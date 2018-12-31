Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 31 декабря 2018
- 17:44 США решили замедлить вывод войск из Сирии.
- 16:42 Для Асада время дипломатической изоляции уходит в прошлое, — Washington Post.
- 10:19 Циничный и удручающий конец.
США решили замедлить вывод войск из Сирии
Президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод американских войск из Сирии, сделав это «по-умному».
Об этом заявил сенатор Линдси Грэм после встречи с лидером США, передает Washington Examiner.
«После обсуждений с президентом и Данфордом (глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд — ред.) я никогда не чувствовал себя лучше касательно того, куда мы движемся», — заявил Грэм.
Сенатор отметил, что паузу решили взять, чтобы выбрать наилучшие способы достижения целей.
«Я думаю, что мы замедлим этот процесс по-умному. Мы взяли сейчас паузу, чтобы оценить, каким способом лучше достичь цели президента», — сказал он.
По словам Грэма, сейчас нужно сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации между сирийскими курдами и Турцией и помешать Ирану выиграть от сложившейся ситуации.
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Для Асада время дипломатической изоляции уходит в прошлое, — Washington Post
Сирийский лидер Башар Асад ранее был дипломатическим изгоем, но теперь бывшие противники из числа арабских государств восстанавливают связи, пишет американское издание The Washington Post.
В 2011 году после начала гражданской войны в Сирии Дамаск оказался в дипломатической изоляции со стороны ряда зарубежных стран. Многие из них закрыли свои посольства или отозвали послов из соображений безопасности, однако некоторые дали понять, что таким образом они демонстрируют своё осуждение деятельности сирийского президента Башара Асада и его правительства.
Однако после семи лет войны Асад остаётся у власти. Сирийское правительство при решительной поддержке своих российских и иранских союзников сумело восстановить контроль над значительной частью территории страны, поставив повстанцев на грань полного поражения.
Теперь, похоже, закрытые посольства в сирийской столице могут открыться вновь, поскольку дипломатическая изоляция Асада начинает ослабевать, говорится в статье.
В четверг над комплексом зданий в центре Дамаска был поднят флаг Объединённых Арабских Эмиратов, поскольку временный поверенный в делах ОАЭ Абдул-Хаким Наими официально открыл в стране дипломатическое представительство. В заявлении министерства иностранных дел говорится, что «этот шаг подчёркивает стремление правительства ОАЭ вернуть отношения между двумя братскими странами в нормальное русло».
На следующий день МИД Бахрейна объявил, что в Сирии «в его посольстве продолжается работа», и это несмотря на то, что начиная с 2011 года там нет посла.
Данные шаги весьма примечательны, указывает издание.
В частности, ОАЭ были активным сторонником сирийских оппозиционных группировок, ключевым союзником Саудовской Аравии и некогда одним из самых ярых критиков правительства Асада на Ближнем Востоке. Как ОАЭ, так и Бахрейн являются членами Лиги арабских государств — региональной организации, приостановившей членство Сирии в 2011 году. Многие сейчас думают, что данное решение будет отменено и членство Сирии будет восстановлено, и это лишь вопрос времени.
Помимо официальной работы в посольствах, были и другие сигналы о том, что Дамаск реинтегрируется в региональное сообщество. Так, например, в начале этого года была спокойно открыта граница между Сирией и Иорданией.
Эти шаги арабских стран, по-видимому, представляют собой признание вероятной победы сирийского режима над силами, восставшими против Асада ещё в 2011 году. В настоящее время правительство контролирует все крупные города Сирии и примерно две трети её территории.
На прошлой неделе президент Трамп объявил, что американские войска скоро покинут страну, фактически усилив влияние других региональных держав, таких как Иран, Турция и Россия.
Неясно, последуют ли этому примеру крупные западные страны, пишет The Washington Post. Единственной страной ЕС, которая в настоящее время имеет посольство в Сирии, является Чешская Республика.
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Циничный и удручающий конец
Об итогах года в Сирии.
