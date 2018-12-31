Владимир Путин выступил с новогодним обращением

Вот и настал долгожданный 2019 год. По традиции за несколько мгновений до боя курантов вся страна прильнула к экранам телевизоров, чтобы выслушать обращение президента РФ Владимира Путина, в которой он подвел итоги года.

По словам главы государства, за минувший год наша страна добилась серьезных успехов, как во внешней, так и внутренней политике. В частности, одним из главных достижений можно назвать введение и эксплуатацию Крымского моста, который, к слову, является самым протяженным в Европе.

Еще одним не менее значимым событием стал Чемпионат мира по футболу, который по всем параметрам был признан лучшим за всю историю проведения мундиалей, что не раз подтвердил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Также нельзя не упомянуть об успехах военно-промышленного комплекса, который впечатлил все западное пространство созданием гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» и другими видами вооружения.

В общем, достижений в 2018 году было много, однако в 2019 Россия обязательно добьется новых, еще более величественных свершений. С новым годом, друзья!