С Новым годом и Рождеством!

Уважаемые единомышленники и соратники!

Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством! Уходящий год был для всех нас непростым. Впрочем — как и все другие годы, которые уже стали достоянием истории.

Спасибо всем вам за помощь, участие и поддержку! Мы вместе формируем то, что называется общественным мнением и на что, несомненно, обращают внимание наши соотечественники, запутавшиеся в хитросплетениях современной политики.

Это и есть фундамент, опираясь на который можно менять ситуацию, развивать страну и двигаться вперед в бесконечной реке времени.

Работы ещё для нас с вами непочатый край. Давайте же хорошенько отдохнем и с новой силой начнем трудиться на благо нашей Родины.

Ведь, как нужно уметь работать, так нужно уметь и отдыхать. Давайте хотя бы на пару дней отвлечемся от политики и просто порадуемся наступающим торжествам. Чтобы потом с новыми силами включиться в этот бесконечный и увлекательный процесс игры в мировые политические «шахматы».

В котором есть непререкаемое правило — уровень «гроссмейстера», против которого мы играем, очень высок. А значит – нам нельзя допускать ошибок и надеяться выиграть уповая только на ошибки соперников.

Таланты, умение и Вера – вот составные части успеха!

Верить в себя, верить в Бога, верить в Россию.

Каждый на своем месте. Каждый в меру своих способностей. Но все вместе – за нашу Россию.

Единую, Неделимую и Великую!

С Новым годом и светлым Рождеством Христовым, вас, дорогие единомышленники и соратники!

Источник: nstarikov.ru