Сначала знатная истерика в Times по поводу происходящего в Сирии как символ непрекращающейся зрады в рядах антиасадовской коалиции.
Последствия опрометчивого заявления президента Трампа о выводе всех двух тысяч американских военных из Сирии теперь можно увидеть и на месте событий. Вчера Турция, которая жаждала убрать все курдские силы от своих южных границ, послала танки в район Манбиджа — города стратегического значения в северной Сирии, который был базой американских войск, а сейчас контролируется сирийскими демократическими силами, в основном состоящими из курдских отрядов народной самообороны. В ответ курды обратились к Дамаску с просьбой защитить их, вновь заняв город. Сирийская армия пришла в пригороды впервые за шесть лет.
Кажется, конфликту в Сирии пришел конец. Причем, конец циничный и удручающий, в результате которого президент Асад продолжит безжалостно управлять почти всей страной при помощи своих российских и иранских союзников, твердо намеренных помочь ему провести «зачистку». Турция, больше не опасаясь столкновения со своими союзниками по НАТО американцами, похоже, собирается нанести мощный удар по курдским ополченцам, ведущим борьбу против террористов «Исламского государства» (также ИГИЛ, организация запрещена в России — прим. перев.). Брошенные своими американскими союзниками, курды вновь подчинились диктату правительства Асада и подвергаются натиску мстительного президента Эрдогана, который связывает отряды народного ополчения с Рабочей партией Курдистана и клеймит их всех как террористов.
Кроме того, сильно проиграл от этой ситуации Запад. Когда американские силы будут выведены, а это произойдет в ближайшее время, напоминать о международной коалиции, призванной бороться с ИГИЛ, останутся лишь британские и французские войска. Теперь они не будут играть никакой роли в стабилизации Сирии. Их отодвинули на периферию, и они неспособны ни защитить своих курдских союзников, ни сдерживать наступление Турции, ни представлять собой какой-то военный противовес российским и иранским военным, поддерживающим Асада. Несмотря на все протесты министерства обороны, заявляющего, что британские войска будут продолжать играть роль в закреплении побед над ИГИЛ, скорее всего, их скоро будут потихоньку выводить.
Россияне же, в частности, получили все, что хотели: постоянное присутствие в Сирии, сирийского лидера, полностью зависящего от их поддержки, а также расположение ближневосточных держав и политических игроков, признающих главенствующую роль России в регионе. Президенту Путину больше не нужно волноваться по поводу потенциального столкновения с западными силами: скоро они все уйдут. Его пилотам больше не нужно координировать свои бомбардировки с американскими истребителями: американцы в течение некоторого времени не будут летать над регионом. Ирану тоже не надо больше беспокоиться в связи с давлением международной общественности, требующей вывести оттуда его войска (хотя многие иранцы хотели бы, чтобы те вернулись домой). По иронии судьбы, решение Трампа оказалось на руку Тегерану.
У Турции сейчас ключевая позиция. Эрдоган располагает силами, чтобы решительно «очистить» свои приграничные регионы от курдских «террористов», что будет полезно для политического рейтинга в преддверии местных выборов в Турции в марте. Но, вступая в Манбидж, он рискует напрямую столкнуться с правительством Асада и как один из трех участников мирных переговоров в Астане будет остерегаться любой военной конфронтации с сирийской армией и ее российскими покровителями. Зато больше не нужно беспокоиться о том, что США будут против всего этого: Трамп снял с себя всякую ответственность за сирийскую войну.
Чтобы обеспечить удовлетворительное распределение добычи, турецкая делегация прибывает сегодня в Москву после того, как Россия предложила Турции выступить посредником между Дамаском и сирийскими курдами на северо-востоке. Сделку заключат, курдов снова предадут, а Асад, разрушив свою страну, вновь готов взять бразды правления руинами. Кто потерял Сирию? Вот о чем сейчас может поразмышлять Дональд Трамп.
https://inosmi.ru/politic/20181229/244336409.html – цинк
PS. Интересно, какого конца они ожидали, ведь то, что Асад никуда не уйдет, стало понятно даже самым недалеким еще в 2017 году, а упорствующих в своем заблуждении настигло пресловутое "проклятье Асада".
