Деду Морозу бабочек, зеленую траву, цветочки, словом, лето.
6. Новогодняя ночь
Перед Дедом Морозом стоит непростая задача — ему необходимо найти елку с золотыми шишками для деток. Нашел дед елку, а тут Леший не хочет отдавать елку просто так…
7. Ночь перед Рождеством
Потрясающий мультфильм о приключениях кузнеца Вакулы, который пообещал своей возлюбленной Оксане привезти черевички от самой царицы.
8. Двенадцать месяцев
Одним холодным январским вечером злая мачеха выгоняет свою падчерицу из дома, чтобы та набрала корзину подснежников, дабы угодить капризной и не очень умной принцессе. У падчерицы нет выхода, и она отправляется в лес…
9. Снежная королева
Эту сказку помнят все. Ее герои — Кай, Герда и даже Снежная королева — стали каждому очень близки…
10. В лесу родилась елочка
Этот мультик — замечательная история нарисованного человечка, который в компании зверят готовится отмечать Новый год, а заодно показывает, как на самом деле делаются мультфильмы.
11. Новогодняя сказка
Чудище-Снежище — существо, которое бережет и стережет лес, но ему никак не дают уснуть птицы, звери и дети, которые приехали в лес за елкой. Только маленькая девочка сумела подружиться со Снежищем.
12. Падал прошлогодний снег
Хитрый, ленивый, жадный мужик — главный герой мультика. Жена отправляет его в лес за елкой, но в сказочном лесу мужика поджидает множество чудес и, запутавшись в них, он возвращается домой ни с чем.
13. Снеговик-почтовик
Дети под самый Новый год остались без елки и решили попросить ее у Дедушки Мороза, а для этого они слепили Снеговика, который должен отнести письмо с их желанием Деду Морозу.
14. Когда зажигаются елки
Дед Мороз спешит доставить подарки детям, но теряет по дороге несколько подарков. Игрушки сами возвращаются к Снегурочке, но успеет ли она привезти их вовремя?
15. Новогоднее путешествие
Это добрая история о том, как мальчик хотел доставить папе елку на Новый год.
16. Умка
Умка — любознательный белый медвежонок, который сдружился с мальчиком-ненцем. Но люди уходят из тех мест, где живет Умка, и наш герой решает найти своего друга.
17. Тимошкина елка
Это история о мальчике и его собаке, которые принесли из леса елку и начали ее наряжать к Новому году. Собачка разбила одну игрушку и мальчик, разозлившись, выгнал ее на мороз, а собачка обиделась и ушла далеко в лес.
18. Новогодний ветер
Герои фильма — Медвежонок и маленький Морозец — выпускают на волю добрый новогодний ветер, разносящий по всему свету елочные игрушки.
19. Мороз Иванович
Были у бабушки две внучки — одна ленивая, а другая работящая. Когда они попали к Морозу Ивановичу, он приказал им обед сварить, пол подмести, рубаху зашить и наградил внучек по их заслугам…
20. Желтый слон
О том, как отношения детишек, которые придумали карнавальный костюм слона, чуть не испортила ссора.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com