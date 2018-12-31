Видеоблог №172: Об итогах 2018 года и не только

В очередном выпуске моего видеоблога мы с коллегами решили подвести некоторые итоги уходящего года. Задать вопросы, на которые нам всем хочется увидеть ответы в наступающем 2019 году.

00:10 — Заканчивается 2018 год. С каким настроением вы, Николай Викторович, подошли к этим новогодним праздникам?

10:05 — В преддверии Нового года всегда хочется спросить, каким он будет, что случиться в 2019 году. Что вы можете сказать по этому поводу?

25:30 — Мы знаем, что в середине января 2019 года вы собираетесь в Донецк. Какова цель этой поездки?

26:55 — В 2019 году в Санкт-Петербурге пройдут муниципальные выборы, планирует ли движение Патриоты Великого Отечества в них принимать участие?

29:00 — На этой неделе в Санкт-Петербурге из-за задержки зарплаты вышли на забастовку рабочие Метростроя, при этом темпы строительства метро значительно ниже, чем при СССР, как вы это прокомментируете?

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Источник: nstarikov.ru