Истерика настолько сильна, что они даже не могут скрыть разочарование тем фактом, что война завершается совсем не так, как им того хотелось бы.
И достаточно забавно, что они пытаются свалить проигрыш Сирийской войны (а Британия там была одной из сторон, причем она оказалась на стороне проигравших) на Трампа, хотя решающая битва Сирийской войны за Алеппо состоялась еще при Обаме. При Трампе лишь последовательно рухнули многолетние анклавы в центральной и западной Сирии и был разгромлен Халифат. Теперь же претензии предъявляют не тем, кто в 2011 году начал кампанию за свержение Башара Асада, не тем, кто много лет поддерживал усилия ЦРУ и Пентагона по снабжению террористических группировок в Сирии, не тем, кто поставлял в Сирию оружие. Претензии выставляют Трампу, который как циничный коммерсант решил сбросить "токсичный актив", где США уже не могли победить. Отличный козел отпущения.
Вот что происходило при Трампе. С карты исчез Халифат и зеленые оспины анклавов – Растанский Котел, Восточная Гута, Восточный Каламун, Ярмук, Дераа, Кунейтра.
Также были освобождены часть Северной Хамы и юго-восток Алеппо вплоть до Абу-Дахура.
Иран построил свой шиитский мост Тегеран-Бейрут и обогнал США в гонке к иракской границе, обогнув оккупированную зону у Ат-Танфа.
На конец декабря 2018 года осталось:
1. Так или иначе решить вопрос Идлиба с Турцией.
2. Решить курдский вопрос, что после вывода американских войск в 2019 году будет представлять из себя договоренности российско-иранской коалиции с Турцией.
3. Освободить район Ат-Танф после ухода США.
4. Дочистить ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор – как к югу от города, так и у границы с Ираком на Восточном берегу Евфрата.
Именно эти задачи Сирия, при поддержке Ирана и России будет решать в 2019 году.
Война постепенно сходит на нет (кампания 2018 была менее интенсивной, нежели кампании 2016-2017 года), а контроль Асада над Сирией упрочен до такой степени, что уже и на Западе признали, что Асад победил, а враги Асада в арабском мире теперь выстраиваются в очередь, чтобы открыть посольство в Дамаске.
Все это разумеется не значит, что у Асада все прекрасно. Перед Сирией и ее союзниками стоит ряд серьезнейших проблем.
1. Проблема возвращения и обустройства беженцев. Это весьма затратное мероприятие, для которого сейчас ищут спонсора. Наиболее очевидный вариант это Европа, но та пока колеблется, выбирая между помощью Сирии и мигрантами из Сирии.
2. Проблема восстановления экономики и инфраструктуры. По разным оценкам в стране разрушено от 65 до 75% инфраструктуры. На восстановление нужны десятки, если не сотни миллиардов долларов. Россия, Китай, Иран и еще ряд стран, конечно помогут, но этого недостаточно.
3. Проблема ИГИЛ будет сказываться еще годами в виде террористических актов, нападений смертников и вербовки неофитов. Мухабарату предстоит тяжелая борьба по выкорчевыванию ячеек ИГИЛ и недопущению его укоренения в послевоенной Сирии.
4. Проблема выработки новой Конституции, которая должна учитывать интересы многих религиозных и этнических групп, дабы притушить конфликт по линии суннитов/шиитов и достичь взаимопонимания с курдами.
5. Проблема восстановления отношений с Турцией, где Асаду и Эрдогану так или иначе придется встретиться, где Асад должен будет гарантировать Эрдогану "приличное поведение" со стороны курдов, а Эрдоган "приличное поведение" со стороны своих боевиков.
Эти проблемы лежат уже в другой плоскости и касаются скорее пост-военной Сирии, которая после созыва Конституционной Ассамблеи (ожидается в 2019 году) будет трансформироваться как государство. Несмотря на победу Асада и его союзников в Сирийской войне, Сирия уже никогда не будет прежней, и тут уже от Асада и самих сирийцев зависит, по какой дороге пойдет эта страна. И если не получится обеспечить нормальное восстановление Сирии и улучшение жизни сирийцев, то это в долгосрочной перспективе может обесценить плоды военных побед.
Россия в кампании 2018 года в целом добилась желаемого. Если посмотреть на прошлогоднее интервью Герасимова, то можно увидеть, что те цели, который ставил глава Генштаба были в целом решены. Некоторой ложкой дегтя оказалась затяжка истории с Идлибом, где Эрдоган откровенно тормозит с реализацией Сочинских соглашений, а также история с Ил-20, которая привела к пересмотру отношений с Израилем. Последней крупной операцией с привлечением российских военных стала зачистка в Сувейде, где российские ССО помогали зачищать недобитые ИГИЛовские банды, которые никак не могли добить сирийцы.
В конце 2018 года российские военные начали участие в операциях в районе Манбиджа, но исход этих маневров (пока приведших к передаче под контроль Асада территорий к западу от Манбиджа) мы узнаем уже в новом году, когда будут реализованы договоренности с Турцией по Манбиджу и Рожаве.
В макромасштабе, Сирия в 2018 году стала для России своеобразным плацдармом, опираясь на который, Россия расширяет свое влияние в северо-восточной и центральной Африке, что позволило при сравнительно небольших затратах, серьезно расширить военно-политическое и экономическое влияние в тех странах, откуда Россия ушла после развала СССР.
Иран также в 2018 году достиг желаемого – мост Тегеран-Бейрут успешно работает и Хезбалла находится на пике своего военно-политического влияния. Выборы в Ливане и Ираке завершились к выгоде Ирана. В Ливане усилилась Хезбалла, в Ираке пришел к власти блок проиранских шиитов и садристов, которые при всех разногласиях едины в том, что ИГИЛ надо дочистить, а США надо выгнать из Ирака. Никуда не делась и Йеменская язва, которая в последний год уж очень сильно отвлекала Саудовскую Аравию от сирийских дел. Хуситов саудитам и эмиратчикам победить не удалось, а значит, даже если перемирие будет действовать, в перспективе Иран добьется своей цели по трансформации движения хуситов в аналог Хезбаллы, обеспечив себе долгосрочные позиции как в воюющем, так и послевоенном Йемене. Санкции против Ирана являются следствием недовольства США и Израиля тем, как развивается их гибридная война против иранского влияния в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене.
К исходу 2018 года уже вполне очевидны как победители Сирийской войны – Сирия, Россия, Иран, Хезбалла и Турция (вот что значит вовремя сменить сторону), так и проигравшие – Халифат, Аль-Каида, США, Британия, Франция, Саудовская Аравия, Катар, Израиль.
Где окажутся в этом раскладе курды, зависит от них самих – пока еще у них есть шанс вскочить на подножку уходящего сирийского поезда, иначе велик риск что их на этот поезд просто погрузят, причем выживут не только лишь все. Как еще в 2016-м году писали немецкие товарищи https://colonelcassad.livejournal.com/2927395.html, тактический союз курдов с американским империализмом привел курдов к стратегическому поражению – во всех трех случаях, когда США могли бы помочь курдам, они их сдали. Другим будет наукой.
2019-й год имеет все основания стать последним годом сирийской войны и хочется, чтобы он наконец принес Сирии долгожданный мир.
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Природные ресурсы Сирии лакомый кусок, чтобы США ушли оттуда.Это хитрый ход Трампа, объявив вывод войск США с Сирии, для того, чтобы заменить войска США на наёмников.Плюс самая крупная военная база США под кодовым названием: государство Израиль.